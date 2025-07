Norris gagne une course folle à Silverstone, 1er podium pour Hülkenberg

C’est un Grand Prix de Grande-Bretagne très disputé qui semble se profiler devant nous, tant les écarts étaient serrés en qualifications. Quatre équipes se sont hissées dans le top 5, et il semble que six pilotes soient en mesure de se battre pour un succès à Silverstone.

Max Verstappen a signé la pole position devant Oscar Piastri, et l’on peut surement s’attendre à un nouvel épisode de leur bataille, alors qu’ils ont déjà croisé le fer à Djeddah, Imola et Miami. Lando Norris est troisième sur la grille avec la deuxième McLaren et il sera un atout pour l’équipe britannique face à Verstappen, dont l’équiper est plus loin au départ.

George Russell a surpris les Ferrari en se hissant devant elles, et il sera aux côtés de Norris sur la grille, devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui n’ont pas réussi le tour parfait en Q3 et ont possiblement souffert d’un timing moins favorable sur une piste très évolutive.

Derrière ces six pilotes, c’est Fernando Alonso qui est septième, aux côtés de Pierre Gasly. Carlos Sainz est neuvième devant Andrea Kimi Antonelli, qui s’était qualifié septième mais a pris trois places de pénalité après l’accrochage dont il a été responsable avec Verstappen en Autriche.

Yuki Tsunoda sera 11e dans la deuxième Red Bull au départ, et il est accompagné en sixième ligne par Isack Hadjar. Alex Albon et Esteban Ocon sont en septième ligne devant Liam Lawson et Gabriel Bortoleto, puis Lance Stroll et Oliver Bearman.

Ce dernier a signé un très beau temps en qualifications avec le huitième chrono, mais il a écopé de 10 places de pénalité sur la grille pour avoir ignoré un drapeau rouge et avoir eu un accident en EL3 dans les stands. Il devancera Nico Hülkenberg et Franco Colapinto au départ.

15h10 : Franco Colapinto s’élancera d’ailleurs des stands, Alpine ayant changé des pièces moteur et installé des composants différents sur sa voiture.

15h14 : Un point météo : comme nous vous l’indiquions il y a un peu moins de 2 heures, les averses se sont éloignées du circuit et le soleil a même percé les nuages pour commencer à sécher la piste. Mais des cellules pluvieuses restent proches du circuit et selon le sens du vent, elles pourraient venir détremper à nouveau le circuit.

15h17 : Les pilotes de Formule 1 qui monteront sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne recevront une première mondiale dimanche : leurs trophées seront entièrement fabriqués à partir de briques Lego (voir photo ci-dessous).

Le trophée "or" du vainqueur mesure 59 cm de haut, pèse un peu plus de 2 kg et est composé de 2 717 briques. Les trophées des deuxième et troisième places sont ornés de détails rouges et bleus, tandis que celui de l’équipe gagnante est d’un bleu très foncé et doré.

Samuel Liltorp Johnson, le concepteur, plaisante. Il a expliqué que l’un des principaux défis était de garantir que les trophées soient suffisamment solides pour résister aux festivités d’après-course.

"Nous les avons collés ensemble pour éviter une catastrophe, comme une bouteille de champagne renversée ou une chute au sol. Nous avons fait preuve de la plus grande prudence pour qu’ils ne se désagrègent pas, et ils sont très solides !"

15h21 : La pitlane est ouverte au moment même où quelques gouttes de pluie refont leur apparition. La piste reste encore très détrempée et avec les nuages qui sont revenus il est peu probable que la piste puisse beaucoup sécher d’ici le départ, si l’averse ne durait pas.

15h25 : McLaren s’attend à de la pluie pendant la course. Zak Brown, PDG de McLaren, s’est confié sur la grille.

"Je pense que ça va être une course folle. On dirait qu’il va pleuvoir encore. Six voitures peuvent gagner dans des conditions difficiles. Je suis content que nous ayons deux voitures en tête, ce qui nous donne des options stratégiques. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait être épique."

