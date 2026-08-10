Audi F1 ou Williams ? ’Sur le papier, Sainz a pris la bonne décision’

Le choix de Carlos Sainz semblait cohérent au moment où il a été effectué, mais la réalité de la saison 2026 a profondément changé la perception du pari du pilote espagnol. Après avoir préféré Williams à Audi pour poursuivre sa carrière en Formule 1, Sainz se retrouve désormais à la lutte en fond de peloton, tandis que l’écurie allemande occupe une position légèrement plus favorable. Pour David Coulthard, le choix de Williams reste pourtant le bon "sur le papier" .

La carrière de Sainz chez Williams a en effet pris une tournure inattendue cette saison. Après une campagne 2025 particulièrement réussie, au cours de laquelle il avait décroché deux podiums, l’Espagnol espérait naturellement voir l’écurie de Grove poursuivre sa progression avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement technique.

Williams avait d’ailleurs consacré une grande partie de sa saison 2025 au développement de sa monoplace 2026, consciente que cette nouvelle génération de voitures représentait une opportunité importante de progresser dans la hiérarchie.

Mais le pari n’a pas fonctionné comme prévu. La FW48 a pris du retard dans son développement et s’est révélée trop lourde, tandis que Williams a perdu la bataille du développement en début de saison. L’écurie occupe ainsi actuellement la neuvième place du championnat constructeurs, avec un seul point de moins qu’Audi, huitième.

Cette situation a naturellement relancé les interrogations concernant l’avenir de Sainz. L’Espagnol a notamment identifié Audi comme une destination potentielle pour 2027, alors qu’il avait initialement écarté la possibilité de rejoindre la nouvelle écurie allemande lorsqu’il avait dû quitter Ferrari, le baquet de la Scuderia étant revenu à Lewis Hamilton.

Sainz avait demandé à son entourage de ne pas s’impliquer dans les discussions du marché des pilotes avant la pause estivale. Celle-ci étant désormais arrivée, son avenir constitue l’un des principaux dossiers encore ouverts du marché 2027.

Le directeur de Williams, James Vowles, a lui-même reconnu que Sainz avait la possibilité de rejoindre "un certain nombre d’autres équipes" présentes sur la grille. Mais l’Espagnol n’a jamais caché son envie de faire fonctionner le projet de Grove, même s’il s’est également montré très critique à plusieurs reprises face au manque de compétitivité actuel de la monoplace.

Pour David Coulthard, cette frustration ne remet toutefois pas en cause la pertinence de la décision prise par Sainz lorsqu’il a choisi Williams.

L’ancien pilote de l’écurie britannique conserve un attachement particulier à Williams, où il a débuté sa carrière en Formule 1 et effectué ses premiers essais. Il estime que l’équipe bénéficie encore d’une affection particulière dans le paddock.

"J’ai un faible pour Williams. C’est là que j’ai commencé ma carrière d’essayeur. C’est là que j’ai commencé ma carrière en Grand Prix," a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed.

"Cette dynamique familiale, toute l’histoire de cette équipe, fait qu’elle bénéficie d’un soutien affectueux dans le paddock, ce qui ne serait pas le cas de toutes les autres équipes."

Coulthard reconnaît cependant sans détour que Williams s’est trompée dans la conception de sa monoplace 2026. Mais selon lui, les circonstances permettent de comprendre comment l’écurie en est arrivée là.

"Écoutez, ils se sont trompés avec leur voiture. Mais les circonstances atténuantes, à mesure que nous en apprenons davantage, sont qu’ils ont reçu tardivement une grande partie des informations concernant ce à quoi ils étaient confrontés de la part de leurs fournisseurs extérieurs."

"Cela signifie qu’ils ont ensuite dû adapter en interne ce qu’ils construisaient, et la voiture est sortie tard et lourde. Et tard et lourd, ce n’est pas une bonne chose. Ils ont manqué le premier essai."

Malgré cette saison très compliquée, Coulthard refuse toutefois d’enterrer Williams. L’ancien pilote estime que l’écurie possède les bases nécessaires pour revenir plus forte, notamment grâce à son duo de pilotes composé de Carlos Sainz et Alex Albon.

"Mais le retour sera savoureux. Je pense qu’ils ont deux pilotes fantastiques," a-t-il affirmé.

Pour autant, Coulthard ne se fait guère d’illusions sur la fin de saison 2026. Avec seulement un point inscrit de moins qu’Audi, Williams conserve encore une chance mathématique de progresser, mais les cinquième et sixième places du championnat paraissent déjà hors de portée.

"Ils n’auront peut-être pas beaucoup de points. Pour les fans de Williams dans le monde entier, c’est une déception, et cette année sera, dans cette mesure, un peu à mettre de côté," a-t-il reconnu.

"Ils ne termineront pas cinquièmes à moins de sortir une évolution incroyable. Ils pourraient avoir encore une grosse évolution cette année, et sinon toute l’attention sera portée sur l’année prochaine."

C’est précisément ce contexte qui rend la situation de Sainz particulièrement délicate. Lorsqu’il a choisi Williams, l’Espagnol devait arbitrer entre un projet historique mais encore en reconstruction et Audi, qui s’apprêtait à faire ses débuts officiels en tant que constructeur.

Sur le papier, le pari Williams pouvait pourtant sembler plus immédiat. L’équipe avait terminé cinquième du championnat 2025 et Sainz avait déjà démontré qu’il pouvait monter sur le podium avec elle.

Mais alors que Williams a plongé jusqu’à la neuvième place, Audi a connu un début de saison plus solide et occupe actuellement la huitième position.

Coulthard comprend donc parfaitement que Sainz puisse commencer à s’interroger.

"Pour Carlos en particulier, cela doit être frustrant, parce qu’il a dû jongler avec la question : est-ce que je vais chez Audi, est-ce que je vais chez Williams ?" a-t-il expliqué.

"Je pense que, sur le papier, il a pris la bonne décision en choisissant une équipe britannique et une équipe comme Williams."

Coulthard reste convaincu que l’écurie de Grove finira par redresser la barre.

"Ils seront de retour, Carlos a fait le bon choix et je pense qu’il le ressent aussi."