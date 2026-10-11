Accrochages entre équipiers en F1 : Gasly cible la FIA et pointe des différences de traitement

Pierre Gasly a exprimé son étonnement après la décision des commissaires de ne pas sanctionner Lando Norris pour son accrochage avec Oscar Piastri lors du dernier tour du Sprint du Grand Prix de Singapour. Le pilote Alpine, qui aurait personnellement bénéficié d’une pénalité infligée au Britannique, s’interroge surtout sur la cohérence des décisions prises par la FIA. Sans chercher à alimenter une polémique, le Français a rappelé que d’autres collisions entre coéquipiers avaient récemment entraîné des sanctions, notamment lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou.

L’incident entre les deux pilotes McLaren dans le dernier tour du Sprint de Singapour continue de faire réagir dans le paddock.

Alors que Lando Norris tentait de dépasser Oscar Piastri par l’intérieur, le Britannique s’est engagé dans un virage où l’espace disponible s’est rapidement réduit. Les deux monoplaces se sont touchées, provoquant un tête-à-queue pour chacun des pilotes et leur faisant perdre de nombreuses positions.

Norris a néanmoins réussi à franchir la ligne d’arrivée dans les points, tandis que Piastri a vu sa course compromise par cet accrochage.

Le champion du monde en titre restait toutefois sous la menace d’une éventuelle sanction des commissaires, qui auraient pu considérer sa manœuvre comme responsable de la collision.

Finalement, alors que les qualifications du Grand Prix débutaient, la direction de course a confirmé qu’aucune suite ne serait donnée à l’incident. Une décision qui n’a pas totalement convaincu Pierre Gasly.

Interrogé après les qualifications, le Français a d’abord choisi d’aborder la situation avec humour.

Une pénalité infligée à Norris aurait en effet pu permettre au pilote Alpine de récupérer une position au classement du Sprint et d’inscrire le point de la 8e place.

"J’aurais marqué un point si Lando avait été pénalisé !," a-t-il plaisanté.

Gasly a ensuite reconnu qu’une collision entre deux pilotes d’une même équipe n’était évidemment pas souhaitable, tout en évitant de se prononcer trop directement sur la responsabilité de Norris.

"Normalement, on ne devrait pas vraiment percuter son coéquipier, mais bon, je ne vais pas m’engager sur ce terrain-là après ce qui s’est passé à Bakou avec Franco (Colapinto) !"

"Je ne sais pas. Nous avons des commissaires pour ça, et ils ont pris leur décision. Ce que dit l’arbitre est la bonne décision."

Derrière cette réponse relativement diplomatique, Gasly a néanmoins laissé entendre qu’il existait des interrogations légitimes sur la manière dont les incidents étaient jugés d’un Grand Prix à l’autre.

Lorsqu’il lui a été demandé s’il partageait réellement l’avis des commissaires, le pilote Alpine a préféré mettre en avant la question de la cohérence des sanctions.

Les collisions entre équipiers peuvent parfois donner lieu à une approche particulière de la part des commissaires, notamment lorsque l’écurie concernée accepte les conséquences de l’incident et ne demande pas d’intervention supplémentaire.

Dans ces circonstances, certaines manœuvres peuvent ne pas entraîner de pénalité, même lorsqu’elles provoquent des dégâts ou compromettent la course d’un pilote.

Gasly estime toutefois que les décisions prises lors des dernières épreuves montrent que cette logique n’est pas toujours appliquée de la même manière.

Il a notamment cité les incidents survenus entre Arvid Lindblad et Liam Lawson à Bakou, ainsi que la sanction infligée à son équipier Franco Colapinto lors du même week-end.

"Eh bien, je veux dire, Lindblad et Lawson à Bakou, rien entre eux... Malheureusement, Franco a reçu une pénalité vraiment sévère à Bakou. Mais voilà, nous avons encore deux collisions entre équipiers, et aucune enquête supplémentaire."

Le Français semble ainsi s’étonner qu’une collision entre les deux McLaren ne fasse l’objet d’aucune suite, alors que d’autres accrochages récents ont conduit les commissaires à intervenir.

Il convient néanmoins de relever une différence potentiellement importante : les incidents survenus à Bakou entre les Alpine impliquaient également une autre voiture (la McLaren de Norris), ce qui peut expliquer pourquoi les commissaires avaient adopté une approche différente.

Cela ne signifie donc pas nécessairement que les situations étaient strictement comparables, mais Gasly estime que le sujet mérite d’être clarifié.

Plutôt que de réclamer ouvertement une sanction rétroactive contre Norris, Gasly souhaite que les critères utilisés pour juger ce type d’accrochage soient discutés avec les représentants de la FIA.

L’objectif serait notamment de mieux comprendre dans quelles circonstances une collision entre coéquipiers peut être considérée comme un simple incident de course, et dans quels cas elle doit entraîner une pénalité.

"Oui, je suis sûr que nous en discuterons avec les commissaires."