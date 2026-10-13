Alpine F1 tire un bilan ’pas réjouissant’ du triplé de courses après Singapour

Alpine F1 est repartie sans aucun point marqué de Singapour ce week-end, et le bilan global du triplé de courses incluant Bakou et Sepang est similaire, avec un score néant pour les trois manches cumulées. Steve Nielsen, le team principal, reconnait que ce résultat global est décevant, d’autant plus que l’équipe avait le potentiel de marquer des points ce week-end, comme à Bakou.

Pierre Gasly était en effet entré en Q3, et le pilote français a terminé le Sprint et la course à la porte des points, une déception évidente pour l’équipe qui accuse désormais 32 points de retard sur Racing Bulls au championnat.

"La course de Singapour, tout comme ce triplé de courses dans son ensemble, ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions" a déclaré Nielsen. "Le résultat parle de lui-même et nous n’avons malheureusement aucun point à la clé, ce qui complique naturellement notre tâche au championnat."

"Le bilan n’est pas particulièrement réjouissant si l’on se fie uniquement au classement, mais ce qui rend l’équipe et moi-même optimistes, c’est que nous avons affiché un bon rythme et que la voiture fonctionne généralement bien sur la plupart des circuits."

"Je pense donc que nous pouvons aborder chacune des prochaines épreuves dans un état d’esprit positif, en sachant que nous pouvons nous battre pour les points et, espérons-le, commencer à combler progressivement l’écart avec nos rivaux de Racing Bulls. C’est toujours notre objectif pour la fin de la saison."

"Nous devons non seulement continuer à améliorer les performances de la monoplace pour nos deux pilotes, ce que nous ferons avec l’arrivée de nouvelles pièces en préparation pour Austin, mais aussi comprendre les causes de nos deux arrêts en piste ce week-end."

"La fiabilité a été l’un de nos points forts cette année et il est important que nous reprenions la situation en main afin de nous assurer que nos deux voitures restent dans le match et jouent les points."