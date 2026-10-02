Trois pilotes déjà pénalisés à Sepang, Colapinto en ajoute encore à sa liste !

Isack Hadjar, Arvid Lindblad et Franco Colapinto vont tous subir des pénalités sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie ce week-end, après avoir dépassé leurs quotas de composants du groupe propulseur. Si Hadjar devrait reculer de cinq positions, les conséquences seront nettement plus importantes pour Lindblad, appelé à partir du fond de grille, tandis que Colapinto devra ajouter dix places de pénalité aux cinq dont il avait déjà écopé après son accrochage de Bakou.

Du côté de Red Bull, Hadjar va utiliser un septième moteur à combustion interne de la saison, alors que le règlement n’en autorise que quatre.

Le Français arrive à Sepang sur une dynamique positive puisqu’il a signé un podium lors de la manche précédente à Bakou, pour son retour à la compétition après sa blessure. Cette nouvelle modification de son groupe propulseur va cependant lui coûter plusieurs positions sur la grille en Malaisie.

La situation est encore plus lourde pour Arvid Lindblad. Le rookie de Racing Bulls reçoit lui aussi un nouveau moteur à combustion interne, le cinquième de sa saison pour une allocation réglementaire limitée à quatre unités.

Mais le changement ne s’arrête pas là. Lindblad utilisera également un cinquième turbocompresseur ainsi qu’un cinquième ensemble d’échappement, dépassant là encore les quotas autorisés.

Le règlement prévoit qu’un pilote qui dépasse pour la première fois son allocation pour un élément du groupe propulseur reçoit une pénalité de dix places sur la grille. Lorsqu’un même type de composant dépasse une nouvelle fois son quota par la suite, la sanction est ramenée à cinq places. Toutes les pénalités reçues au cours d’un même week-end sont par ailleurs cumulées.

Une autre disposition réglementaire est particulièrement importante dans le cas de Lindblad : lorsqu’un pilote accumule une pénalité supérieure à 15 places sur la grille, il est automatiquement contraint de prendre le départ depuis le fond du peloton.

Avec les différents nouveaux éléments installés sur sa monoplace à Sepang, le pilote Racing Bulls entre dans ce cas de figure et devra donc s’élancer depuis l’arrière de la grille.

Hadjar se trouve dans une situation différente. Le pilote Red Bull a déjà dépassé cette saison les limites réglementaires pour chacun des composants de son groupe propulseur. Son nouveau moteur à combustion interne ne constitue donc pas son premier dépassement d’allocation.

En conséquence, le septième moteur à combustion interne utilisé par Hadjar lui vaut une pénalité de cinq places sur la grille de départ.

Le Français conservera ainsi une partie de l’enjeu des qualifications de samedi : contrairement à Lindblad, sa position de départ dépendra directement du résultat obtenu lors de la séance, avant l’application de son recul de cinq positions.

Colapinto cumule avec sa pénalité de Bakou

Franco Colapinto devra lui aussi composer avec un nouveau moteur à combustion interne chez Alpine.

L’Argentin utilisera son cinquième V6 de la saison, dépassant pour la première fois l’allocation réglementaire de quatre unités. Ce changement entraîne une pénalité supplémentaire de dix places sur la grille.

Mais Colapinto arrivait déjà en Malaisie avec une sanction à purger. Le pilote Alpine avait reçu une pénalité de cinq places sur la grille à la suite de son accrochage avec son équipier Pierre Gasly et la McLaren de Lando Norris lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Les sanctions étant cumulatives lorsqu’elles s’appliquent au même événement, les dix places liées à son nouveau moteur à combustion interne viennent s’ajouter aux cinq déjà reçues après l’incident de Bakou.

Colapinto doit donc composer avec un recul total de 15 positions sur la grille à Sepang.

Les essais libres 2 sont à suivre en direct à partir de 9h30, de même que les Libres 3 demain dès 6h.

Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie débuteront samedi à 10h, avec un direct dès 9h.

Le départ de la course sera donné dimanche à 9h, le direct commençant à 8h.