Camara a son baquet, Tsolov attend le sien : ils ont le niveau pour la F1 selon Bruno Michel
Tsolov pourra-t-il prendre la place de Lawson dès 2027 ?
Nikola Tsolov possède déjà les qualités nécessaires pour accéder à la Formule 1, selon Bruno Michel, patron du championnat de Formule 2. Auteur d’une saison 2026 particulièrement convaincante, le jeune Bulgare lutte pour le titre face à Rafael Camara, dont l’arrivée chez Haas en 2027 vient d’être officialisée. Mais si Michel considère les deux pilotes suffisamment préparés pour rejoindre la catégorie reine, l’avenir de Tsolov reste incertain, notamment chez Racing Bulls, où Liam Lawson attend lui aussi de connaître son sort.
La confirmation du recrutement de Rafael Camara par Haas pour la saison 2027 a remis en lumière les performances de la nouvelle génération de pilotes issus de la Formule 2. Le Brésilien, actuel leader du championnat, fera ses débuts en Formule 1 avec l’écurie américaine après avoir été choisi pour remplacer Esteban Ocon.
Son principal rival pour le titre, Nikola Tsolov, espère lui aussi franchir cette étape dès la saison prochaine. Le Bulgare figure toujours parmi les candidats à un baquet chez Racing Bulls, mais aucune décision définitive n’a encore été annoncée.
La situation reste également ouverte pour Liam Lawson, dont la reconduction au sein de l’écurie n’est pas encore garantie.
Interrogé par les médias, Bruno Michel s’est montré très positif concernant les capacités de Tsolov à évoluer en Formule 1. Le patron de la Formule 2 estime que le Bulgare a démontré au cours de la saison qu’il possédait les qualités nécessaires pour accéder au championnat du monde.
"Oui, je pense qu’il est prêt, même si je ne sais pas s’il sera en Formule 1 l’année prochaine."
"Il a réalisé une excellente saison et il livre une bataille impressionnante pour le titre avec Rafa [Camara]."
"Nikola est un pilote très spectaculaire et régulier. C’est une bonne chose que les deux pilotes soient des débutants et réalisent un championnat aussi solide. C’est un bon signe qui montre qu’ils sont prêts à passer en Formule 1."
Pour Bruno Michel, les performances de Tsolov et Camara sont d’autant plus significatives qu’ils disputent tous les deux leur première saison dans la catégorie.
Reste toutefois à savoir si Racing Bulls décidera de donner sa chance à Tsolov ou de conserver Lawson pour 2027. C’est plutôt le 2e scénario qui se dessine selon les rumeurs du paddock, avec Tsolov promu comme pilote de réserve à la place de Yuki Tunsoda et en parallèle d’un programme en Super Formula pour continuer sa formation.
Camara chez Haas, une réussite pour la F2
Bruno Michel s’est également réjoui de l’annonce officielle de l’arrivée de Rafael Camara chez Haas.
Le leader du championnat de Formule 2 a décroché un contrat pour 2027 après avoir convaincu l’écurie américaine lors d’une évaluation organisée à Portimão.
Pour le patron de la F2, cette promotion illustre directement la vocation du championnat, conçu pour préparer les jeunes pilotes aux exigences de la Formule 1.
"C’est une excellente nouvelle."
"La mission principale de la F2 est de préparer les pilotes à la Formule 1 et de s’assurer que, lorsqu’ils y arrivent, ils sont prêts. Je suis très heureux pour Rafa."
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Racing Bulls
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