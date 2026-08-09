La trêve estivale de la F1... pas vraiment des vacances pour les pilotes !

À première vue, la trêve estivale de la Formule 1 ressemble à une parenthèse bienvenue après plusieurs semaines passées à enchaîner les Grands Prix. Pourtant, derrière les vacances, les voyages et les activités loin des circuits se cache une préparation minutieuse. Pour les pilotes, cette coupure constitue un exercice mental et physique essentiel, destiné autant à récupérer qu’à se préparer à une deuxième partie de saison particulièrement exigeante.

Le week-end du Grand Prix de Hongrie, George Russell s’est amusé à prendre les commandes des réseaux sociaux de Mercedes F1 afin de demander à différents membres de l’équipe comment ils comptaient profiter de la pause estivale. Les réponses ont évidemment évoqué des destinations internationales et quelques projets de vacances, dans une période où la fermeture obligatoire des usines impose de toute façon une interruption des activités habituelles.

Russell, lui, s’est bien gardé de dévoiler son propre programme. Une volonté de préserver sa vie privée, mais aussi le signe que cette période ne se résume pas à quelques semaines de repos sans véritable objectif. Après une première partie de saison particulièrement intense, le Britannique comme ses rivaux doit profiter de cette coupure pour se remettre mentalement et physiquement en ordre de marche.

Pour comprendre ce qui se joue réellement pendant cette période, il faut regarder au-delà de l’image traditionnelle des pilotes profitant simplement de vacances. La docteure Elina Haukipuro, psychologue du sport et médecin, qui a notamment travaillé avec Mercedes F1 et Williams auprès de George Russell, Lewis Hamilton ou encore Valtteri Bottas, explique pourquoi cette coupure est aussi importante.

"Nous devons comprendre que ces personnes font partie des individus les plus performants qui soient, ce qui signifie qu’elles sont constamment en activité," explique-t-elle.

"Leur cerveau fonctionne en permanence. Que ce soit lorsqu’elles travaillent dans le simulateur, lorsqu’elles sont dans la voiture ou pendant les pauses entre les courses. Et particulièrement cette saison, puisque les huit dernières semaines ont compté six Grands Prix."

Un arrêt brutal peut être contre-productif

L’un des principaux pièges consiste justement à croire qu’un pilote peut passer instantanément d’un rythme extrêmement soutenu à une période durant laquelle il ne fait absolument plus rien. Selon Haukipuro, cette transition doit au contraire être préparée.

"Et je sais que c’est également le cas pour moi : lorsque vous faites énormément de choses et que, soudainement, vous devez simplement tout arrêter et ne plus rien faire, c’est peut-être la pire chose que vous puissiez faire, parce que votre esprit continue de fonctionner à plein régime et que vous êtes encore totalement pris dans le rythme de la saison."

La difficulté dépend également de la manière dont la saison s’est déroulée. Un pilote en difficulté peut paradoxalement avoir davantage de mal à décrocher, les résultats négatifs continuant à occuper son esprit.

"En fonction de la manière dont votre saison s’est déroulée, qu’elle ait été bonne ou mauvaise, vous êtes généralement d’autant plus impliqué. Donc un arrêt brutal sans aucune préparation est vraiment, vraiment difficile."

C’est pourquoi le début de la pause doit être consacré à une véritable rupture avec la Formule 1.

"C’est pour cela que la première chose que nous faisons pendant une pause estivale est précisément ce détachement : essayer de nous concentrer sur d’autres choses et de laisser derrière nous la saison, les résultats et tout ce qui s’y rapporte. Et ce sont des compétences qui s’apprennent, parce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire cela spontanément sans aucune préparation."

Trois phases pour une pause réussie

Le repos des pilotes est donc organisé comme un véritable programme. L’objectif n’est pas simplement de déterminer une destination de vacances, mais de structurer progressivement la récupération avant de revenir vers l’entraînement.

"Nous consacrons effectivement beaucoup de temps à planifier ce à quoi va ressembler la pause estivale. Contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne laisse pas les pilotes partir en leur disant : ’Je vous reparle dans trois semaines’, parce que cela ne produit généralement pas les meilleurs résultats."

"Plus nous consacrons d’efforts et de temps à planifier la manière dont la pause va se dérouler, plus les pilotes vont pouvoir en tirer profit et plus cela aura un impact sur son efficacité."

"Ce que j’aime faire, par exemple, c’est diviser la pause estivale en trois phases. La première est consacrée à la récupération complète et au détachement. Ensuite vient une phase intermédiaire, puis une phase de remontée en puissance à la fin."

La première semaine est donc volontairement consacrée à une coupure presque totale.

"Durant la première semaine, l’objectif est simplement de se détacher complètement de la saison et de ne plus penser du tout à la course. Et ce sont également les compétences que nous travaillons. Cela signifie notamment ne pas regarder les médias, ne pas consulter les réseaux sociaux, se détacher complètement de ce que tout le monde autour de soi raconte et vraiment se concentrer sur soi-même."

Le sport, mais sans compétition

Cela ne signifie toutefois pas que les pilotes doivent rester immobiles pendant plusieurs jours. Les activités sportives restent présentes, mais leur nature change.

