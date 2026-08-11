’De petits feux à éteindre’ : Albon raconte le chaos chez Williams F1

Après avoir consacré une grande partie de ses ressources à la préparation de la nouvelle réglementation, Williams espérait franchir un cap en 2026. Mais l’écurie de Grove a au contraire perdu du terrain dans la hiérarchie, laissant Alex Albon et Carlos Sainz composer avec une monoplace nettement moins compétitive qu’espéré. Pour le pilote thaïlandais, cette situation représente aussi un véritable défi psychologique.

Albon dispute cette année sa cinquième campagne en Formule 1 avec Williams. Après une saison 2025 encourageante, durant laquelle l’équipe avait réussi à s’installer dans une position plus favorable, l’arrivée du nouveau règlement technique devait lui permettre de poursuivre sa progression.

La réalité s’est toutefois révélée beaucoup plus difficile. Williams a constamment été en retrait depuis le début de la saison et a progressivement reculé dans la hiérarchie. Une situation qui a également compliqué la vie de Carlos Sainz avec l’écurie, l’Espagnol ayant rejoint Grove après son départ de Ferrari avec beaucoup d’ambitions.

Pour Albon, cette baisse de compétitivité ne se résume cependant pas simplement à un problème de performance de la monoplace. Le pilote explique que la succession de difficultés rencontrées par Williams rend particulièrement difficile l’évaluation de sa propre prestation.

"C’est très psychologique cette année, dans ce sens, parce qu’il n’y a rien de facile," a expliqué Albon.

Le Thaïlandais estime notamment que les problèmes auxquels l’équipe doit faire face en permanence rendent difficile la distinction entre ses propres éventuelles erreurs et celles imputables à la voiture.

"En tant qu’équipe, nous sommes également en train de combattre des incendies. Nous avons de petits feux que nous essayons d’éteindre. Il est donc difficile de différencier ce qui vient de vous et ce qui vient de la voiture dans ce chaos."

Cette situation se reflète directement dans les résultats. Williams n’a inscrit aucun point lors des cinq derniers Grands Prix disputés avant la pause estivale et occupe seulement la neuvième place du championnat des constructeurs au moment de l’interruption.

Face à cette accumulation de problèmes, Albon a néanmoins décidé de modifier son approche lors des dernières manches. Plutôt que de chercher à résoudre lui-même tous les problèmes rencontrés par la monoplace, il a choisi de se concentrer davantage sur son propre pilotage.

"Tout ce que vous pouvez faire, et c’est mon approche depuis les trois ou quatre dernières courses, c’est simplement vous concentrer entièrement sur le pilotage et laisser les ingénieurs faire leur travail d’ingénierie," a-t-il expliqué.

Cette méthode, volontairement simple, semble avoir porté ses fruits pour Albon. Le pilote Williams estime que le fait de se focaliser uniquement sur ce qu’il peut contrôler lui a permis de retrouver davantage de confiance et d’améliorer ses prestations lors des dernières courses.

"Si vous pensez avoir fait du bon travail, alors vous avez fait du bon travail, et vous laissez les choses comme ça."

Albon reconnaît que cette philosophie peut sembler élémentaire lorsqu’elle est résumée de cette manière, mais il affirme qu’elle a eu un impact concret sur son niveau de performance.

"C’est une approche très simple pour aborder un week-end de course, mais c’est en réalité quelque chose qui, je trouve, a permis à ma performance de devenir beaucoup plus solide lors de mes derniers week-ends."

Pour Williams, le travail reste toutefois considérable. L’écurie doit simultanément comprendre les faiblesses de sa monoplace, corriger les problèmes identifiés et tenter de poursuivre le développement du projet sans perdre davantage de terrain face à ses rivales.

Albon décrit désormais cette saison comme une succession de problèmes à traiter les uns après les autres, sans nécessairement pouvoir compter sur une solution globale et immédiate.

"Au fur et à mesure que l’année avance, c’est presque comme une liste à cocher. Nous relevons simplement les problèmes, nous les réglons, puis nous passons au suivant."