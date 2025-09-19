Alpine F1 révèle les deux pilotes retenus pour épauler Gasly en 2026

Alpine F1 va choisir a priori entre deux de ses pilotes actuels pour épauler Pierre Gasly en 2026.

Flavio Briatore a confié à Bakou qu’aucune pilote externe n’était actuellement considéré et le dernier baquet restant sur la grille (hors équipes Red Bull) devrait revenir à Franco Colapinto ou Paul Aron.

Le conseiller exécutif de l’écurie française exclut donc de repêcher un des pilotes de Red Bull, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, au cas où le Dr Helmut Marko s’en séparerait.

"Cela se joue entre Franco et Paul," a confié Briatore à The Race.

"Paul est un gars très sympa, et un pilote très rapide. Et j’ai besoin de comprendre ce qui est le mieux pour l’équipe."

Briatore affirme qu’aucun lien avec l’un ou l’autre ne sera susceptible d’influencer les choses.

"Je n’ai aucun intérêt pour qui que ce soit. Avant, les gens me rendaient fou en se plaignant parce que je gérais 50 % des pilotes sur la grille. Maintenant, je ne gère plus personne."

"Je m’en fiche. Je n’ai aucun intérêt. Mon seul objectif est d’essayer de recruter le meilleur pilote disponible pour l’équipe et de faire le meilleur travail possible avec nous. C’est aussi simple que ça."

"J’ai besoin d’une ou deux courses supplémentaires, mais honnêtement, aujourd’hui, je ne sais pas quelle décision prendre."

Pourquoi ne pas regarder ailleurs ?

"Je ne vois pas d’autre possibilité. On en voit d’autres, mais on ne ressent rien de spécial, parce que les bons font ’boum’."

"Je me souviens que lorsque Schumi était en Groupe C avec Sauber, il gagnait toutes les courses…"

"En GP2, c’était pareil. Lewis Hamilton, c’était boum, boum, boum, boum. Fernando pilotait une Formule 3000 ou quelque chose comme ça et il gagnait toutes les courses."

"Je me souviens d’avoir testé Fernando. J’ai mis Fernando dans une Minardi et Giancarlo [Minardi] m’a appelé pour me dire : ’Je n’ai jamais vu ça’."

"Enlevez Max [Verstappen]. Le reste ?… Rien. Avez-vous vu les courses en F2 et en F3 ? On voit un pilote gagner une course. La course suivante, il est 14e. La course suivante, il est 3e, et après une semaine, il est à nouveau 12e."

"À notre époque, en GP2, peu importe, Hamilton était là et il finissait premier, deuxième, deuxième, troisième, deuxième, troisième, premier, troisième. C’était une indication très claire, non ?"

"Nico Rosberg, bang, bang, GP2. On se souvient de beaucoup de pilotes de GP2. Maintenant, c’est très difficile, car on voit quelqu’un en première place. Et après une semaine, il n’est plus premier. Il n’est plus 2e, il est 14e. C’est très déroutant."