15h32 : Hamilton salue le retour d’une "bonne vieille météo anglaise", et de la pluie qu’il apprécie tant. En revanche, le pilote britannique reconnait que ce ne serait que "la deuxième fois que je pilote la Ferrari sur le mouillé. Ca ne s’est pas bien passé la première fois mais j’espère que la voiture est dans une meilleure situation."

15h37 : La pluie s’est arrêtée et l’on voit déjà le soleil percer au travers des nuages ! La piste est encore bien mouillée, mais il se pourrait qu’elle sèche très rapidement en début de course.

15h42 : Dans le reste de l’actualité, on a eu la confirmation ce week-end que Cadillac, en plus de Valtteri Bottas, réfléchirait à Mick Schumacher comme profil de pilote expérimenté.

15h45 : A 15 minutes du départ, le soleil continue de se montrer, mais il semble difficile d’imaginer que la piste ait assez séché au moment du départ pour que des pilotes tentent de s’élancer en slicks.

15h49 : Piastri est prêt à affronter la pluie, mais cela reste une inconnue comme il l’a expliqué avant d’assister à l’hymne national : "La voiture était bonne à conduire, mais je ne sais pas ce qu’il en sera de la performnce. Ca épice les choses, mais je suis prêt."

15h52 : Malgré les prévisions qui annoncent une course totalement sèche, le PDG de McLaren, Zak Brown, n’exclut pas une autre averse : "On n’attendait pas autant de pluie ce matin, on s’attendait à une piste humide, mais plus de pluie pourrait arriver, il faudra surveiller !"

15h53 : Verstappen sera en difficulté sur piste humide avec un aileron bien plus débraqué que ses concurrents, comme l’explique son directeur, Christian Horner : "La voiture est équipée d’un aileron arrière de la taille d’un plateau de thé, il va donc falloir survivre à ces premiers tours. J’espère que le circuit va commencer à sécher. Tout peut arriver. On ne peut pas prévoir ce genre de conditions. Il faut juste essayer de profiter de la pole position et de prendre le départ proprement."

15h58 : Aucun pilote n’a pris de risque et ils sont tous en pneus intermédiaires au départ.

15h59 : Une averse pourrait frapper entre les tours 15 et 17 d’après Aston Martin, puisqu’une cellule pluvieuse pourrait arriver.

16h00 : En attendant, la ligne de départ est baignée de soleil et les pilotes vont faire le tour de formation derrière la voiture de sécurité.

Tour de formation : Il semble que les slicks étaient une meilleure option ! Des pilotes vont-ils s’arrêter avant le départ ?

Mise en grille : Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto et Bearman vont changer de pneus pour des slicks ! Ils vont donc partir en fond de grille mais pourraient vite gagner un avantage ! Piastri dit que le dernier secteur est trop mouillé pour les slicks.

Départ : Piastri s’élance aux côtés de Verstappen mais le Néerlandais garde la tête de la course ! Russell est reparti en durs, tandis que Leclerc, Hadjar et Bortoleto sont en mediums.

Tour 1 : Gasly bondit en cinquième place, tandis que Lawson sort de piste ! Ocon a des dommages et a dû s’accrocher avec le Néo-Zélandais. Hamilton attaque Norris mais la McLaren garde la troisième place.

Tour 2 : Verstappen a 1"6 d’avance sur Piastri, qui a 2"3 d’avance sur Norris et la voiture de sécurité virtuelle est déployée ! Lawson abandonne, tandis que Colapinto n’a même pas pris le départ.

Tour 3 : Antonelli s’arrête à son tour et il part 13e en durs, devant Russell.. Le replay montre qu’Ocon n’a pas pu prendre l’intérieur car il avait quelqu’un à gauche, et il a accroché Lawson. Ocon dit à son ingénieur que la piste est bonne pour les slicks, à l’exception des deux derniers virages.

