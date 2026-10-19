Horner voulait-il réellement recruter Sainz ? Le pilote Williams répond avec ironie

Carlos Sainz n’a pas semblé particulièrement convaincu par les révélations de Christian Horner concernant un éventuel retour chez Red Bull en 2026. Dans son nouveau livre, l’ancien directeur de l’écurie autrichienne affirme avoir sérieusement envisagé de recruter l’Espagnol, allant jusqu’à organiser une rencontre à son domicile pour discuter de cette possibilité. Interrogé sur ces confidences, l’actuel pilote Williams a préféré répondre avec humour, sans véritablement confirmer ni démentir la version de son ancien patron.

Le nom de Carlos Sainz a régulièrement été associé à Red Bull au cours de sa carrière, notamment en raison de son passé au sein de la filière de jeunes pilotes de l’écurie autrichienne.

L’Espagnol avait fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso en 2015, avant de poursuivre sa carrière chez Renault, McLaren puis Ferrari. Après son départ de la Scuderia, il a finalement rejoint Williams, mais Christian Horner affirme aujourd’hui qu’un retour dans le giron Red Bull avait été sérieusement envisagé pour la saison 2026.

Dans son nouveau livre, l’ancien directeur de Red Bull raconte notamment que Sainz s’était rendu à son domicile afin de discuter d’un éventuel transfert.

Horner y présente le pilote espagnol comme un concurrent expérimenté, travailleur et capable de s’intégrer dans une équipe. Des qualités qui, selon son récit, avaient contribué à faire de Sainz un candidat crédible pour un baquet chez Red Bull.

Interrogé lors d’un événement marketing organisé à Madrid, Carlos Sainz a été invité à réagir à cette version des faits.

Le pilote Williams n’a pas cherché à entrer dans les détails des discussions qu’il aurait pu avoir avec Horner.

Il a néanmoins accueilli les révélations de son ancien patron avec un certain scepticisme, en reprenant avec ironie l’anecdote de leur supposé dîner.

"Oui, il a dit que j’étais chez lui et tout ça, que nous avions dîné ensemble."

Sainz a ensuite ajouté en riant : "Qu’est-ce que vous voulez y faire ? C’est comme ça."

L’Espagnol n’a pas souhaité développer davantage sa réponse, sans confirmer la véracité de l’infomation.

Cette réaction laisse donc plusieurs questions sans réponse, notamment sur la nature exacte des échanges entre les deux hommes et sur le sérieux de l’intérêt manifesté par Red Bull.

Si Horner affirme que Sainz faisait partie des options envisagées pour 2026, le pilote Williams n’a pas confirmé que ces discussions avaient réellement débouché sur une possibilité concrète de transfert.

Il n’a pas non plus explicitement contesté l’existence de la rencontre évoquée dans le livre. En se contentant de quelques mots et d’un sourire, Sainz a préféré prendre ses distances avec ce récit plutôt que de relancer publiquement les discussions autour d’un éventuel retour chez Red Bull.

Concluons enfin sur le fait que Charles Leclerc devrait certainement être appelé à réagir aux propos de Christian Horner, selon qui le pilote "semblait frustré chez Ferrari" à l’époque où Red Bull souhaitait le recruter. Il est fort probable que Leclerc soit interrogé à ce sujet lors de la journée médias de jeudi du Grand Prix des États-Unis.