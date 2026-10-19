’Ferrari est dans une assez bonne situation’ : pas d’urgence à remplacer Vasseur pour Clear

Jock Clear est revenu sur sa collaboration avec Nico Rosberg chez Mercedes en 2010, une association qui n’avait duré qu’une seule saison malgré les bons résultats obtenus par le pilote allemand. L’ancien ingénieur de course explique aujourd’hui que leurs méthodes de travail étaient trop différentes pour permettre à leur relation professionnelle de fonctionner pleinement. Une incompatibilité de tempéraments qui n’a toutefois laissé aucune rancœur entre les deux hommes, restés amis depuis leur séparation, alors que Clear s’est également exprimé sur la situation actuelle de Ferrari et les rumeurs entourant l’avenir de Frédéric Vasseur.

Mais avant d’évoquer la situation de Ferrari, sa dernière équipe en F1, Clear a été interrogé sur sa relation avec Nico Rosberg.

Lorsque Mercedes a fait son retour en Formule 1 en tant qu’écurie d’usine en 2010, le constructeur allemand a profondément remanié l’organisation sportive héritée de Brawn GP.

Mercedes venait de racheter l’équipe championne du monde 2009, mais ses deux pilotes avaient quitté la structure. Jenson Button, tout juste sacré champion du monde, avait rejoint McLaren, tandis que Rubens Barrichello avait choisi Williams.

Pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, Mercedes avait donc constitué un duo entièrement inédit, associant Nico Rosberg à Michael Schumacher, de retour en Formule 1 après trois années de retraite. Ces changements avaient également entraîné une réorganisation du personnel technique.

Jock Clear, qui occupait auparavant le poste d’ingénieur de course de Barrichello, avait été affecté à Rosberg. Sur le plan sportif, cette première saison avait été encourageante pour le jeune Allemand. Rosberg avait décroché trois podiums et terminé le championnat avec 70 points d’avance sur son prestigieux équipier Michael Schumacher.

Malgré ces performances, Mercedes avait décidé de modifier son organisation dès l’année suivante. À partir de 2011, Tony Ross, qui avait déjà travaillé avec Rosberg chez Williams, avait remplacé Clear au poste d’ingénieur de course.

Plus de quinze ans après cette collaboration, Jock Clear est revenu sur les raisons de cette séparation. L’ancien ingénieur de Mercedes assure que les difficultés rencontrées avec Rosberg ne résultaient pas d’un désaccord majeur ou d’une détérioration de leurs relations personnelles.

"Avec Nico, c’était vraiment uniquement une question d’incompatibilité de styles."

"Nico aimait que tout soit clinique et méthodique. Il était toujours très calme dans la voiture, tandis que moi, j’apportais une partie de l’adrénaline et de l’énergie que j’avais sur les terrains de rugby."

Clear insiste cependant sur le fait que cette séparation professionnelle n’a jamais remis en cause leur estime mutuelle.

"Nous sommes restés de bons amis et nous discutons encore occasionnellement des courses et des pilotes d’aujourd’hui."

Les deux hommes ont ensuite poursuivi des carrières très différentes. Rosberg est resté chez Mercedes, où il a finalement remporté le championnat du monde des pilotes en 2016, au terme de son duel avec Lewis Hamilton. Cinq jours seulement après son sacre, l’Allemand avait annoncé sa retraite sportive.

Âgé de 41 ans depuis juin dernier, il intervient désormais comme consultant pour Sky F1, tout en développant plusieurs activités commerciales. De son côté, Jock Clear a quitté Mercedes pour Ferrari en 2015. Il a passé une décennie à Maranello avant de quitter la Scuderia l’année dernière.

Clear défend Ferrari malgré les rumeurs sur Vasseur

Les dernières déclarations de Jock Clear interviennent également dans un contexte particulier pour son ancienne équipe.

Alors que l’écurie italienne a retrouvé une meilleure compétitivité en 2026 après une saison 2025 sans victoire, des interrogations persistent autour de l’avenir de son directeur, Frédéric Vasseur. Plusieurs rumeurs ont évoqué ces dernières semaines la possibilité que la direction de Ferrari prépare une succession susceptible d’entraîner le départ du Français de ses fonctions actuelles à la fin de la saison.

Face à ces spéculations, Ferrari avait tenu à réaffirmer publiquement sa confiance en Vasseur avant le récent Grand Prix de Malaisie, organisé à Bahreïn. L’écurie avait alors assuré que le Français conservait son "soutien total".

Deux noms avaient notamment été associés à cette éventuelle réorganisation. Celui de Christian Horner, ancien directeur de Red Bull, et celui d’Antonello Coletta, responsable du programme Ferrari en Championnat du monde d’endurance.

Jock Clear a lui aussi pris la défense de l’organisation actuelle de Ferrari, tout en étant interrogé sur l’hypothèse d’une arrivée de Christian Horner.

"Ferrari est actuellement dans une assez bonne situation"

"Je n’ai jamais travaillé avec Christian, il est donc difficile de dire si son style de management conviendrait à Ferrari."

"Mais il est certain que l’étendue de ses connaissances et son palmarès éprouvé suggèrent qu’il sait ce qu’il faut pour gagner."

"Est-ce que je peux imaginer Horner chez Ferrari ? Je pense qu’en réalité, Ferrari est actuellement dans une assez bonne situation."

"Ils ont deux pilotes capables de se battre tout devant et, même si nous voulons tous désespérément voir arriver des trophées, leur saison représente une belle progression par rapport à la précédente. Je suis impatient de voir où ils en seront l’année prochaine."