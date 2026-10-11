’On n’est plus dans le coup en course’ : Gasly alerte Alpine F1 après Singapour

Alpine F1 n’a pas réussi à inscrire de points ce dimanche à Singapour, avec la 11e place de Pierre Gasly. Il tenait un point jusqu’à trois tours de l’arrivée mais a été passé par Isack Hadjar, qui avait un bien meilleur rythme. Pour le pilote de l’équipe d’Enstone, la course a été compliquée, notamment à cause d’un départ raté.

Au micro de Canal+, il n’a pas caché sa frustration et a détaillé les raisons de son mauvais rythme en course, alors que l’A526 peine à gérer les gommes sur les longs relais. C’est ce qui permet de signer de meilleurs résultats en qualifications.

"J’ai lâché l’embrayage, je ne sais pas ce qui s’est passé je n’ai pas eu de puissance. Ca a mal commencé et ça nous a coûté cher dès le début" a déclaré Gasly, qui n’avait pas d’espoir de garder sa place face à Isack Hadjar en fin de course. "Avec Isack il n’y avait pas de bataille, on prenait trois secondes au tour."

"On avait des gros problèmes de motricité, je surchauffais les pneus arrière. En qualifs on arrive à faire des choses, mais en course on fait des tours et ça demande beaucoup aux pneus arrière, et on se rend compte qu’on n’est plus dans le coup, donc il va falloir progresser."

Le Français tire un bilan mitigé des dernières courses, alors que Racing Bulls a creusé l’écart à 32 points, et que malgré un rythme globalement positif, les courses ne se sont pas bien passées dans l’exécution ou la constance.

"En tant qu’équipe, nous ne pouvons qu’être frustrés après cette série de trois courses consécutives. J’ai atteint la Q3 à trois reprises, quatre fois si l’on inclut les qualifications pour le Sprint de ce week-end, sans pour autant marquer le moindre point."

"Nous semblons souffrir sur la distance de course et devrons inverser cette tendance. Compte tenu de nos performances sur un tour, je reste confiant pour la prochaine série de trois courses, à condition de régler quelques points et de continuer à faire progresser la voiture."

Franco Colapinto a abandonné sur une casse mécanique, et il admet que la liste de problèmes subis au fil du week-end ont été un gros problème. Ce week-end conclut un triplé de courses difficile pour lui.

"C’était difficile, ce week-end on a eu des problèmes, on avait du rythme mais on ne l’a pas maximisé à cause de ces problèmes. Je n’ai pas fini la course mais il y a des choses à apprendre. C’était le pire triplé de courses de ma vie. C’est important de repartir à zéro, il reste beaucoup de courses et je suis sûr qu’on peut y arriver" a déclaré l’Argentin.

"J’ai connu plusieurs semaines difficiles, mais on arrive sur la partie de l’année que je préfère, en Amérique. Je suis impatient d’y être mais je dois aussi retourner la situation. Ce n’était pas inattendu, mais on doit réussir à se concentrer et faire mieux."