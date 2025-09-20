Transferts F1 2026 : le point sur les nouvelles rumeurs à Bakou

Leonardo Fornaroli a admis qu’il était déjà en pourparlers avec des écuries de Formule 1 pour 2026, alors que les projets d’Alpine concernant ses pilotes se sont précisés.

"Mon manager et moi faisons un excellent travail et commençons à discuter avec les équipes de F1 pour l’année prochaine," a déclaré le leader du classement de la Formule 2 à Bakou.

"Je me concentre toutefois sur la fin de cette saison, avec pour objectif de gagner."

Cette déclaration intervient quelques jours après que des rumeurs aient associé l’Italien de 20 ans à Alpine, où Flavio Briatore évalue les options pour épauler Pierre Gasly l’année prochaine.

Ces spéculations ont relancé la saison des rumeurs à Bakou, certains suggérant que Mercedes pourrait placer Kimi Antonelli chez Williams, ouvrant ainsi la porte à Carlos Sainz aux côtés de George Russell.

Une source interne à Mercedes ne l’a pas exclu à 100% mais en doute fortement, interrogée en "off" dans le paddock.

"Kimi a un contrat à long terme en tant que jeune pilote de Mercedes et je ne pense pas qu’il y aura de problèmes pour sa reconduction, surtout s’il obtient de bons résultats lors des prochaines courses. L’option Williams me semble improbable."

C’est donc une rumeur à enterrer très vite a priori...

Briatore, conseiller chez Alpine, semblait quant à lui exclure complètement des options telles que Fornaroli (en photo ci-dessous) ou Antonelli.

Ce matin à Bakou il a confirmé l’information qu’il a livrée hier soir (à lire ici).

"Non, pas d’Italien chez nous en 2026. Le choix se fait entre Franco Colapinto et Paul Aron. Je dois déterminer lequel des deux est le meilleur choix pour l’équipe. J’ai besoin d’une ou deux courses supplémentaires pour prendre une décision."

Fornaroli pourrait toutefois rejoindre l’équipe française en tant que 3e pilote si Jack Doohan s’en va. L’Australien souhaiterait reprendre la compétition, peut-être en Formule E ou en WEC, plutôt que de rester chez Alpine. Il n’a pas exclu la piste de l’IndyCar.