Lawson face à Tsolov pour 2027 : Liam pense avoir fait tout ce qu’il pouvait pour convaincre Red Bull

Liam Lawson pense que Red Bull tranchera son avenir dans les prochaines semaines, mais le Néo-Zélandais assure ne disposer pour l’instant d’aucune indication claire concernant son statut pour la saison 2027. Neuvième du championnat pilotes après les deux premiers tiers de la saison, le pilote Racing Bulls estime avoir suffisamment démontré sa valeur pour conserver sa place, alors que la menace représentée par le junior Nikola Tsolov se précise en coulisses.

Lawson et son équipier Arvid Lindblad occupent deux des quatre baquets dont les titulaires n’ont pas encore été contractuellement confirmés pour la saison prochaine. Le pilote de 24 ans tente donc de convaincre Red Bull de le conserver au sein de son écurie sœur.

Cette incertitude n’est pas une situation nouvelle pour Lawson. Ces dernières années, le Néo-Zélandais a déjà expliqué à plusieurs reprises qu’il était souvent informé très tardivement de la place qui lui serait accordée dans la filière Red Bull pour la saison suivante, une tendance qui s’est encore prolongée en 2026.

Sportivement, Lawson dispose néanmoins de solides arguments. Malgré l’accrochage provoqué par son équipier lors de la manche précédente en Azerbaïdjan, il occupe toujours la neuvième place du championnat alors que les deux tiers de la saison ont désormais été disputés.

La pression existe cependant également du côté de la filière Red Bull. Nikola Tsolov, junior particulièrement estimé par la marque autrichienne, attend son heure après avoir réalisé jusqu’à présent une solide saison en Formule 2.

Alan Permane, directeur de Racing Bulls, avait d’ailleurs déjà reconnu que Tsolov était le "prochain sur la liste" pour une éventuelle promotion en Formule 1.

La situation place donc Lawson dans une position où chaque résultat peut encore compter. Le Néo-Zélandais considère toutefois avoir déjà suffisamment démontré ce dont il était capable cette saison. Son objectif consiste désormais simplement à continuer son travail en piste pendant que les discussions concernant 2027 se poursuivent en arrière-plan.

Interrogé par les médias en Malaisie, Lawson a expliqué que sa situation n’avait pas fondamentalement évolué.

"Je veux dire, à ce stade, c’est assez similaire à ce que cela a été jusqu’à présent," a-t-il déclaré.

"Il y a évidemment constamment des discussions qui ont lieu en coulisses, mais pour moi, l’attention est vraiment portée sur les courses."

Et lorsqu’il regarde sa saison dans son ensemble, le pilote Racing Bulls estime difficilement pouvoir en faire beaucoup plus pour convaincre les décideurs de Red Bull.

"Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait beaucoup plus de choses que j’aurais pu faire cette année. Nous avons réalisé une bonne saison et, pour le moment, nous occupons une bonne position au championnat, et c’est là que j’essaie de rester."

"Pour le moment, j’essaie de rester neuvième et de continuer à inscrire ces points, et je suis certain que ces décisions seront prises dans les prochaines semaines."

Son passage chez Red Bull peut-il aider Lawson ?

La saison de Lawson ne s’est toutefois pas limitée à Racing Bulls. Le Néo-Zélandais a également disputé trois Grands Prix avec l’équipe Red Bull, une expérience qui pourrait éventuellement entrer en ligne de compte au moment de décider de son avenir.

Lorsqu’il lui a été demandé si ce passage de trois courses au sein de l’écurie principale pouvait améliorer ses chances pour 2027, Lawson s’est montré beaucoup plus prudent.

"Je pense que potentiellement oui, simplement parce qu’il peut être difficile de passer directement dans une voiture différente, mais en dehors de cela, je ne sais pas."

"Je pense que cela dépend de la manière dont on le regarde. Sincèrement, je n’en ai aucune idée."