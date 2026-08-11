Williams prépare son grand retour : ’il y aura de bonnes évolutions’

Après une saison 2025 exceptionnelle conclue à la cinquième place du championnat constructeurs, Williams connaît un exercice 2026 beaucoup plus compliqué. La FW48, pénalisée par un poids excessif dès les premiers essais, a retardé le développement de l’écurie de Grove et l’a empêchée de se battre régulièrement dans le peloton. Mais malgré les difficultés, le pilote de réserve Victor Martins assure que l’équipe poursuit ses efforts et prépare de bonnes évolutions pour inverser la tendance.

Le pilote français, qui occupe aussi le rôle de pilote de développement chez Williams tout en disputant le Championnat du monde d’Endurance avec Alpine, observe de l’intérieur une équipe confrontée à un important défi technique avec l’arrivée du nouveau règlement.

Après avoir manqué le shakedown à Barcelone en janvier en raison des problèmes rencontrés avec la nouvelle monoplace, Williams a dû courir après le temps depuis le début de saison. Quelques améliorations ont permis à l’équipe de progresser et d’inscrire des points, mais elle reste encore loin du niveau affiché l’an dernier.

Les nouvelles réglementations techniques introduites en 2026 ont représenté un véritable défi pour l’ensemble du plateau, avec des concepts aérodynamiques et mécaniques totalement nouveaux. Williams fait partie des équipes qui ont rencontré plusieurs obstacles dans leur interprétation de ces règles.

Pour Victor Martins, cette période difficile représente aussi une opportunité d’apprentissage pour l’écurie.

"Je pense que, tout d’abord, un nouveau règlement apporte toujours de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux problèmes," explique le Français.

"Ensuite, cela dépend un peu de la manière dont on voit les choses. Je pense qu’au sein de Williams, je peux sentir que tout le monde pousse tout à la limite afin de se concentrer sur les possibilités d’amélioration."

Après avoir régulièrement lutté pour les points en 2025, Williams doit désormais accepter une nouvelle phase de reconstruction. Mais Martins estime que l’équipe a identifié la direction à suivre pour retrouver progressivement sa compétitivité.

Le pilote français reconnaît que la situation actuelle n’est pas simple à vivre, mais il souligne l’état d’esprit positif qui règne à Grove.

"Ils veulent d’abord tous connaître la direction à prendre, mais je pense que nous la connaissons désormais clairement, ainsi que les domaines qu’il faut améliorer," détaille-t-il.

"Nous devons simplement faire de petits pas à chaque fois, course après course."

Pour Martins, cette période constitue également une expérience particulièrement enrichissante dans son développement personnel de pilote.

"Faire partie de cela est assez intéressant en tant que pilote, parce qu’on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur la manière dont une équipe fonctionne et sur l’approche globale d’une écurie de Formule 1."

"Et je vois que Williams possède les ressources nécessaires pour revenir dans le groupe de tête du milieu de grille. Tout le monde a faim de retrouver cette position et il y aura certainement de bonnes évolutions à venir."

Ces nouveautés prévues pour Bakou sont particulièrement attendues par une équipe qui doit désormais transformer ses progrès en piste en gains de performance concrets.

"Tout le monde sera heureux de voir qu’elles fonctionnent sur la piste à un moment donné, j’en suis persuadé," conclut Martins.