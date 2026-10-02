Mateschitz investit encore 25 millions d’euros dans le Red Bull Ring

Le Red Bull Ring va bénéficier d’un nouvel investissement majeur pour préparer son avenir à long terme en Formule 1. Mark Mateschitz va consacrer 25 millions d’euros supplémentaires à la modernisation du circuit de Spielberg, alors que le Grand Prix d’Autriche dispose désormais d’un accord particulièrement long avec la discipline, courant jusqu’en 2041. Les nouveaux travaux concernent principalement le bâtiment des stands et doivent être achevés avant l’édition 2027 de l’épreuve autrichienne.

Le chantier a débuté immédiatement après le week-end du MotoGP avec le lancement d’une importante extension du bâtiment des stands.

Le projet prévoit notamment la construction d’une terrasse couverte et entièrement vitrée sur le toit. Longue d’environ 250 mètres, celle-ci doit remplacer les structures VIP temporaires qui étaient jusqu’à présent installées à l’occasion des week-ends de Formule 1.

L’investissement représente 25 millions d’euros supplémentaires pour les infrastructures de Spielberg. Une somme qui vient s’ajouter aux quelque 25 millions d’euros déjà consacrés récemment à la zone des stands du Red Bull Ring.

Au total, ce sont donc environ 50 millions d’euros qui auront été engagés à travers ces projets récents pour moderniser cette partie du circuit autrichien.

Cette nouvelle phase de modernisation s’inscrit également dans la perspective à très long terme du Grand Prix d’Autriche. Spielberg dispose en effet d’un accord avec la Formule 1 courant jusqu’en 2041, lequel comprend des engagements portant sur la modernisation des infrastructures du circuit.

L’investissement de Mark Mateschitz doit ainsi permettre au Red Bull Ring de poursuivre son évolution tout en assurant la pérennité de l’événement autrichien sur le calendrier de la F1.

Le chantier actuellement engagé doit être achevé avant le Grand Prix d’Autriche 2027, programmé à la mi-juillet. La nouvelle terrasse devrait donc être opérationnelle lorsque la Formule 1 reviendra à Spielberg l’année prochaine.

Au-delà de la modernisation des infrastructures, Mateschitz présente cet investissement comme une manière de poursuivre l’œuvre de son père Dieter, co-fondateur de Red Bull.

"Cela me remplit de fierté de poursuivre le chemin de mon père et de préserver la riche histoire du sport automobile en Styrie et au Red Bull Ring," a déclaré Mark Mateschitz.