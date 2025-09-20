Hamilton dénonce un plafond budgétaire qui ’coince’ les équipes

Lewis Hamilton a reproché au plafond budgétaire de la F1 de le coincer avec la même voiture pour le reste de la saison, toutes les équipes donnant la priorité à 2026 plutôt qu’à l’introduction de mises à niveau.

Si certaines petites pièces continuent d’être introduites, la plupart des équipes ont cessé de développer des évolutions pour les Formule 1 de cette année.

Toutes les équipes se sont tournées vers les toutes nouvelles monoplaces de l’année prochaine, qui verront aussi l’introduction de nouvelles réglementations sur les moteurs. La saison prochaine marquera ainsi l’un des plus grands changements réglementaires de l’histoire de la F1, ce qui a déjà un impact considérable sur le fonctionnement des équipes.

Ce n’est pas le premier changement réglementaire majeur que Hamilton connaît au cours de sa carrière, le septuple champion du monde ayant été chez McLaren lors de l’introduction des nouvelles règles en 2009 et chez Mercedes en 2014.

Hamilton a notamment rappelé que McLaren avait continué à introduire des améliorations tout au long de la saison 2008, tout en travaillant sur une nouvelle voiture pour le changement de réglementation de l’année suivante.

Cela est désormais impossible en raison du plafonnement budgétaire, ce qui rend la saison peu enthousiasmante pour Hamilton, qui a terminé en tête des essais libres vendredi pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end.

"C’est assez différent à cause du plafonnement budgétaire," nous explique Hamilton.

"Je me souviens qu’en 2008, nous étions encore en mesure d’apporter des améliorations cette année-là, nous étions toujours en lice, nous continuions à développer la voiture jusqu’à la fin. Et, évidemment, la voiture de l’année suivante a été un désastre, mais ils auraient dû faire les deux en tandem."

"Puis, en 2013, j’ai changé d’écurie (pour Mercedes), et on peut voir à quel point elle avait bien préparé les nouvelles règles. Mais je dirais que cette fois-ci, ce n’est pas aussi passionnant, car nous avons fait le switch très tôt sur 2026, et nous sommes donc coincés avec ce que nous avons pour le reste de l’année."

"Cela rend donc cette saison moins passionnante, car il n’y a pas d’évolutions. Nous allons simplement terminer l’année avec ce que nous avons."

"Mais l’année prochaine sera passionnante, car il y aura beaucoup d’améliorations tout au long de la saison."

Ferrari a en tout cas fait forte impression à Bakou après les essais libres du vendredi, Hamilton se montrant particulièrement optimiste après avoir connu sa meilleure journée en rouge jusqu’à présent.

"Après l’été, Hamilton a adopté une approche différente," a déclaré Marc Gene, ambassadeur de Ferrari dans le paddock du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

"Il se sent plus à l’aise avec la voiture, il ne demande plus rien et ne se plaint plus, il ne fait plus qu’un avec elle. Et cela se voit sur la piste, où il est plus rapide et plus confiant."

Les deux Ferrari semblaient compétitives, ce qui soulève des questions quant à leur potentiel de podium, voire de victoire.

"Il ne faut pas rêver, nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes," a insisté le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur. "Les écarts sont minimes, samedi, le groupe sera très serré. La simulation de course s’est également très bien déroulée."

Il a mis en garde contre une interprétation excessive des données. "Que valent des longs runs de trois à cinq tours ?"