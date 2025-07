Stella : Ferrari est ’l’équipe la plus forte’ à Silverstone

Andrea Stella a été impressionné par les Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le directeur de McLaren F1 pense que c’est une question de timing en piste plus que de performance pure qui a mené à voir les SF-25 reculer en troisième ligne sur la grille, mais il en fait la principale menace pour McLaren à Silverstone, et même après.

"En regardant les temps au tour que Ferrari a été capable de réaliser à chaque séance, Ferrari semblait être l’équipe la plus forte - probablement qu’elle l’est toujours" a déclaré Stella.

"Les écarts sont très faibles et Max Verstappen est également sorti pour le dernier tour en Q3 relativement quelques minutes plus tard... et ici, il peut y avoir une légère variation de vent qui peut affecter un dixième ici et là."

"Donc, tout est très serré, difficile de dire quelle était l’équipe la plus forte, mais Ferrari est définitivement apparue comme la plus compétitive. Même si nous regardons la Q2, je pense qu’ils étaient P1-P2 de manière assez convaincante à ce moment-là."

"Donc il semble que les améliorations qu’ils ont apportées en Autriche ont très bien fonctionné, ce qui rend non seulement le Grand Prix de Silverstone intéressant en raison de la situation serrée à l’avant de la grille, mais aussi intéressant pour le reste du championnat."

La question est maintenant de savoir comment la hiérarchie évoluera en course par rapport aux qualifications, et l’Italien prédit une bataille à cinq pilotes et un classement difficile à prédire, avec trois équipes dans la lutte pour la plus haute marche du podium.

"En termes de conditions sèches, il est très difficile de dire qui est la meilleure équipe. Les temps au tour que Ferrari a pu réaliser en essais sont assez impressionnants. Il y a des temps qu’ils ont fait en carburant élevé que nous n’étions pas en mesure de répéter."

"Nous pensions donc qu’ils étaient les favoris pour la course et même pour les qualifications. Mais nous avons fini par voir que la situation était très serrée. Je ne pense donc pas que nous verrons une grande différence entre Max, les deux McLaren, les deux Ferrari et peut-être même George Russell."

"Nous devrons voir si le tour de Verstappen en qualifications était un cas unique parce que jusqu’à ce moment-là en Q3, il semblait qu’ils n’étaient pas aussi compétitifs que les autres pour les premières positions de la grille."

"La météo est un facteur. S’il y a du temps, comme nous l’avons vu l’année dernière, cela peut être très amusant car je ne m’attends pas à ce qu’il y ait une pluie forte et persistante. S’il y a de la pluie, ce sera peut-être un peu comme l’année dernière, avec des conditions variées tout au long de la course, ce qui est une raison de plus pour que le Grand Prix de Grande-Bretagne soit mouvementé et divertissant."