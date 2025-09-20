L’avenir de Verstappen en F1 dépendra de la saison 2026

Le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, affirme que le quadruple champion du monde pourrait rester chez Red Bull toute sa vie, mais seulement si l’équipe lui fournit le matériel nécessaire pour gagner.

"Avant la pause estivale, il était clair que nous nous engagions auprès de Red Bull pour 2026," a déclaré Vermeulen à Bakou.

"Je pense que c’est la bonne décision. Et même si Max s’était retrouvé en position de déclencher sa clause de performance, on peut se demander s’il l’aurait fait."

Vermeulen, qui co-gère le Néerlandais avec le père de Max, Jos, a admis qu’il y avait eu des moments dans le passé où quitter Red Bull avait été envisagé.

"Bien sûr. Il y a eu des moments où Red Bull a vraiment été à la traîne. Il est alors compréhensible de se dire : et si nous tombions encore plus bas ? Mais il suffit de regarder les saisons. Red Bull a toujours réussi à remonter la pente à un moment donné."

Pour l’avenir, Vermeulen a déclaré que les réglementations radicales de 2026 définiront la trajectoire de Verstappen au-delà de la prochaine saison.

"Max veut remporter d’autres championnats à l’avenir. Il n’est plus en position de le faire, mais il dépend de son équipement."

"L’année prochaine, il ne s’agira pas seulement du moteur, mais aussi du châssis. Quel impact avec les personnes recrutées ? C’est comme reconstituer un puzzle."

"C’est pourquoi la conclusion a été qu’il est préférable de rester au moins un an de plus. Je pense donc que 2026 sera une année très importante, qui déterminera son avenir en Formule 1."

Concernant l’intérêt de rivaux tels que Mercedes et peut-être même McLaren, Vermeulen s’est montré direct.

"Ce n’est pas si passionnant que ça, vous savez. Tout le monde appelle tout le monde. Ou pensez-vous que Toto (Wolff) n’appelle pas Charles Leclerc ? C’est juste une autre énigme que tout le monde essaie de résoudre par soi-même."

Vermeulen a indiqué que la flexibilité de Red Bull vis-à-vis des intérêts plus larges de Verstappen en matière de course, comme ses nouvelles aventures sur la Nordschleife, était importante.

"Max a beaucoup de liberté chez Red Bull. Nous avons toujours tous été ouverts quant aux souhaits de Max. Et ils voient Max s’épanouir lorsqu’il parle de piloter une voiture GT3, par exemple. Et quoi de mieux que d’avoir un pilote heureux dans son équipe ?"

En dehors de la F1, Verstappen reste très impliqué dans la simulation de course et dans l’équipe Verstappen.com Racing. Il possède même une filiale appelée « Pro Simulation » qui aide les pilotes dans le monde virtuel.

Quant au rôle de Vermeulen, il a répondu en riant : "Je travaille sept jours sur sept. Mes tâches sont très variées : des sponsors aux contrats en passant par les questions personnelles. Au total, nous travaillons avec une équipe d’environ 25 personnes. C’est une véritable entreprise."

"Et j’ai l’impression que c’est une histoire fantastique que nous vivons et que nous voulons développer encore."