Haas F1 arborera une spectaculaire livrée Godzilla au GP des Etats-Unis

Haas F1 va disputer ce week-end sa deuxième course à domicile de la saison à Austin, où se déroule le Grand Prix des Etats-Unis. Le Circuit of the Americas sera foulé par des monoplaces aux couleurs spéciales, puisque l’équipe a dévoilé une livrée inédite célébrant Godzilla, le plus célèbre des kaijus, en marge de la sortie du film ’Godzilla Minus Zero’. L’équipe avait déjà eu le monstre de fiction sur ses carrosseries au GP du Japon.

Pour Haas, le GP des Etats-Unis est l’un des plus importants de l’année, et le Circuit of The Americas figure parmi les tracés les plus appréciés du calendrier par les pilotes, comme le rappelle Esteban Ocon, qui adore le COTA.

"Le Circuit of The Americas est un tracé formidable, et Austin est un endroit vraiment génial où nous aimons tous revenir. Ce n’est pas un week-end Sprint cette année, nous pourrons donc monter en puissance au fil des séances pour nous donner les meilleures chances lors des qualifications le samedi" a déclaré le Français.

"On aborde chaque course de la même façon, mais il est difficile d’ignorer le fait qu’il s’agit de la course à domicile de l’équipe, car il se passe tellement de choses tout au long de la semaine. Ce sera formidable de pouvoir aller à la rencontre de nombreux fans à nouveau, et cela nous donne assurément un peu plus de motivation le jour de la course."

"C’est une bonne manière de commencer un autre triple-header intense, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes comme toujours devant les passionnés de F1 américains."

Ollie Bearman est lui aussi ravi d’aller à Austin et de retrouver la partie américaine du championnat, alors que Haas a progressé récemment et qu’il aimerait continuer sur une dynamique positive.

"Le Grand Prix des États-Unis est toujours un évènement formidable, une sorte de retour aux sources pour l’équipe, et j’ai hâte de prendre la piste à Austin. Le Circuit of The Americas est un tracé exigeant avec un bon mélange de virages et de belles opportunités de dépassement" a déclaré Bearman.

"Comme il s’agit d’une course aux États-Unis, nous sommes encore plus occupés que d’habitude à travailler avec nos partenaires, et pour cette course, à lancer notre deuxième livrée spéciale célébrant Godzilla, à laquelle j’assortirai d’ailleurs mon casque pour l’occasion."

"Après le dernier enchaînement de trois courses où nous avons marqué des points lors de deux courses sur trois, nous savons quel doit être notre objectif pour cette nouvelle série de trois courses."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, fait le point avant ce rendez-vous important : "Nous sommes ravis de revenir au COTA, l’une des trois courses américaines du calendrier, mais celle que nous considérons comme notre plus grande course à domicile."

"Je pense que nous avons franchi un cap à Singapour en termes de réglages de la voiture et d’opérations, nous sommes donc désireux de poursuivre sur cette lancée et de capitaliser sur chaque opportunité qui se présente à nous."

"Nous avons une collaboration très enthousiasmante avec Godzilla pour le Grand Prix des États-Unis, qui fait suite à notre lancement au Japon plus tôt dans l’année. Il a toujours été prévu qu’il s’agisse d’une collaboration sur toute la saison, et bien sûr, avec la sortie prochaine au cinéma de "Godzilla Minus Zero", nous réalisons une livrée spéciale et un événement pour les fans afin de célébrer cela."

"C’est formidable de pouvoir organiser ces événements supplémentaires en plus des animations sur la piste, nous attendons donc avec impatience cette grande course à domicile."