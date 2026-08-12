La F1 aurait pu... et dû éviter les difficultés des nouvelles règles moteur

Si les ajustements apportés en cours de saison à la réglementation technique en 2026 ont permis d’améliorer le spectacle sur plusieurs circuits, David Coulthard estime que la Formule 1 aurait pu éviter une grande partie des difficultés rencontrées. L’ancien pilote McLaren regrette surtout que les nombreuses mises en garde formulées par les pilotes et les ingénieurs avant même le début du championnat n’aient pas été suffisamment prises en compte par les décideurs.

Avant même que les nouvelles monoplaces ne prennent la piste en compétition, plusieurs acteurs du paddock avaient en effet alerté sur les conséquences des règles 2026. Les phénomènes de "super-clipping" liés à la gestion de l’énergie, ainsi que les dépassements "yoyo", figuraient parmi les problèmes identifiés de longue date.

Certaines modifications réglementaires avaient bien été adoptées avant le début de saison afin de limiter les effets les plus problématiques. Mais dès le Grand Prix d’Australie, première manche du championnat, les inquiétudes se sont rapidement confirmées.

Invité du podcast Up to Speed, David Coulthard a comparé cette situation à une scène aussi prévisible que frustrante.

"Les nouvelles règles ont été un peu comme le spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde," a déclaré l’ancien pilote Williams, McLaren et Red Bull.

"C’était un peu décevant, alors qu’on les voyait arriver comme un rouleau compresseur. Vous savez, il y a cette scène comique dans un film où un rouleau compresseur avance vers quelqu’un qui dit : ’Oh, je vais me faire écraser’. Puis, dans le plan suivant, on le voit regarder sa montre en disant encore : ’Oh, je vais me faire écraser’. Et paf !"

Pour l’Écossais, les avertissements n’ont jamais manqué avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

"Les nouvelles règles arrivaient alors que les pilotes et les ingénieurs répétaient : ’Ça ne va pas bien se passer’. Et, à côté de cela, il y avait pratiquement un silence général. Même la FIA a admis avoir anticipé cela mais elle n’a pas pu agir faute de consensus pour le faire."

Puis la réalité s’est imposée dès l’ouverture de la saison.

"Nous sommes arrivés à Melbourne et nous nous sommes dit : ’Ah, les voitures décélèrent désormais avant certains virages’."

Des progrès depuis Miami, mais le problème reste présent

Le Grand Prix de Hongrie a offert un spectacle convaincant, notamment parce que le Hungaroring est considéré comme un circuit "riche en énergie". Les pilotes peuvent y recharger plus facilement leurs batteries sans avoir à lever le pied dans des portions qui étaient auparavant négociées à pleine charge.

En revanche, les Grands Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et de Belgique à Spa-Francorchamps ont démontré que les difficultés liées à la gestion énergétique n’avaient pas disparu.

Et la seconde moitié de saison pourrait remettre ces problèmes sous le feu des projecteurs. Des circuits comme Monza, Singapour ou encore le Qatar - si le calendrier reste inchangé - figurent parmi les tracés où les contraintes énergétiques sont les plus importantes.

Malgré ces critiques, Coulthard reconnaît que le championnat a retrouvé de son intérêt depuis le Grand Prix de Miami. La bataille de développement entre les équipes de pointe a réduit les écarts et rendu les week-ends beaucoup plus difficiles à pronostiquer.

"Cela dit, il faut reconnaître que la réaction après cette déception a été bonne à partir de Miami," a-t-il expliqué. "Comme nous l’avons déjà évoqué, le fait d’avoir eu cinq vainqueurs différents lors des cinq derniers Grands Prix montre à quel point cette saison est variée."

"Mais j’ai le sentiment que nous avions vu tout cela arriver et que personne n’écoutait vraiment. Le fait qu’il ait ensuite fallu réagir à une réalité, dans un sport qui simule pourtant l’avenir dans les moindres détails, est un peu décevant."