Le ’travail acharné’ de Racing Bulls est encore récompensé à Singapour

Racing Bulls a connu un très bon week-end à Singapour, avec la cinquième place au Sprint et la septième en course pour Liam Lawson. La situation a été plus difficile pour Arvid Lindblad, qui n’a pas été trop éloigné en termes de performance mais a connu des résultats plus mitigés, la faute notamment à un départ raté en course.

Alan Permane, le directeur de l’équipe, a fait le bilan de ce week-end durant lequel l’équipe à marqué 10 points et a réussi à porter son avance à 32 unités face à Alpine F1 dans sa bataille pour la cinquième place du championnat.

"Une très belle course à Singapour, surtout pour Liam. Une fois qu’il a dépassé Gasly au virage 1 lors du premier tour, il a creusé l’écart confortablement et l’a maintenu tout au long de la course, en gérant bien l’usure de ses pneus" raconte Permane.

"Nous avons réagi lorsque Gasly et Hülkenberg sont passés aux stands, en optant pour les pneus médiums pour la fin de la course afin de minimiser les risques liés à une éventuelle voiture de sécurité. A partir de là, la fin de course jusqu’au drapeau à damier s’est déroulée sans encombre."

"Arvid a rencontré quelques difficultés et a perdu du rythme au départ à cause d’un patinage excessif des roues. Il a également connu des problèmes de régularité du groupe propulseur, ce qui l’a quelque peu pénalisé et a affecté son rythme."

"Nous terminons cette série de trois courses consécutives sur une note très positive. C’est le fruit du travail acharné accompli aussi bien ici, sur le circuit, qu’à Faenza et Milton Keynes. Un immense bravo à toute l’équipe. Nous attendons maintenant avec impatience cette courte pause avant d’aborder la prochaine série de trois courses."