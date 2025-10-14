Tsunoda se rapproche de Verstappen et de ses réglages... mais est-il trop tard ?

Yuki Tsunoda estime être toujours sur une pente ascendante chez Red Bull Racing, même si le dernier Grand Prix à Singapour a marqué un coup d’arrêt dans son rapprochement en termes de performances par rapport à Max Verstappen.

Le pilote japonais, qui joue clairement son avenir sur les deux prochaines courses aux Etats-Unis et au Mexique, a expliqué comment un passage progressif vers les réglages de Verstappen lui a permis d’améliorer ses prestations.

Tsunoda a renoncé à une grande partie de ses jours de repos ces derniers temps pour travailler en simulateur afin de trouver des solutions à ses problèmes.

Des signes d’amélioration étaient apparus avec une septième place sur la grille du Grand Prix de Belgique et des points marqués à Zandvoort, avant qu’il ne réalise sa meilleure performance en Azerbaïdjan, où il a terminé sixième de la course.

Il s’agissait du meilleur résultat du Japonais depuis sa quatrième place au Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021. Mais il y a ensuite eu un week-end décevant au Grand Prix de Singapour, où il s’est qualifié en 13e position et a terminé la course en 12e position.

"Depuis le premier jour, je me suis concentré uniquement sur ce que je voulais obtenir de la voiture, plutôt que d’essayer de reproduire les réglages de Max," explique Tsunoda avant la course à Austin.

"Je continue de m’intéresser aux réglages qu’il utilise, car il parvient toujours à tirer le maximum de chaque circuit, presque au maximum, grâce à ses réglages. Il est donc évident que j’ai une idée du type de voiture qu’il testera dès la Libre 1."

"J’essaie vraiment de prendre en compte ce qu’ils font en termes de changements de réglages, et j’essaie de combiner les deux approches, c’est ce que nous faisons depuis le premier jour."

"Cette combinaison s’est améliorée de plus en plus avec le travail en simulateur mené depuis cet été, et naturellement, j’ai commencé à m’adapter davantage à la Red Bull et à être capable de piloter à la limite, me rapprochant ainsi légèrement des réglages de Max, ce qui est une bonne chose."

Est-ce qu’il est toutefois encore possible pour Tsunoda de sauver son baquet ? La décision de promouvoir Isack Hadjar semble être déjà prise dans la tête du Dr Helmut Marko mais Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, ne voulait pas écarter Tsunoda.

L’approche payante du Français à la tête de l’équipe depuis juillet pourrait peut-être aller vers une prolongation de Tsunoda s’il est écouté. Et ce serait peut-être une bonne chose selon Johnny Herbert, ancien pilote de F1 et commissaire de la FIA.

"Tsunoda n’a toujours pas franchi le cap attendu, quoi que vous en disiez. Était-il proche d’y parvenir à Bakou ? Oui. Était-ce uniquement dû au circuit ? Probablement oui. A Singapour ce n’était plus ça. C’est mieux qu’avant mais cela n’a pas suffi encore. Mais si ça continue à progresser comme ça, il ne faudrait pas interrompre cet élan."

"Je sais que le pilote dont tout le monde parle, c’est Hadjar. On parle beaucoup de ce qu’il a accompli avec Racing Bulls. Et il y a évidemment un potentiel pour qu’il rejoigne Red Bull en remplacement de Tsunoda. Mais j’espère qu’ils lui donneront une année supplémentaire, car chaque fois qu’ils font entrer dans la grande équipe quelqu’un qui n’a probablement pas encore assez d’expérience, cela se passe toujours très mal."

"Il lui faut plus de temps pour s’épanouir avant de le mettre dans la cocotte-minute de la meilleure équipe. Ils doivent repenser leur stratégie pour donner à Hadjar un peu plus de temps pour se développer et se préparer mentalement."

"Quand on est chez Racing Bulls, j’imagine que c’est la même chose que dans certaines petites équipes : l’environnement est très différent. Les attentes sont complètement différentes. Puis elles sont multipliées par mille quand on entre dans une grande équipe."

"Hadjar progresse très bien pour sa première saison. Il a dit à Alonso de ne pas être grincheux à Singapour ! Il est respecté au sein de l’équipe, mais aussi par Helmut Marko et Red Bull. Il a fait tout ce qu’il fallait, mais il a encore du temps devant lui avant d’être mis sous pression."