Tour 4 : La course est relancée et Piastri attaque déjà Verstappen mais reste derrière. Il est très rapide derrière la Red Bull, alors que l’ingénieur de Hamilton confirme de la pluie dans 10 tours. Et Bortoleto est dans les graviers avec les mediums ! Il repart et évite une neutralisation mais son aileron arrière est cassé et ça sen la fin de course.

Tour 5 : Verstappen accélère et reprend un peu d’air, tandis que Gasly signe le meilleur temps en 1’45"466. Les pilotes en mediums roulent pour l’instant plus lentement que ceux qui ont les pneus intermédiaires, alors que la plupart du circuit est sec ! Mais la piste est encore froide. Piastri revient sur Verstappen de nouveau.

Tour 6 : La voiture de sécurité virtuelle est de nouveau déployée car Bortoleto est arrêté en bord de piste, alors que Piastri signe le meilleur tour en 1’44"455. Les pilotes en pneus slicks commençaient à rouler plus vite que les leaders mais Russell est toujours à 20 secondes d’Ocon.

Tour 7 : Stroll profite de la neutralisation pour passer au stand, il ressort devant Russell en 12e place, et sera donc en tête des pilotes les plus rapides quand la VSC sera effacée. La pluie devrait arriver dans 6 tours, et l’averse se renforcera 4 tours après. La course est relancée ! Piastri est dans le sillage de Verstappen qui semble en difficulté en ce début de course mais il n’attaque pas. Russell signe déjà des meilleurs intermédiaires en pneus slicks.

Tour 8 : Piastri est collé dans le sillage de Verstappen avant le deuxième secteur, et il est prêt à attaquer, et il a le DRS. Il en profite pour attaquer avant Maggotts mais ne passe pas. Il passe juste après dans Hangar Straight !

Tour 9 : Meilleur tour en course pour Piastri en 1’44"171 ! Stroll fait mieux en 1’43"353 avec ses pneus mediums, et Russell améliore encore en 1’41"287 mais il dit qu’il pleut ! Antonelli dépasse Leclerc qui est très lent en slicks, et Stroll remonte déjà dixième.

Tour 10 : Piastri a déjà pris 3 secondes d’avance sur Verstappen, qui en possède 1"9 sur Norris. Hamilton est à six secondes. Hülkenberg et Antonelli s’arrêtent alors que Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’40"941. Etonnamment, Hülkenberg et Antonelli repartent en intermédiaires, soit seulement sept tours pour l’Italien.

Tour 11 : Stroll rentre à son tour alors qu’il était remonté huitième. Verstappen dit que si la pluie est forte, il devra aussi s’arrêter car ses intermédiaires sont déjà usés ! Stroll ressort 11e, alors que Russell, Leclerc, Hadjar et Bearman s’arrêtent de nouveau pour des intermédiaires, et le DRS est désactivé ! En tête, Piastri a pris 5"8 d’avance sur Verstappen et Norris est à l’attaque sur le Néerlandais ! Norris passe finalement après une erreur de Verstappen dans Becketts et pointe à 7 secondes de Piastri, ce qui va permettre aux deux pilotes de s’arrêter, car la pluie redouble de violence !

Tour 12 : Piastri, Verstappen, Norris, Hamilton, Gasly, Alonso, Sainz et Tsunoda sont au stand ! L’Australien ressort en tête devant Albon qui a pris la deuxième place ! Verstappen a repassé Norris dans les stands et il se défait vite de la Williams en piste. Ocon est cinquième, Stroll sixième, Hülkenberg septième, Hamilton huitième devant Gasly et Alonso. Stroll dépasse Ocon.

Tour 13 : Albon s’arrête au stand. Piastri est en tête avec 10"4 d’avance sur Verstappen, qui a 1"7 de marge sur Norris. Stroll prend la quatrième place mais se fait attaquer par Hülkenberg qui prend la quatrième place, mais le Canadien réplique ! Piastri vole et a repris 3 secondes à Verstappen en deux secteurs ! Norris est revenu derrière le Néerlandais qui est en difficulté. Gasly passe Ocon pour la sixième place. Hamilton dit qu’il fauit des pneus pluie.