"Nous réduisons réellement l’entraînement durant cette première semaine. Mais pour des personnes actives, cela ne signifie pas qu’elles doivent rester complètement immobiles. Cela signifie généralement qu’il faut conserver une forme de mouvement, mais en faisant quelque chose qui n’est pas lié à la course, comme du kitesurf, du vélo ou autre chose, simplement pour obtenir les endorphines et le bien-être liés au mouvement du corps, sans qu’il y ait quoi que ce soit de compétitif. Vous ne mesurez aucun résultat, vous essayez simplement de redescendre."

"Nous faisons aussi un peu de travail mental, notamment pour essayer de rester concentré sur le présent et de ne pas trop penser à ce qui va arriver ou à ce qui s’est déjà produit. Et selon que la saison a été facile ou difficile pour le pilote, nous en faisons plus ou moins."

"Je dirais que même si quelqu’un a connu une bonne saison, tout le monde a besoin de ce type de pause et de détachement."

Pour les pilotes ayant accumulé les frustrations, la coupure peut également servir à traiter les événements qui ont laissé des traces.

"Cela peut aller de deux ou trois jours jusqu’à une semaine. Mais s’il reste beaucoup de pensées liées, par exemple, à plusieurs courses consécutives qui ne se sont pas bien déroulées, il devient encore plus important d’analyser les aspects émotionnels, les données, et simplement d’essayer de comprendre pourquoi quelque chose s’est produit et comment nous pouvons éviter que cela se reproduise."

Et certaines situations nécessitent surtout d’apprendre à accepter ce qui ne pouvait pas être contrôlé.

"Ou, si cela était complètement hors de votre contrôle, comme lorsque la voiture tombe en panne, qu’il y a des problèmes de boîte de vitesses ou ce genre de choses, il faut parvenir à accepter ce qui s’est passé afin de pouvoir aller de l’avant."

Un exercice plus délicat pour les débutants

Cette capacité à couper avec la compétition n’est toutefois pas forcément naturelle pour les jeunes pilotes. Les débutants peuvent notamment craindre de perdre l’élan acquis durant leurs premiers mois en Formule 1.

L’expérience permet progressivement de comprendre que ralentir pendant quelques jours ne signifie pas perdre du terrain, mais au contraire préparer les performances futures.

Une fois cette première phase de récupération terminée, le programme évolue. L’objectif devient alors de maintenir un niveau suffisant de condition physique et de vigilance mentale, avec une préparation davantage adaptée à chaque pilote.

La troisième phase correspond finalement à la remontée en puissance.

"Durant la dernière phase, nous recommençons à augmenter progressivement tout. Nous essayons de développer la force. Nous essayons de retrouver le même rythme que pendant la saison et nous le faisons de manière plus active avec l’entraînement mental."

"Les pilotes vont travailler dans le simulateur et ainsi de suite, en essayant déjà de préparer leur état d’esprit et de reprendre l’entraînement."

Le sommeil au cœur de la préparation

Cette année, cette dernière phase prend une importance particulière en raison du calendrier qui attend les pilotes après la pause. Avec la modification du programme et le déplacement du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, neuf des onze dernières semaines de la saison seront consacrées à la compétition.

"Un élément essentiel, particulièrement durant cette pause estivale, est d’accumuler de la récupération, d’accumuler du sommeil, parce que nous savons à quoi ressemble désormais le calendrier après la pause : neuf des onze semaines seront consacrées à la course pour terminer la saison, en commençant par ce programme très intense de trois Grands Prix consécutifs, qui comprendra deux courses très chaudes, en Malaisie et à Singapour."

"L’entraînement à la chaleur fait donc également partie de ce que nous avons déjà commencé à mettre en place pendant la pause estivale."

La modification tardive du calendrier complique toutefois l’organisation des vacances et impose une certaine souplesse.

"Si nous regardons à quoi ressemblait le calendrier de la Formule 1 il y a dix ou quinze ans, la différence est énorme. Aujourd’hui, il semble y avoir une tendance à voir le calendrier changer pour différentes raisons. Nous devons donc également être plus adaptables."

"Lorsque nous avons soudainement trois courses par fortes chaleurs à la suite et aucune pause entre elles, cela change énormément l’importance d’être correctement récupéré, de bénéficier d’un repos suffisant et de commencer également l’entraînement à la chaleur très en amont."

Retrouver une vie normale

La récupération n’est cependant pas uniquement physique. Le poids mental du calendrier moderne est devenu considérable, notamment avec la multiplication des obligations médiatiques.

"Si vous regardez la charge mentale que les pilotes ont pendant la saison, une journée entière est consacrée aux médias le jeudi. Il reste donc constamment moins de temps pour cette récupération naturelle, pour le repos, mais aussi simplement pour vivre entre les courses, ce qui est tellement important pour se sentir équilibré."

"C’est pourquoi je dis également à tout le monde pendant la pause estivale : ’Voyez vos amis, voyez votre famille, accumulez réellement ce soutien social et ne soyez pas constamment obligés de performer’."

"N’importe qui serait fatigué si nous devions constamment être présents et donner le meilleur de nous-mêmes, tout en étant filmés en permanence lorsque nous réalisons de bonnes courses comme lorsque nous en réalisons de mauvaises."

"C’est un environnement très exigeant. Donc plus nous sommes reposés tout au long de la saison, plus il est facile de gérer le reste de la saison, même si celle-ci est très difficile."