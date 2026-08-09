Hill révèle ce qu’il aurait ’aimé savoir plus tôt’ dans sa carrière en F1

Damon Hill a admis avoir réalisé trop tard qu’il devait souder l’équipe autour de lui, alors qu’il courait pour Williams F1 entre 1993 et 1996. Champion du monde de Formule 1 cette année-là, il a été remplacé, et pense avoir été trop discret dans son approche et dans la place prise au sein de l’équipe, par rapport à des pilotes comme Michael Schumacher et Sebastian Vettel, qui ont mieux cerné les exigences imposées aux pilotes de F1.

Dans le podcast Up To Speed aux côtés du directeur de l’écurie Williams, James Vowles (photo en bas), Hill a soutenu que comprendre comment bâtir une relation de collaboration avec l’usine est la véritable clé pour obtenir un succès durable en piste.

"Aucun pilote automobile ne devrait se contenter de là où il se trouve à moins de gagner" a expliqué le Britannique.

"Mais ils doivent comprendre que, parfois, il faut construire quelque chose avec l’équipe parce que c’est en réalité comme cela que l’on parvient au résultat final."

"L’équipe produit la voiture, l’équipe vous donnera le matériel et vous donnera les moyens de gagner. Donc, tout dépend de la manière dont vous travaillez avec les gens en tant que pilote."

Sur son expérience personnelle, il pense que son statut de remplaçant en arrivant chez Williams l’a empêché de devenir un leader.

"Je ne l’avais pas pleinement compris. Je suis arrivé chez Williams en tant que doublure, d’une certaine manière, et aussi en tant que pilote d’essai."

"Et je n’ai donc pas ressenti le même besoin de mobiliser une équipe autour de soi et d’inspirer les gens. Quand j’étais avec Alain Prost et Nigel [Mansell], c’était eux qui faisaient cela pour moi selon moi, et je pense donc avoir appris cela un peu trop tard."

"J’aurais aimé le savoir plus tôt, car plus j’entends parler de gens comme Michael [Schumacher] et d’autres grands pilotes, plus je constate qu’ils sont brillants pour mobiliser l’équipe derrière eux."

"Sebastian Vettel est également comme ça. Et je suis sûr que Lewis [Hamilton] a fait la même chose en allant chez Ferrari. Il s’est assuré qu’ils croient en lui."