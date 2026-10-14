Lawson prend un net avantage sur Tsolov dans la course au baquet Racing Bulls

Liam Lawson continue de renforcer sa candidature pour conserver son baquet chez Racing Bulls en 2027, sans pour autant obtenir de garanties concernant son avenir. Auteur d’un nouveau week-end convaincant à Singapour, avec une cinquième place lors du Sprint et une septième position lors du Grand Prix, le Néo-Zélandais préfère se concentrer sur ses performances plutôt que sur les spéculations entourant la composition de l’équipe. Alors que Nikola Tsolov reste une possibilité pour la saison prochaine, les dernières tendances du paddock devraient néanmoins jouer en faveur de Lawson.

Le Grand Prix de Singapour a confirmé la bonne dynamique de Liam Lawson, qui poursuit sa série de résultats solides au volant de la Racing Bulls.

Cinquième du Sprint, puis septième de la course principale, le pilote néo-zélandais a une nouvelle fois permis à son équipe d’inscrire des points importants au championnat du monde des constructeurs.

Ces performances s’inscrivent dans une période particulièrement positive pour Racing Bulls, qui est parvenue à terminer dans les points lors de chacune des trois dernières courses.

Une régularité dont Lawson se félicite, tout en soulignant le travail accompli par l’ensemble de l’écurie.

"Je suis vraiment très heureux et très fier de l’équipe," a-t-il déclaré.

"Ces dernières semaines ont été assez intenses et, en tant qu’équipe, nous avons marqué des points lors des trois dernières courses."

Pour Lawson, cette série constitue également un argument important dans les discussions concernant son avenir. Car malgré ses résultats récents, Racing Bulls n’a toujours pas confirmé la composition de son duo de pilotes pour la saison 2027.

Interrogé sur la possibilité que ses dernières performances suffisent à convaincre les dirigeants de Racing Bulls de prolonger son aventure, Lawson a préféré répondre avec humour.

"À vous de me le dire !" a-t-il lancé en riant.

Le Néo-Zélandais sait que les spéculations concernant les baquets disponibles deviennent particulièrement nombreuses à cette période de la saison. Mais plutôt que de chercher à anticiper les décisions de Red Bull, il affirme vouloir poursuivre sur sa lancée et laisser ses résultats parler pour lui.

"Évidemment, c’est normal d’entendre parler de tout cela à cette période de l’année, mais pour le moment, je me concentre simplement sur le fait d’essayer de marquer des points chaque week-end et de poursuivre cette bonne série."

La principale interrogation concerne désormais l’identité du pilote qui accompagnera Arvid Lindblad chez Racing Bulls en 2027.

L’équipe n’a toujours pas officiellement confirmé si elle conservera Lawson ou si elle choisira de promouvoir Nikola Tsolov, actuellement engagé en Formule 2.

Le Bulgare figure parmi les candidats à une arrivée en Formule 1, mais les dernières informations circulant dans le paddock de Singapour suggèrent que Racing Bulls pourrait finalement privilégier la continuité.

L’équipe envisagerait bien de conserver son duo actuel, composé de Lawson et Lindblad, tout en confiant à Tsolov un rôle de pilote de réserve et une saison en Super Formula au Japon, sur des monoplaces très rapides, se rapprochant des F1.

Les bonnes performances récentes du Néo-Zélandais semblent renforcer cette hypothèse. Lawson a notamment continué à se montrer compétitif après avoir temporairement retrouvé l’équipe principale Red Bull pour remplacer Isack Hadjar.

Cette parenthèse lui a fait manquer trois Grands Prix avec Racing Bulls, sans l’empêcher de rester le principal contributeur au total de points de l’écurie.

Malgré ces trois absences, Lawson a en effet inscrit la majorité des points de Racing Bulls depuis le début de la saison. Un bilan qui constitue un argument supplémentaire en faveur de son maintien pour 2027.

Cadillac surveille Ugo Ugochukwu pour 2027

Pendant que Racing Bulls réfléchit à sa future composition, Cadillac s’intéresserait de son côté à un autre jeune pilote en vue de la saison prochaine.

L’écurie américaine suivrait de près Ugo Ugochukwu, champion américain de Formule 3, dans l’optique de lui confier des participations aux séances d’essais libres 1 en 2027. Cette piste est notamment étudiée parce que Colton Herta continue de rencontrer des difficultés en Formule 2.

Âgé de 19 ans, Ugochukwu possède déjà suffisamment de points pour prétendre à une Super Licence, un élément important dans la perspective d’une participation à des séances officielles de Formule 1.

Le jeune Américain dispose également d’une première expérience au volant d’une monoplace de F1, puisqu’il a déjà effectué des essais avec Alpine. Son profil pourrait ainsi intéresser Cadillac, qui cherche à développer ses perspectives à plus long terme et pourrait être sensible à la possibilité d’accompagner un jeune pilote américain.

Ugochukwu avait lui-même évoqué avec enthousiasme l’arrivée d’une équipe de son pays sur la grille de départ.

"Bien sûr, en tant qu’Américain, c’est vraiment génial de voir une équipe américaine sur la grille de Formule 1," avait-il déclaré plus tôt cette année.

"Mais je laisse ces discussions à mon entourage chargé de gérer ma carrière."

Un autre élément pourrait également entrer en ligne de compte dans son éventuelle progression vers la Formule 1 : son gabarit. Avec une taille d’environ 1,91 mètre, Ugochukwu est particulièrement grand au regard des standards actuels de la discipline.

Une caractéristique qui pourrait imposer certaines adaptations en matière d’ergonomie et d’installation dans le cockpit, même si elle ne constitue pas à elle seule un obstacle à une carrière en F1.

Pour l’heure, l’intérêt supposé de Cadillac ne concerne que d’éventuelles participations aux essais libres en 2027, et non une place de titulaire.