Tour 14 : La voiture de sécurité est déployée à cause de l’intensité de l’averse ! Les conditions sont impossibles à gérer dans le premier secteur notamment. On peut débattre de la prudence de la direction de course alors qu’il existe aussi des pneus pluie, mais la visibilité semble en effet catastrophique dans le premier secteur. Il faut maintenant espérer que le drapeau rouge ne soit pas déployé.

Tour 15 : Leclerc explique qu’il est sorti brièvement de piste car une vague d’eau a touché sa visière et qu’il ne voyait rien pendant quelques secondes. On peut se dire que la décision de neutraliser la course n’est pas si mauvaise pour le moment.

Tour 16 : Piastri mène devant Verstappen et Norris. Derrière, le classement a de quoi surprendre avec Stroll quatrième devant Hülkenberg, Gasly et Ocon. Hamilton est huitième devant Russell et Alonso. Sainz est 11e devant Albon, Tsunoda, Leclerc, Antonelli, Hadjar et Bearman.

Tour 17 : La course va repartir !

Tour 18 : C’est reparti ! Piastri garde la tête devant Norri, Stroll et Hülkenberg. Hamilton et Russell surprennent Ocon et ses pneus anciens ! Leclerc dépasse Tsunoda pour la 13e place. En tête, Piastri prend déjà de l’avance. Hadjar sort de la piste est sorti de la piste et a détruit sa Racing Bulls ! Il va bien mais la Safety Car est déployée.

Tour 19 : Ocon s’arrête et repart dernier, mais il aura au moins des pneus neufs. Le replay montre en fait que Hadjar a percuté Antonelli qui a évité le crash mais doit avoir des dégâts sur sa voiture.

Tour 20 : L’évacuation de la voiture de Hadjar est en cours, et ce sera un zéro pointé pour Racing Bulls. Piastri mène toujours devant Verstappen et Norris. Stroll est quatrième devant Hülkenberg, alors qu’ils partaient 18e et 19e. Gasly est sixième devant Hamilton, Russell, Alonso et Sainz pour le top 10. Derrière, Albon est 11e, Leclerc 12e, Tsunoda suit devant Bearman, Antonelli et Ocon, qui a maintenant les pneus les plus frais.

Tour 21 : Piastri se plaint des conditions : "La flaque au virage 2 est vraiment mauvaise. Même Bernd [Maylander, conducteur de la Safety Car] est en difficulté dedans, et c’est encore pire dans une F1". Antonelli s’est arrêté et il repart en intermédiaires neufs, mais avec des dégâts à l’arrière. La course va reprendre ! Verstappen passe devant Piastri et le laisse repasser, et fait un tête-à-queue dans le virage de Stowe avant la relance ! Il repart dixième mais perd encore des positions !

Tour 22 : C’est reparti ! Piastri et Norris mènent devant Stroll, Hülkenberg et Gasly ! Verstappen rtepasse Albon et est dixième, alors que l’incident de Piastri, qui a freiné en piste sous Safety Car, est noté ! Derrière, Ocon, Bearman et Antonelli se battent pour la 14e place.

Tour 23 : Piastri a 3 secondes d’avance sur Norris, qui a 6 secondes de marge sur Stroll et Hülkenberg. Gasly suit, et Hamilton est sixième devant Russell et Alonso. Sainz suit toujours devant Verstappen. Piastri est officiellement sous enquête pour pilotage erratique.

Tour 24 : Piastri continue à creuser l’écrt, et les McLaren roulent deux secondes plus vite que le reste du peloton ! C’est le scénario idéal pour les troupes de Woking, alors que Verstappen est toujours coincé entre les Williams. Hamilton se rate et perd une place face à Russell !

