Renault perd de l’argent avec Alpine F1 : Provost réclame le top 3 ou le top 4

Renault ne cache plus les difficultés financières de son engagement en Formule 1. François Provost, le directeur général du groupe français, a reconnu que le programme Alpine F1 était actuellement déficitaire, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre l’aventure dans la discipline. Présent au Mondial de l’Automobile de Paris, le dirigeant a expliqué que la rentabilité de cet investissement dépendait directement des performances sportives de l’écurie, qui doit désormais viser les premières places pour offrir à la marque la visibilité nécessaire à ses ambitions commerciales.

L’avenir d’Alpine en Formule 1 reste un sujet important pour Renault, qui entend continuer à utiliser la discipline comme vitrine internationale pour sa marque sportive. Mais cet engagement représente également un investissement considérable, dont les retombées économiques ne sont pas encore suffisantes pour compenser les dépenses engagées.

François Provost l’a reconnu ouvertement lors du Mondial de l’Automobile de Paris, à l’occasion de plusieurs échanges consacrés à l’avenir du constructeur et à sa présence en compétition.

Le directeur général de Renault s’est notamment exprimé dans le cadre d’une rencontre impliquant le président de la République Emmanuel Macron et Pierre Gasly, pilote français de l’écurie Alpine.

Malgré les pertes financières actuelles, le dirigeant a tenu à réaffirmer la volonté du groupe de poursuivre son engagement en Formule 1.

"Nous restons engagés avec Alpine," a déclaré Provost.

"D’accord, nous perdons de l’argent, c’est difficile, mais il faut avoir de l’ambition."

Cette reconnaissance du caractère déficitaire du programme s’accompagne donc d’un message clair : Renault ne considère pas les difficultés financières actuelles comme une raison suffisante pour abandonner la Formule 1.

Le constructeur estime au contraire que son engagement peut encore produire des retombées importantes, à condition qu’Alpine parvienne à améliorer sensiblement ses résultats sportifs.

Pour François Provost, la justification économique du programme Alpine repose en grande partie sur la visibilité que la Formule 1 peut offrir à la marque.

Mais cette exposition dépend directement de la place occupée par les monoplaces dans la hiérarchie.

Une équipe régulièrement engagée dans la lutte aux avant-postes bénéficie naturellement d’une présence plus importante à l’écran, ce qui renforce l’intérêt commercial de son investissement.

À l’inverse, des résultats insuffisants limitent les retombées médiatiques et publicitaires attendues.

Le patron de Renault a ainsi fixé un objectif particulièrement ambitieux à son écurie.

"Pour que ces investissements soient pleinement rentabilisés, il faut que nos voitures figurent parmi les trois ou quatre premières lorsqu’elles apparaissent dans les retransmissions télévisées de la Formule 1."

"Ce n’est qu’à ce moment-là que nous verrons le véritable effet de cet engagement."

L’objectif évoqué par Provost place donc la barre très haut ! Mais au-delà des considérations financières, François Provost estime que la présence d’Alpine en Formule 1 possède également une dimension stratégique importante pour Renault.

Le constructeur français dispose en effet d’une position particulière dans le championnat, puisqu’Alpine représente la seule marque française engagée en tant que constructeur.

Cette identité nationale est renforcée par la présence de Pierre Gasly au volant de l’une de ses monoplaces.

Pour le dirigeant, cette association constitue un argument supplémentaire en faveur du maintien du programme, malgré les pertes actuellement enregistrées.

"C’est le sport numéro un au monde, toutes catégories confondues, et il n’y a qu’une seule marque française, c’est nous, avec en plus un pilote français," a-t-il souligné.

"C’est pour cela que nous poursuivons ce programme et que nous devons nous fixer des objectifs véritablement ambitieux."

Mais cette identité ne suffit pas, à elle seule, à garantir la rentabilité du programme. Pour Provost, l’enjeu est désormais de transformer cette visibilité potentielle en bénéfices commerciaux concrets grâce à de meilleurs résultats sur la piste.

Le message adressé à l’écurie est donc sans ambiguïté. Pour justifier pleinement les investissements consentis, Alpine devra parvenir à s’installer durablement parmi les formations les plus compétitives du championnat.