Williams F1, c’est comme ’piloter un avion tout en le reconstruisant’ selon son patron

Williams pensait pouvoir capitaliser sur les progrès réalisés ces dernières années pour franchir un nouveau cap avec l’entrée en vigueur de la réglementation 2026. Mais la première moitié saison a rapidement rappelé l’ampleur du chantier encore nécessaire à Grove. Entre une FW48 arrivée tardivement, un poids excessif et des infrastructures vieillissantes, l’écurie doit désormais poursuivre son développement en piste tout en réformant en profondeur son fonctionnement interne.

La FW48 avait déjà accusé un retard avant même le début de la saison, au point de manquer le shakedown privé organisé à Barcelone. Lorsque Williams a finalement pris la piste lors des essais de Bahreïn, la voiture s’est montrée fiable et capable d’enchaîner les tours, mais son poids très supérieur à la limite réglementaire a rapidement constitué un handicap majeur.

James Vowles avait auparavant expliqué que Williams ne pouvait pas simplement retirer plusieurs dizaines de kilogrammes de sa monoplace en quelques semaines. Le plafond budgétaire impose en effet de répartir les dépenses et les évolutions sur plusieurs Grands Prix. La prochaine évolution majeure de l’écurie est ainsi attendue au Grand Prix d’Azerbaïdjan, en septembre.

Mais derrière les difficultés de la FW48 se cache un problème plus profond. Depuis son arrivée à la tête de Williams, Vowles cherche à transformer la culture de l’équipe et à instaurer de nouvelles méthodes de travail. Selon lui, le retard accumulé dans la conception de la monoplace a notamment mis en lumière les limites des processus actuellement en place.

"Nous devons, en tant qu’entreprise, nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de faire de l’ingénierie au bon niveau de qualité et de construire une voiture avec ce niveau de qualité pendant la saison. C’est en quelque sorte l’équivalent de piloter l’avion tout en le reconstruisant en même temps," a expliqué Vowles.

Cette reconstruction doit permettre à Williams de démontrer que les changements engagés depuis plusieurs années commencent réellement à produire leurs effets.

"Nous devons aussi nous prouver à nous-mêmes que nous avons changé par rapport à la situation dans laquelle nous étions il y a trois ans, lorsque nous n’avions pas les systèmes de processus ni la structure sous-jacente nécessaires," a-t-il poursuivi.

Le problème est d’autant plus complexe que Williams doit effectuer cette transformation tout en continuant à faire progresser sa monoplace.

"Je sais à quoi ressemblent les organisations efficaces et, même aujourd’hui, nous avons du mal à faire beaucoup de choses que les autres sont capables de faire à ce stade, et cela, c’est à nous de le corriger. Nous devons simplement le faire tout en continuant d’avancer," a reconnu le Britannique.

La transformation de Williams ne peut toutefois pas s’effectuer du jour au lendemain. Vowles estime notamment que le recrutement des profils capables de modifier durablement le niveau de performance de l’équipe nécessite plusieurs années.

"La première fois que nous avons établi un plan, c’était effectivement l’année dernière, et il faut généralement changer les personnes environ 24 mois avant de pouvoir les faire entrer dans le bâtiment, voire trois ans," a-t-il expliqué.

"Nous ne pouvions pas attirer les meilleurs éléments il y a trois ans, et les gens ont besoin de voir que vous progressez. Modifier fondamentalement vos méthodes de travail n’est pas quelque chose que l’on fait du jour au lendemain."

Le patron de Williams avait pourtant anticipé certaines difficultés pour 2026. Mais l’ampleur des problèmes rencontrés a dépassé ses prévisions.

"Les problèmes étaient-ils aussi importants que je l’avais prévu ? Non. Je pensais que nous serions capables de produire une voiture légèrement trop lourde, mais globalement dans les temps, même si elle n’aurait en aucun cas été la référence," a-t-il confié.

"Ce n’est pas ce que nous avons réussi à faire. Nous avons sous-performé par rapport à cela, et la raison est que nous disposions de certaines données, mais que nous ne leur faisions même pas confiance."

"La première fois que ces données ont été signalées, c’était beaucoup trop tard dans le processus pour pouvoir apporter des corrections, et c’est une chose étrange : lorsque vous prenez trois semaines de retard, c’est ce qui nous est arrivé, ce retard est irrécupérable," a déclaré Vowles.

"Il n’y a aucun moyen de revenir en arrière, parce que tout le reste est inscrit dans le système, prêt à partir à ces dates, et lorsque l’un des éléments dérape, tout le reste dérape à son tour."

Cette situation explique en partie pourquoi Williams a dû accepter une saison 2026 plus compliquée que prévu, alors que l’écurie espérait initialement poursuivre sa progression après avoir terminé cinquième du championnat constructeurs en 2025.

Le plafond budgétaire complique encore le redressement

À ces problèmes industriels s’ajoute une contrainte propre à la Formule 1 moderne : le plafond budgétaire. Williams doit non seulement développer sa voiture, mais également consacrer des ressources importantes à la modernisation d’installations qui ont souffert de plusieurs années de sous-investissement.

"Nous sommes dans une situation étrange, parce que nous avons été très exposés cet hiver. Pendant de très nombreuses années, nous n’avons pas été en mesure de développer nos infrastructures au niveau nécessaire. Et ce que fait le plafond budgétaire, c’est qu’il vous contraint," a expliqué Vowles.

Pour Williams, le problème est donc devenu un arbitrage permanent entre les gains de performance immédiatement exploitables sur la FW48 et les investissements indispensables pour rendre l’équipe plus efficace à moyen et long terme.

"Nous consacrons donc beaucoup de ressources à nous assurer que nous corrigeons ces problèmes en coulisses, plutôt qu’à apporter de la performance à la voiture durant l’année en cours," a-t-il confirmé.

Une situation qui pèse directement sur les résultats de 2026. Chaque ressource consacrée à la modernisation des infrastructures ou aux processus internes est une ressource qui ne peut pas être immédiatement utilisée pour produire une évolution aérodynamique ou mécanique destinée à la FW48.

Le patron de Williams ne cherche toutefois pas à minimiser l’ampleur du chantier après les difficultés rencontrées durant l’hiver.

"Cet hiver a clairement montré que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a énormément de choses que nous devons encore régler et corriger," a-t-il reconnu.

"Ce n’est pas un travail qui se fait en un instant. Ce n’est pas le travail d’un mois ou de deux mois. Il faudra du temps pour y parvenir."

"Notre engagement envers nos fans, c’est que nous y arriverons. Nous sommes engagés dans ce parcours pour nous assurer que nous continuons à progresser."