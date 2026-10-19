Verstappen accuse certains anciens pilotes F1 de commenter... sans bien comprendre

Max Verstappen n’a pas l’intention d’adoucir son discours sur la réglementation technique de la Formule 1 en 2026, malgré les critiques dont il fait régulièrement l’objet. Le quadruple champion du monde estime que certains anciens pilotes, aujourd’hui consultants ou commentateurs, se permettent de juger ses déclarations sans avoir suffisamment étudié le fonctionnement des nouvelles monoplaces. Interrogé sur les derniers propos de Damon Hill, le Néerlandais a livré une réponse particulièrement directe, tout en précisant que ses reproches ne concernaient pas l’ensemble des anciens pilotes.

Depuis l’introduction de la nouvelle réglementation technique, Max Verstappen n’a jamais caché ses réserves concernant certaines caractéristiques des monoplaces de 2026. Le pilote Red Bull s’est régulièrement exprimé sur le fonctionnement des nouvelles unités de puissance et sur les conséquences de leur gestion énergétique pour le pilotage.

Ses prises de position lui ont valu des critiques, notamment de la part d’anciens pilotes de Formule 1 devenus consultants pour les médias. Mais Verstappen considère que certaines de ces réactions reposent sur une compréhension insuffisante des changements introduits cette saison.

Le Néerlandais a été invité par le quotidien De Telegraaf à réagir à de récentes déclarations de Damon Hill, champion du monde de Formule 1 en 1996. Sa réponse a rapidement dépassé le seul cas du Britannique pour viser plus largement une partie des anciens pilotes qui commentent la discipline.

"Vous savez quel est le problème avec beaucoup d’anciens pilotes ? Ils n’étudient absolument pas la nouvelle réglementation. Ils ne savent donc pas exactement comment fonctionne le moteur ni comment tout cela marche. Ensuite, on leur pose des questions à ce sujet à la télévision et, parfois, ils donnent des réponses vraiment très étranges."

Il ne remet toutefois pas en cause la légitimité de tous les anciens pilotes à analyser la Formule 1 actuelle. Verstappen a immédiatement tenu à nuancer la portée de ses critiques, en précisant que cette attitude ne concernait qu’une partie d’entre eux.

"Cela ne s’applique pas à tout le monde, mais cela concerne un certain nombre d’entre eux."

Les critiques de Verstappen concernant la réglementation 2026 ne sont pas isolées. Mais le Néerlandais assure qu’il ne cherche pas à constituer un groupe de pilotes partageant son point de vue.

"Je dis simplement ce que je pense, ce qui ne va pas à mes yeux et ce qui pourrait être amélioré."

"Parfois, certaines personnes me critiquent pour cela ou disent qu’elles ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais au bout du compte, il deviendra évident de savoir si quelque chose est bon ou mauvais."

"Je ne demande pas nécessairement aux autres de partager mon analyse, mais j’attends de ceux qui décident des règles en Formule 1 qu’ils comprennent les particularités des voitures pour progresser."