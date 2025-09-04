Hülkenberg veut arrêter sa série de courses sans points à Monza

Nico Hülkenberg admet que la série de courses sans points est un peu frustrante pour lui, car il n’a plus marqué depuis son podium à Silverstone. Le pilote Sauber F1 explique que le week-end des Pays-Bas a été un mélange de manque de perfection et d’occasion manquée à cause d’un manque de courage.

"C’est une série depuis Silverstone, je n’ai pas eu de top 10 de mon côté. Je n’ai pas eu un succès réussi, on a été trop prudents sur la stratégie, on n’a pas pris de risques là où d’autres en ont pris, et il y a eu une Safety Car donc ils ont été chanceux, récompensés" a déclaré Hülkenberg.

"C’est frustrant mais c’est une leçon à apprendre pour l’avenir. Je pense que Zandvoort n’était pas notre meilleur week-end en termes de compétitivité, on a toujours été en retrait avec le vent, et c’est un circuit différent ici : le temple de la vitesse, hautes vitesses, faible appui, un endroit mythique, donc on a toutes les chances de faire mieux."

Cela n’empêche pas l’équipe d’avancer alors qu’elle prépare sa transition vers Audi F1 : "Il se passe beaucoup de choses simultanément. On grandit, des gens arrivent et à l’usine, beaucoup de choses changent. Le management de l’équipe a vu de nouvelles personnes arriver, des changements ont eu lieu.

"Mais c’est surtout la performance que l’on a avec la voiture qui a changé et qui est la plus importante, car on a commencé la saison en retrait et on a retourné la situation. Mais le peloton est très serré, très compétitif, donc il ne faut pas grand chose pour être mal classés, on doit continuer à se concentrer et travailler, c’est une période excitante."

L’Allemand sait que la lutte dans le peloton sera intense jusqu’en fin de saison, et il ne se méfie pas que d’une équipe, alors que Sauber a encore des vues sur la cinquième place finale du classement.

"Ce n’est pas que Haas, tout le peloton est proche, et on a vu le week-end dernier que les choses peuvent changer rapidement, il s’agit de dynamique, de maximiser nos week-ends. On n’a pas réussi dimanche dernier et on en a payé le prix. Mais c’est derrière nous et tout reste à jouer ici."

Gabriel Bortoleto reconnait lui aussi que Sauber n’était pas en forme à Zandvoort : "Zandvoort n’était pas idéale, on a fait une qualification correcte mais malheureusement, le départ a détruit notre course. Être dernier après une centaine de mètres n’était pas idéal, et les choses ne sont pas allées dans notre sens" a déclaré Bortoleto.

"Et quand on voit à quel point le milieu du peloton est serré, comme vous dites, on a besoin d’être capables de capitaliser sur toutes les choses qui peuvent se passer. On se concentre sur ce week-end et on espère faire mieux."

Interrogé sur son départ raté, il détaille les raisons à cela : "C’était un mélange des deux. C’était moi pour le relâchement de l’embrayage et il y a une autre chose qui n’a pas aidé, mais c’est le jeu."

Et d’assurer qu’il ne cherche pas à quitter Sauber malgré l’intérêt d’autres teams : "Je suis heureux où je suis, j’ai signé un accord à long terme, j’ai un projet fantastique devant moi avec Audi, qui a gagné partout où ils sont passés en sport automobile et qui arrive en Formule 1. Il n’y a rien de mieux que ça."