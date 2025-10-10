La F1 répond aux critiques de Sainz sur la couverture TV ’trop people’

"Notre équipe fait un excellent travail"

Par Franck Drui
10 octobre 2025 - 07:44
La F1 répond aux critiques de Sainz sur la couverture TV ’trop people’

La Formule 1 a répondu aux critiques formulées par Carlos Sainz concernant la couverture télévisée de ses courses, en insistant sur le fait qu’elle s’efforce de fournir "les meilleures images possibles" des événements.

La couverture du Grand Prix de Singapour du week-end dernier, contrôlée par l’équipe de production télévisuelle de la Formula One Management (FOM), a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des fans sur les réseaux sociaux.

Les fans ont vivement critiqué ce qu’ils considéraient comme un nombre excessif de plans sur les partenaires des pilotes dans la voie des stands, ainsi que le fait que plusieurs dépassements sur la piste pendant la course n’aient pas été diffusés et que la bataille tendue entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour la septième place dans le dernier tour ait été complètement ignorée après le drapeau à damier.

Le pilote Williams a mis en garde contre le nombre important de plans montrant les réactions des compagnes des pilotes dans les stands pendant les courses en direct.

En réponse aux commentaires de Sainz, la Formule 1 a insisté sur le fait qu’elle était satisfaite de la qualité de la couverture des courses que les producteurs et réalisateurs de la FOM offrent aux fans à travers le monde.

"Nous nous efforçons toujours d’offrir à nos fans les meilleures images possibles de la course et ne faisons jamais de compromis sur l’essentiel : la course sur la piste," a déclaré un porte-parole de la F1 dans un communiqué.

"Notre équipe fait un excellent travail en couvrant une situation très complexe avec plusieurs voitures à différents endroits du circuit et en fournissant également de superbes moments contextuels des tribunes, des invités de marque et des lieux où nous courons. Nous recherchons toujours l’excellence et l’amélioration dans ce que nous offrons."

Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !

Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.

Mercedes F1 décrit des ’cibles mouvantes’ en matière de performance pour 2026 Mercedes F1 voit une ’tendance’ de progression sous la chaleur
Partage
xpb_1377160_hires.jpg

F1 - FOM - Liberty Media

+ sur F1 - FOM - Liberty Media