Lawson défend les Sprints F1 sur les circuits urbains malgré les difficultés de dépassement

Le premier Sprint organisé à Singapour n’a pas véritablement tenu toutes ses promesses en matière de spectacle, avec une course largement figée dans laquelle les dépassements se sont révélés particulièrement difficiles, malgré la présence d’une piste humide. Pourtant, Liam Lawson reste favorable à l’organisation de ce format sur les circuits urbains, alors que Monaco doit à son tour accueillir un Sprint en 2027. Le pilote Racing Bulls estime que les difficultés rencontrées à Marina Bay ne sont pas propres au format, mais également aux caractéristiques des monoplaces de 2026, dont les performances très proches en ligne droite compliquent les possibilités de dépassement.

L’introduction d’un Sprint au Grand Prix de Singapour constituait une expérience particulièrement intéressante pour la Formule 1, à quelques mois de l’arrivée du même format à Monaco.

Pour la première fois, le circuit urbain de Marina Bay accueillait une course courte, avec l’espoir que la réduction du temps d’essais libres et la multiplication des séances à enjeu puissent apporter davantage d’incertitude au déroulement du week-end.

Mais après la disparition de la pluie qui avait perturbé le programme, le Sprint s’est rapidement transformé en une course relativement monotone, les positions restant largement figées malgré l’humidité persistante sur la piste.

Il a fallu attendre les derniers instants pour assister à un incident majeur, lorsque Lando Norris a percuté son équipier Oscar Piastri à l’avant-dernier tour, provoquant un accrochage entre les deux McLaren.

Cet épisode a animé la fin de course, sans pour autant masquer les difficultés rencontrées par les pilotes pour dépasser sur le tracé singapourien.

Singapour, un premier véritable test avant Monaco

Si Singapour accueillait son premier Sprint cette année, il ne s’agissait pas de la première course de ce format disputée sur un circuit urbain. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan avait déjà organisé un Sprint à Bakou en 2023. Mais le tracé azerbaïdjanais possède des caractéristiques très particulières, notamment une ligne droite principale d’environ 2,6 kilomètres, qui offre des possibilités de dépassement bien plus importantes que sur la plupart des autres circuits en ville.

Avec ses virages serrés, ses changements de direction et ses portions étroites, Marina Bay correspond davantage à la définition traditionnelle d’un circuit urbain, sur lequel il est particulièrement difficile de dépasser.

Cette expérience constitue ainsi un premier point de comparaison intéressant avant le Grand Prix de Monaco 2027, qui doit accueillir un Sprint pour la première fois.

Dans la Principauté, l’organisation d’un week-end Sprint réduira les essais libres à une seule séance d’une heure, tout en proposant deux séances de qualifications : les qualifications Sprint et celles du Grand Prix. L’objectif recherché est d’augmenter les enjeux dès le début du week-end et de multiplier les occasions de voir les pilotes attaquer à la limite sur des circuits où les dépassements restent particulièrement compliqués en course.

L’idée ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les pilotes, certains ayant exprimé leurs réserves sur l’intérêt de ce format dans les rues étroites de Singapour ou de Monaco.

Liam Lawson ne partage pas ces réticences. Interrogé sur son expérience du premier Sprint de Singapour et sur l’intérêt d’organiser davantage de courses courtes sur des circuits urbains, le pilote Racing Bulls a défendu le principe.

"Pour être honnête, je les aime plutôt bien," a-t-il déclaré aux médias.

"Ces circuits ont toujours été extrêmement agréables à piloter, particulièrement en qualifications."

"Au bout du compte, en course, il est évidemment difficile de dépasser, mais cela a toujours été difficile de dépasser."

Au-delà des caractéristiques de Marina Bay, Lawson estime que les monoplaces introduites cette saison jouent également un rôle important dans les difficultés rencontrées par les pilotes.

La réglementation technique 2026 a profondément modifié la gestion de l’énergie et les performances des voitures en ligne droite.

Lors des premières courses de l’année, ces nouvelles caractéristiques avaient notamment provoqué des différences de vitesse importantes entre certaines monoplaces, favorisant de nombreuses manœuvres de dépassement.

"La situation est différente sur un tracé comme Singapour, où les écarts de vitesse sont beaucoup plus faibles. Et depuis tout le monde a appris l’énergie et tout le monde a convergé sur les déploiements. Donc on ne peut même plus faire la différence comme au début avec un peu de course yo-yo."

"Cela aurait été bien sur un circuit urbain. Mais maintenant tout le monde fait la même chose avec les unités de puissance. Il ne reste que le mode dépassement mais il n’est pas assez différenciant sur un circuit urbain. Enfin, pour être honnête, que c’est l’une des caractéristiques de ces voitures : elles ne sont pas faciles à dépasser."

Sur certains circuits, les phases de réduction de puissance électrique en ligne droite peuvent créer des écarts significatifs entre deux voitures. À Singapour, en revanche, ces phénomènes sont beaucoup moins présents, ce qui réduit les occasions pour un pilote de bénéficier d’un avantage de vitesse sur son adversaire.

"Oui, au début de l’année, il y avait beaucoup de dépassements, mais lorsque vous arrivez sur une course comme celle-ci, il n’y a pas beaucoup de différences de performance en ligne droite."

"Il n’y a pas vraiment de réduction de puissance électrique dans les lignes droites, ce qui signifie effectivement qu’il n’y a pas de différences de vitesse. Mais cela veut simplement dire que tout le monde roule à la même vitesse, et qu’il est très, très difficile de se battre en piste."