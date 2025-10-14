Alpine F1 a détecté des ’anomalies’ sur son A525, un rebond attendu à Austin

Alpine F1 se rend aux États-Unis pour la deuxième fois de l’année à l’occasion du Grand Prix des États-Unis 2025.

Pierre Gasly et Franco Colapinto y défendront les couleurs de l’équipe lors de la dix-neuvième manche du championnat, au Texas, sur le Circuit des Amériques (COTA) qui accueille la Formule 1 aux États-Unis depuis 2012.

La visite annuelle dans la ville dynamique d’Austin est rapidement devenue un rendez-vous incontournable pour les fans comme pour les concurrents. Technique et exigeant, le tracé s’inspire de circuits emblématiques de la discipline : les enchaînements du premier secteur rendent hommage à Maggotts et Becketts de Silverstone, tandis que la longue séquence avec les virages 16, 17 et 18 tire ses origines du triple gauche d’Istanbul Park.

Austin sera le théâtre du quatrième Sprint de la saison. L’écurie devra donc être immédiatement dans le rythme, avec une unique séance d’essais libres avant les qualifications Sprint vendredi après-midi.

"Il est clair qu’à l’heure actuelle, nous sommes loin du niveau de compétitivité que nous visons," admet directement Pierre Gasly avant ce Grand Prix à Austin.

"Je crois cependant que de meilleurs jours nous attendent, notamment avec les six dernières courses du calendrier sur des circuits qui devraient mieux convenir à notre monoplace, et bien sûr 2026."

"L’un des points positifs de Singapour a été d’apporter des modifications à la voiture pour essayer de comprendre certaines choses et recueillir des données sur nos performances actuelles. Nous avons détecté des anomalies, qui se sont révélées très instructives, et nous nous rendons donc à Austin avec l’objectif de progresser de mon côté du garage."

"J’ai connu une semaine intense après Singapour. J’étais à Enstone mardi et mercredi pour préparer Austin et les prochains rendez-vous au simulateur, avant une journée à Paris avec BWT, où j’ai rencontré des joueurs du Stade Français, un club de rugby qui m’inspire beaucoup, car on apprend énormément des autres sports."

"J’ai ensuite participé à l’inauguration officielle de l’Atelier Alpine à Paris, avec Philippe Krief et François Provost. Je me sens bien et je suis désormais concentré sur le week-end Sprint sur le COTA, un circuit exigeant que nous espérons plus favorable à notre package."

Franco Colapinto ajoute de son côté que "cos dernières courses n’étaient pas des plus simples, mais nous restons soudés et concentrés pour en apprendre le plus possible chaque fois que nous sommes en piste."

"Je suis convaincu que certaines des prochaines destinations devraient nous être plus favorables et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être dans le match et tenter de terminer dans les points d’ici la fin de l’année."

"Tout n’était pas négatif à Singapour : nous avons pris un bon départ et j’ai pu me mêler à quelques batailles, mais nous n’avions finalement pas assez de rythme pour nous battre pour le top dix."

"La semaine passée, je me suis rendu à Enstone pour débriefer et préparer la tournée américaine qui s’ouvre à Austin. Le Circuit des Amériques est incroyable et, avec le format Sprint, ce sera excitant d’avoir deux courses sur ce tracé. Les fans américains sont très agréables et j’adore toujours voir autant d’Argentins dans le public. Nous travaillerons dur d’entrée de jeu pour offrir un bon spectacle et, je l’espère, repartir avec une belle récompense."

Tout au long du week-end, Alpine F1 apportera son soutien à la Helen’s Pink Sky Foundation. Le logo de l’association figurera sur l’A525, aux côtés de celui d’Arctic Wolf, afin de sensibiliser le public à la maladie de Batten infantile tardive. Ce trouble génétique rare ne touche que deux à quatre enfants sur 100 000 naissances aux États-Unis, mais bouleverse des familles entières par une dégénérescence neurologique rapide, des crises d’épilepsie, une perte de la vue et un décès prématuré. Fondée en avril, la Helen’s Pink Sky Foundation s’inspire de l’histoire de la jeune Helen Born, âgée de quatre ans, et se mobilise pour le financement de programmes innovants de recherche et l’accompagnement des familles affectées. La fondation a déjà réuni près d’un million de dollars pour la recherche depuis le mois d’avril et sa présence lors du Grand Prix des États-Unis marque une étape majeure dans la sensibilisation à cette cause.