Pérez : Ne jamais abandonner et faire preuve de patience

Sergio Pérez a retrouvé la Formule 1 avec un défi radicalement différent de ceux qu’il avait connus auparavant. Après une année 2025 passée en dehors de la discipline, le Mexicain accompagne les premiers pas de Cadillac dans le championnat, une aventure qui exige autant de patience que d’expérience. Et pour le pilote de 36 ans, une leçon apprise au fil de sa carrière est déjà devenue essentielle : ne jamais abandonner.

Pérez réalise jusqu’ici une première saison convaincante avec Cadillac, en tirant le meilleur d’une monoplace qui reste encore éloignée des références du milieu de grille. Revenu en Formule 1 après avoir quitté Red Bull à la fin de la saison 2024 et passé l’année 2025 sans volant, le Mexicain a accepté de participer à la naissance d’une nouvelle équipe.

Or, intégrer une structure qui débute en Formule 1 constitue un défi particulier pour un pilote. Il ne s’agit pas seulement de faire progresser une voiture : l’ensemble de l’organisation doit simultanément gagner en expérience, en efficacité et en performance.

Chez Cadillac, pratiquement aucun secteur n’est encore considéré comme pleinement abouti selon les standards de la Formule 1.

Interrogé sur l’existence éventuelle d’un domaine dans lequel l’équipe serait déjà proche du niveau des meilleures formations, Pérez s’est montré réaliste.

"Je pense qu’il est difficile de citer un domaine dans lequel nous sommes proches du sommet."

"Vous savez, nous ne sommes qu’à la moitié de notre première saison dans l’histoire de l’équipe, donc je pense qu’il y a beaucoup de marge de progression dans chaque département, beaucoup de développement à effectuer, et nous travaillons dans ce sens."

Pour autant, Pérez estime que la progression de Cadillac peut désormais s’accélérer.

"Je pense que c’est quelque chose que nous allons bientôt constater. Les choses avancent rapidement."

L’écurie américaine est la seule de la grille à ne pas encore avoir inscrit le moindre point cette saison. Mais l’objectif de ce premier exercice ne se limite pas aux résultats immédiats : Cadillac cherche avant tout à apprendre et à mettre en place les fondations qui lui permettront de progresser.

Dans ce processus, l’expérience de Pérez et celle de son équipier Valtteri Bottas constituent une ressource importante.

Les deux pilotes peuvent notamment transmettre à leurs ingénieurs leurs sensations et leurs observations afin d’orienter le développement de la monoplace. Et selon Pérez, leur parole est bien prise en compte par l’équipe.

"Oui, absolument. Je pense qu’ils prennent vraiment en considération nos commentaires, ce que nous en pensons, ce que nous ressentons à son sujet, et oui, ils sont à l’écoute."

Pour Pérez, la situation rappelle d’une certaine manière les différents défis qu’il a rencontrés au cours de sa carrière. Le Mexicain a souvent dû attendre que sa voiture soit suffisamment performante et qu’elle entre dans la bonne fenêtre d’exploitation pour pouvoir réellement se battre aux avant-postes.

Son passage chez Red Bull lui avait également appris à composer avec une situation particulièrement exigeante aux côtés de Max Verstappen.

Chez Cadillac, le contexte est évidemment différent. Il ne s’agit plus de tenter de rivaliser avec un équipier devenu référence absolue de la discipline, mais de participer à la construction d’une équipe encore en apprentissage.

Cette expérience accumulée au fil des années pourrait justement être l’un des principaux atouts de Pérez. Lorsqu’il lui est demandé quelle leçon de son passé peut aujourd’hui lui être la plus utile avec la nouvelle équipe américaine, sa réponse est immédiate.

"Je pense qu’il faut ne pas abandonner et faire preuve de patience."

"J’ai besoin de beaucoup de patience ici, parce qu’il y a des moments où vous travaillez vraiment très dur avec votre équipe, puis vous rencontrez tous ces problèmes, et cela peut être très frustrant par moments."

"Mais en même temps, c’est très encourageant de voir l’équipe travailler si dur."