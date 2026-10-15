Colapinto s’en prend à ses fans toxiques : ’vous ne m’aidez ni moi, ni mon avenir’

Franco Colapinto a décidé de prendre publiquement la parole pour dénoncer les attaques en ligne visant ses adversaires, son équipier Pierre Gasly et les membres de son équipe Alpine F1. Confronté depuis plusieurs mois à une multiplication des comportements hostiles de certains de ses supporters, le pilote argentin a publié un long message sur Instagram pour réclamer un changement d’attitude. À six courses de la fin de la saison 2026 de Formule 1, il souhaite que le soutien dont il bénéficie se traduise par des encouragements plutôt que par des critiques et des insultes envers ceux qui l’entourent.

Depuis son arrivée en Formule 1, Franco Colapinto bénéficie d’un soutien particulièrement important de la part du public argentin. Mais cet engouement s’est également accompagné de plusieurs épisodes de harcèlement en ligne, certains supporters s’en prenant directement aux pilotes ou aux membres des équipes qu’ils considèrent comme responsables des difficultés rencontrées par leur favori.

La situation s’est progressivement aggravée au cours de la saison 2026, au point de provoquer plusieurs interventions publiques d’Alpine pour réclamer la fin de ces comportements.

Colapinto a désormais décidé de s’exprimer personnellement, estimant qu’une partie de ses supporters a franchi les limites de ce qui peut être considéré comme un soutien acceptable.

Les tensions avec Gasly ont pris une dimension inquiétante

L’un des épisodes les plus marquants remonte au Grand Prix d’Espagne, disputé à Madrid. Pendant la course, Alpine avait choisi de ne pas inverser les positions de Pierre Gasly et Franco Colapinto, alors que l’Argentin semblait disposer d’une monoplace plus rapide et subissait la pression d’Oscar Piastri derrière lui.

Cette décision stratégique avait déclenché une vague de réactions particulièrement virulentes sur les réseaux sociaux. Gasly était rapidement devenu la cible de nombreux messages hostiles, avant que les attaques ne s’étendent à sa famille, qui avait également reçu des menaces.

La gravité de la situation a poussé Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, à intervenir auprès de Colapinto. Le dirigeant italien aurait averti le pilote argentin que ses engagements médiatiques en Argentine pourraient être supprimés si les attaques ne cessaient pas.

Gasly avait ensuite publiquement dénoncé le harcèlement dont il faisait l’objet, se disant particulièrement préoccupé par le fait que ces comportements dépassaient désormais sa propre personne pour toucher ses proches.

Mais les tensions ne se sont pas arrêtées à cet épisode.

Quelques semaines plus tard, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, un accrochage au premier virage après une relance derrière la voiture de sécurité avait provoqué l’abandon de Lando Norris, Franco Colapinto et Pierre Gasly.

Dans sa réaction immédiate, Norris avait réclamé une suspension à l’encontre de Colapinto. Cette déclaration avait déclenché une nouvelle vague d’attaques en ligne, cette fois dirigées contre le pilote McLaren.

Ces incidents s’ajoutent à d’autres épisodes survenus depuis l’arrivée de Colapinto en Formule 1, qui avaient déjà conduit Alpine à publier plusieurs communiqués en 2026 pour condamner les attaques visant ses pilotes et ses collaborateurs.

À l’approche des six dernières courses de la saison, Colapinto a donc décidé de s’adresser directement à ses supporters sur Instagram.

Dans un long message, l’Argentin commence par rappeler sa reconnaissance envers ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts, tout en expliquant pourquoi il juge désormais indispensable de changer les comportements.

"Tout d’abord, je vous observe depuis quelque temps en restant en retrait, mais il est nécessaire que nous changions les choses et que nous nous améliorions. Je vous suis toujours reconnaissant et je me sens vraiment chanceux de vous avoir eus à mes côtés depuis le tout début : pour le soutien que vous m’apportez, les conseils que vous me donnez et la manière dont vous nous poussez, l’équipe et moi, à donner le meilleur de nous-mêmes."

"Vous nous aidez à obtenir de bons résultats en course et pendant nos séances d’entraînement quotidiennes. Mais nous ne progressons pas et, sincèrement, j’ai été très frustré lorsque les choses ne se passent pas bien pour toute l’équipe ou pour moi."

C’est précisément dans ces périodes difficiles que le pilote Alpine estime que certains supporters adoptent une attitude contre-productive. Au lieu d’encourager leur pilote, ils dirigent leur frustration contre ses adversaires ou contre les personnes qui travaillent à ses côtés.

"Et de la même manière, au lieu de me soutenir, nous finissons par critiquer et attaquer d’autres pilotes, mes équipiers, mes mécaniciens et mes ingénieurs. Alors, face à ces supporters, je finis par me demander s’ils me défendent ou s’ils font en réalité exactement le contraire."

"Je sais que la plupart pensent à me défendre, mais vous ne m’aidez ni moi, ni mon avenir."

Colapinto veut se concentrer sur ses résultats et son avenir en 2027

Au-delà de la dénonciation du harcèlement, l’Argentin souhaite également recentrer l’attention sur ses objectifs sportifs. La fin de saison représente une période importante pour lui, alors qu’il cherche à améliorer ses performances et à renforcer sa position en vue de 2027.

Il demande donc à ses supporters de transformer leur énergie en encouragements constructifs.

"Je veux vraiment me concentrer sur ce que nous devons changer. Ensemble, nous devons travailler pour améliorer ce que nous avons fait jusqu’à présent et m’aider à obtenir de meilleures performances, à devenir la meilleure version de moi-même et à réaliser mon rêve, à obtenir mes résultats et mes points, ce qui m’aidera pour 2027."

"Ensemble, nous continuerons à avancer, parce que les choses ne se sont pas bien passées."

Le pilote Alpine appelle ensuite à mettre de côté les distractions qui détournent l’attention de ses véritables priorités.

"Il est temps de faire une pause dans toutes ces distractions. Ce qui compte vraiment, c’est de me concentrer sur mon rêve, ma carrière en Formule 1 et le travail avec l’équipe pour obtenir les résultats que nous voulons et atteindre les objectifs dont nous avons besoin."

"Il est temps de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et aux critiques incessantes. Ce qui compte vraiment, c’est de me concentrer sur mon rêve, ma carrière de pilote et le travail avec l’équipe pour obtenir les résultats que nous voulons et atteindre les objectifs dont nous avons besoin."

Il insiste sur le fait que cette réussite doit être construite avec Alpine, et non dans un climat d’opposition entre son entourage et l’écurie.

"Alors, soyez certains que je ne vais pas vous décevoir. Je continuerai à tout donner pour nous en course et à aller de l’avant. Je veux que l’équipe me soutienne et je veux soutenir l’équipe. Ensemble, nous allons obtenir de très bons résultats. Oui, nous allons tout donner et continuer à travailler très dur."

L’Argentin affiche également sa volonté de terminer la saison sur une note plus positive, avec l’objectif de marquer des points lors des prochaines manches.

"Je vais ramener de bons résultats, avec beaucoup de points. Donnons tout en formant une grande équipe, en nous soutenant mutuellement et en avançant ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. C’est ce que je vais découvrir très, très bientôt lors des prochaines courses."

"Je vous suis incroyablement reconnaissant, du fond du cœur, pour votre compréhension. Merci d’être venus et d’avoir toujours été là pour moi."