Horner confirme avoir favorisé Verstappen sur demande de son management

Christian Horner a révélé le contenu d’une conversation qu’il a eue avec le management de Max Verstappen en 2022, et qui permet de faire la lumière sur le favoritisme du Néerlandais au sein de Red Bull. L’ancien directeur de l’équipe se souvient du début de saison 2023, durant lequel le Mexicain avait fait jeu égal avec son équipier champion du monde, et comment l’entourage de Verstappen a fait le forcing pour inverser la tendance.

Le passage de Pérez chez Red Bull a duré quatre saisons, au fil desquelles il est d’abord monté en puissance, avant de s’effondrer à partir de la saison 2023, et surtout en 2024. Et il admet que le deuxième baquet n’a pas toujours été géré comme il le fallait chez Red Bull.

"Parfois oui et parfois non" a déclaré Horner dans le High Performance Podcast. "Quand on regarde la longévité qu’a eue Mark Webber, ou quand on regarde ce que Sergio a fait pendant quatre ans avec nous, ou Daniel [Ricciardo], cinq ans."

Admettant que Pierre Gasly et Alex Albon ont été "promus trop tôt", le Britannique explique comment les performances de Verstappen affaiblissent ses équipiers, même aguerris : "Évidemment, pendant l’ère de Daniel et Max, les deux ont commencé très proches, et la voiture était plutôt tolérante entre eux deux."

"Je dirais que ça a commencé en 2018. Max est extrêmement exigeant concernant ce qu’il veut, et il a un talent hors norme : il exige de plus en plus de train avant sur la voiture, et il s’accommode parfaitement de quoi que ce soit d’autre au niveau du train arrière."

"Dès lors, dans la poursuite de cet objectif visant à lui donner cet outil, votre département d’ingénierie, vos outils, votre orientation de développement s’engagent inévitablement dans la création de cette caractéristique sur la voiture, que d’autres ont trouvée difficile à maîtriser. On l’a vu sur la voiture de 21, sur la 16B, ou même sur la voiture d’avant avec Alex."

Dans le même podcast, Pérez avait révélé que Horner lui avait dit que la deuxième voiture était engagée parce que l’équipe y était obligée. Le Britannique dément avoir tenu ces propos mais reconnait avoir remis le Mexicain à sa place après avoir parlé avec l’entourage de Verstappen.

"C’était très clair. Sergio n’avait pas de contrat. Il discutait avec Sauber pour l’année suivante. Je lui ai dit ’écoute, tu dois reconnaître que cette équipe est structurée pour essayer de gagner un championnat du monde avec Max comme pilote principal. Tant que tu acceptes cela dès le départ, si tu es en position de gagner une course de par ce que tu fais en piste, très bien, mais si ce n’est pas le cas, il te sera demandé de soutenir ton coéquipier, parce que c’est notre meilleur moyen de battre Mercedes’."

"Et il était désespéré de signer au bas du contrat pour cela, parce que cela le plaçait dans une voiture et une équipe de pointe dont il pensait, après son passage chez McLaren, qu’il n’aurait plus jamais une telle opportunité."

"Ce qui était intéressant selon moi, c’est que durant l’année 2021, Alex Albon a fait un travail formidable dans l’ombre pour développer la voiture de 2022, parce que l’attention était énormément portée sur le développement de la voiture de 2021 jusqu’au dernier moment."

"Alex avait développé cette voiture, et elle était très adaptée à son style de pilotage, qui était une façon de piloter beaucoup plus classique, probablement plus proche d’un Sergio ou d’un Daniel."

"Et donc, quand nous avons commencé la saison 2022, si vous vous rappelez, Max détestait la voiture, elle avait trop de sous-virage. Sergio, avec cette prévisibilité, s’est soudainement mis à gagner une course chacun, et ils étaient beaucoup plus proches au début de cette année-là."

Horner semble mélanger deux choses ici, puisque le développement de la voiture 2022 a bien été fait par Albon avant qu’il rejoigne Williams en 2022, mais c’est en 2023 que Verstappen et Pérez ont remporté deux courses chacun lors des quatre premiers week-ends, le Mexicain revenant à égalité au soir de Bakou, où il y a eu la discussion avec l’entourage de Verstappen.

"Et je me souviens m’être assis avec le management de Max vers le Grand Prix d’Azerbaïdjan cette année-là, et ils m’ont dit ’écoute, vous avez développé cette voiture autour de Checo. Vous devez suivre ce dont Max a besoin’. C’était très clair, le message qui nous parvenait."

"Et bien sûr, Max est l’atout numéro 1. C’est le pilote avec lequel vous avez le plus de chances de gagner. Donc bien sûr, n’importe quelle équipe d’ingénieurs va s’orienter tout naturellement vers son pilote le plus rapide, ou une équipe va s’orienter vers celui dont elle pense qu’il sera en mesure de lui donner le meilleur résultat."

"Je pense que cela a mis en lumière certaines des faiblesses de nos outils, que la soufflerie n’était pas assez fiable ni assez performante, et qu’une partie de nos simulations ne l’était pas non plus."

"Donc inévitablement, concernant les caractéristiques, même jusqu’à aujourd’hui, vous voyez encore qu’il y a un décalage entre ce que Max peut tirer de la voiture et Isack, qui a fait un travail formidable cette année, mais il y a toujours ce décalage."