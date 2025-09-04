’Un moment de vulnérabilité humaine’ : Domenicali révèle sa rencontre avec Hamilton
"Il a l’objectif d’écrire l’histoire en gagnant avec Ferrari"
Lewis Hamilton arrive à Monza, comme il l’a lui-même confié, avec l’énorme pression de Ferrari sur ses épaules.
Le Britannique a beau être septuple champion du monde, il a été émerveillé par l’accueil donné par les tifosi à son arrivée pour les évènements médiatiques de la Scuderia qui précèdent le Grand Prix d’Italie.
Les fans offrent donc leur soutien à Hamilton, en difficulté cette saison, et ils ont été rejoints par Stefano Domenicali, le PDG de la F1, mais aussi un Italien qui a dirigé longuement la Scuderia après Jean Todt.
Domenicali révèle avoir rencontré Hamilton après que ce dernier se soit longuement critiqué à Budapest, se qualifiant d’inutile.
"Sans détour, je ne pense pas que Lewis s’attendait à un début de saison aussi difficile – nous parlons d’un champion doté d’une immense expérience."
"Je pense que la situation sera différente à l’avenir, mais j’ai été très frappé par ce moment d’humanité révélé par sa déclaration lors du week-end du Grand Prix de Hongrie."
"Après cet épisode, nous nous sommes rencontrés et avons discuté : c’était un moment de vulnérabilité humaine lié aux défis auxquels il est confronté dans un contexte qui s’est probablement avéré plus complexe que prévu. Mais son caractère transparaîtra ; il rebondira avec l’équipe."
"Il est à une étape importante de sa carrière, après avoir relevé un nouveau défi avec l’objectif d’écrire l’histoire en gagnant avec Ferrari, et cela doit rester son objectif."
"Lewis ne doit pas se laisser emporter par des pensées négatives – c’est un grand champion et il doit continuer à se battre pour la victoire. C’est l’objectif extraordinaire qu’il s’est fixé."
Avant ce Grand Prix de Monza, Domenicali a aussi été invité à commenter les difficultés d’un autre pilote, Kimi Antonelli, son compatriote qui roule cette saison chez Mercedes F1.
"Il doit comprendre que la F1 est un environnement où l’on grandit vite. Certains mois semblent des années, certains jours des mois, et tout ne se passe pas toujours comme prévu pour quelqu’un de son âge."
"La saison prochaine, je le vois comme un élément clé ; il sera beaucoup plus conscient des défis à relever, ce qui permet de toujours mieux s’en sortir. Quand ça vous saute à la figure, ce n’est jamais évident."
"Kimi a l’âge de ma fille. Je le connais depuis qu’il est enfant. Avoir sa famille à ses côtés l’aidera. Je pense qu’il pourrait faire une carrière extraordinaire."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Ferrari
- Verstappen : Si je vais chez Ferrari, c’est parce que j’y vois l’opportunité de gagner
- Hamilton se dit ’choqué’ par sa pénalité pour le Grand Prix d’Italie
- ’Un moment de vulnérabilité humaine’ : Domenicali révèle sa rencontre avec Hamilton
- Vasseur promet que Ferrari ’soutiendra toujours’ Hamilton
- Ralf Schumacher ému par sa première visite de Ferrari à Maranello
Mercedes F1
- Russell est frustré par son ’équilibre’ actuel chez Mercedes F1 et ne se ’presse pas’ pour prolonger
- Eviter de répéter Imola : Antonelli promet d’être à 100% à Monza
- ’Un moment de vulnérabilité humaine’ : Domenicali révèle sa rencontre avec Hamilton
- Mercedes F1 peut-elle jouer la victoire à Monza ?
- Wolff était soulagé de ’ne pas avoir’ à prendre la plus difficile des décisions