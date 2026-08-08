Les F1 de 2026 divisent mais ’un pilote moderne doit savoir s’adapter’

Les Formule 1 introduites en 2026 continuent de diviser. Si plusieurs pilotes, dont Max Verstappen et Fernando Alonso, ont critiqué l’importance prise par la gestion de l’énergie dans les dépassements, Tom Kristensen estime que cette nouvelle génération de voitures va dans la bonne direction. L’ancien vainqueur des 24 Heures du Mans reconnaît toutefois que certaines situations peuvent donner une impression d’artificialité, notamment sur les circuits historiques à haute vitesse.

Ambassadeur d’Audi, qui a choisi de rejoindre la Formule 1 notamment grâce aux nouvelles réglementations moteur, Tom Kristensen n’est pas un observateur totalement extérieur du nouveau cadre technique instauré cette saison. Le Danois, neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans, considère néanmoins que les changements apportés aux monoplaces représentent une évolution positive pour la discipline.

Selon lui, la réduction du poids et des dimensions des voitures constitue un véritable progrès.

"Les voitures sont devenues plus compactes et plus légères, et cela se voit. Les voitures sont plus agiles, et c’est la bonne direction pour la Formule 1."

Cette évolution correspond, selon Kristensen, à l’objectif recherché par la FIA : rendre les monoplaces plus maniables et permettre aux pilotes de davantage influencer le comportement de leur voiture.

Si l’ancien pilote d’endurance se montre favorable au nouveau règlement, il reconnaît toutefois que certains aspects doivent encore être améliorés.

La gestion de l’énergie électrique, au cœur de la nouvelle génération de groupes propulseurs hybrides, a notamment été pointée du doigt lors des premières courses de la saison, et ensuite sur des tracés rapides comme Spa-Francorchamps ou Silverstone.

Kristensen comprend les critiques formulées par certains pilotes.

"Les critiques des pilotes ont certainement leurs arguments, notamment durant la première partie de la saison et sur certains circuits. Tout cela semblait parfois un peu artificiel. Mais les choses ont nettement progressé depuis côté pilotage."

Plusieurs champions, dont Max Verstappen et Fernando Alonso, ont estimé que les dépassements reposaient parfois trop sur la disponibilité de la puissance électrique et moins sur le talent pur du pilote.

Mais Kristensen refuse de considérer cette évolution comme un problème fondamental. Pour lui, la capacité d’adaptation reste une qualité essentielle d’un pilote de haut niveau.

"En tant que pilote moderne, il faut être capable de s’adapter aux conditions."

Le Danois estime que la Formule 1 ne peut pas rester figée dans une vision traditionnelle du pilotage.

"Je pense qu’il est faux d’affirmer que, dans un monde parfait, il ne devrait y avoir que l’accélérateur, le frein et le volant. Les choses sont simplement devenues un peu plus complexes qu’avant, et aujourd’hui il est essentiel qu’un pilote puisse s’adapter à cela."

"Si vous n’en êtes pas capable, vous êtes fini."

Antonelli, la révélation de la saison 2026

Au-delà des débats techniques, Tom Kristensen a également livré son analyse sportive de cette première partie de saison, en désignant Kimi Antonelli comme le pilote qui l’a le plus impressionné.

Le jeune Italien, âgé de seulement 19 ans, mène actuellement le championnat du monde devant Lewis Hamilton et son équipier George Russell, pourtant considéré comme le favori avant le début de la saison.

Pour Kristensen, cette performance est la principale satisfaction de cette nouvelle ère réglementaire.

"Je vois certains points positifs dans la saison 2026, mais Kimi Antonelli est de loin le plus éclatant pour moi."

"Aujourd’hui, il déborde de confiance."

Pour Kristensen, l’état mental d’un pilote joue un rôle encore plus important avec ces nouvelles monoplaces complexes à exploiter.

La gestion de l’énergie, des modes moteur et des différents systèmes embarqués demande une approche plus globale du pilotage.

"Je suis convaincu que lorsqu’on est dans un bon état mental, on conduit automatiquement mieux, notamment en ce qui concerne la gestion de l’énergie."

"Avec ces voitures, il faut le pied sûr d’un pilote qui croit fermement en lui-même."

"Avec une grande confiance en soi, on peut mieux gérer la pression et mieux piloter."