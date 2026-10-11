Lawson est ’très fier’ de son week-end après deux entrées dans les points à Singapour

Racing Bulls continue sa très belle série de performances, en particulier avec Liam Lawson qui, après sa cinquième place au Sprint à Singapour, a terminé la course en septième position. Avec dix points de plus au fil du week-end, l’équipe porte son avance à 32 unités sur Alpine F1 et pourrait enfin commencer à entrevoir cette cinquième place que la structure n’a jamais réussi à atteindre par le passé.

De son côté, le Néo-Zélandais est très heureux de son week-end, puisqu’il a été dans le top 10 tout au long des trois journées de roulage, et il a été impressionnant tout au long des deux qualifications et des deux courses.

"Je suis très heureux, très fier de l’équipe. On a connu des semaines très intenses et on a marqué des points lors des trois courses. Personnellement, j’aurais dû marquer une fois de plus" a déclaré Lawson en référence à Bakou, où il s’est fait accrocher par son équipier.

"Mais c’est bien que les dernières semaines se soient déroulées comme prévu, et aujourd’hui... marquer des points à la fois lors du Sprint et en course pour nous est génial, donc je suis très heureux."

Interrogé sur son avenir après de telles performance, et sur le fait qu’il gagne en dynamique, il est d’accord : "A qui le dites-vous ! C’est normal à ce point de l’année, je me concentre sur le fait de marquer des points chaque week-end, et d’étendre notre avance."

Arvid Lindblad a connu de son côté un dimanche très compliqué. Dans le top 10 au départ, il a raté son envol et n’a ensuite fait que reculer dans la hiérarchie pour franchir la ligne d’arrivée en 15e place seulement.

"Je dois voir la procédure, je ne sais pas si j’ai raté quelque chose mais c’était choquant, j’ai été aspiré avant le virage 1, et j’ai aussi été forcé de freiner car on m’a pris en tenaille. J’ai perdu plusieurs positions et je savais à ce moment-là que ça allait être long" explique Lindblad.

"Malheureusement, j’ai essayé d’économiser un peu et j’ai été dépassé plusieurs fois en ligne droite. Ca n’a pas été une journée facile, mais il y a beaucoup de choses de mon côté aussi qui étaient difficiles. Les derniers week-ends ont été compliqués et je dois me remettre à zéro avant Austin car je ne suis pas au meilleur de ma forme récemment."

Interrogé sur les points positifs à tirer, le Britannique admet être un peu frustré par ses trois derniers week-ends : "Hier était positif, mais le week-end a été difficile. Les résultats ont été bons pendant ce triplé de courses, mais je dirais que ça n’a pas été bon, de mon point de vue."