Tour 25 : L’écart est stabilisé à 3s entre les McLaren, et ils continuent à prendre plus d’une seconde au tour à Stroll. Verstappen est toujours dixième et ne parvient pas à revenir sur Sainz. Antonelli abandonne, tandis que Piastri prend dix secondes de pénalité pour avoir conduit erratiquement derrière la voiture de sécuité.

Tour 26 : Stroll est déjà repoussé à plus de 10 secondes de Piastri, et l’Australien pourra donc ressortir deuxième malgré sa pénalité, et c’est Norris qui est maintenant le favori de cette course. Brown confirme que McLaren réfléchit à protester contre la pénalité de Piastri.

Tour 27 : La mi-course est atteinte. Piastri accélère pour essayer de rattraper le temps de sa pénalité, et il y a 3"7 entre les McLaren. Stroll est à 12"7 de Norris et à 16"7 de Piastri, et Hülkenberg est à 1"5. Verstappen est toujours coincé entre les Williams en dixième place. Tsunoda prend dix secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Bearman.

Tour 28 : Piastri a 3"9 d’avance sur Norris. Hamilton est à l’attaque sur Gasly mais ne parvient pas à dépasser. Verstappen s’agace : "Je n’arrive pas à rester avec [les Williams], je suis tellement lent !"

Tour 29 : Piastri garde une avance de 3"8 sur Norris, et Stroll a repris un peu de rythme, il est à 14"8 de Norris. Hülkenberg est à 1"7 et Gasly est à 3 secondes de l’Allemand. Hamilton dépasse enfin Gasly !

Tour 30 : Norris revient sur Piastri, à 3"1. Stroll a encore perdu une seconde, Hülkenberg est dans le rythme du Canadien et Hamilton est à 3"8 de la Sauber. Gasly suit et est maintenant sous la menace de Russell et Alonso. Sainz est neuvième avec 1"3 de marge sur Verstappen, et Albon est à 1"1. Leclerc est 12e devant Bearman, Ocon et Tsunoda.

Tour 31 : Norris continue de reprendre du temps et pointe à 2"7. Derrière, Hülkenberg est revenu à 1 seconde de Stroll et il ne perd pas de temps sur Hamilton. Il en gagne même sur le Britannique !

Tour 32 : Hülkenberg est dans la seconde derrière Stroll mais le DRS n’est toujours pas activé. Norris revient à 2"4 de Piastri. La piste sèche et le timing des arrêts pour passer en pneus slicks sera crucial.

Tour 33 : L’écart est stable entre les McLaren, alors que Hülkenberg est revenu à 4 dixièmes de Stroll, et il voit maintenant Hamilton revenir. Piastri dit qu’on n’est "pas près de mettre les slicks" car la piste sèche lentement.

Tour 34 : Stroll perd 2 secondes et demie au tour sur les McLaren, et Hamilton est revenu dans le sillage de Hülkenberg, qui n’arrive toujours pas à se défaire de l’Aston. Gasly est à 7"6 et voit Russell et Alonso se rapprocher dangereusement. Verstappen est revenu sur Sainz mais bute toujours sur la FW47. Et Hülkenberg se défait de Stroll pour la troisième place !

Tour 35 : Hamilton se défait de Stroll à son tour, tandis que Verstappen dépasse Sainz ! Avec la bataille entre Stroll et Hamilton, Hülkenberg a repris un peu d’air et a 1"6 d’avance sur le Britannique.

Tour 36 : Piastri a 2"2 d’avance sur Norris, et 28"9 sur Hülkenberg. L’Allemand ne perd que 3 dixièmes sur les McLaren et il tourne dans le même chrono que Hamilton. Stroll perd 3"8 dans ce tour alors que ses pneus ne sont pas plus vieux ! A ce rythme, Gasly sera derrière lui dans deux tours. Russell et Alonso sont toujours derrière, et Verstappen remonte maintenant sur l’Espagnol. Sainz est dixième, et Leclerc a pris la 11e place à Albon.

Tour 37 : Meilleur tour en course pour Norris en 1’40"710, et il est à 2 secondes de Piastri. Hamilton est revenu à 0"9 de Hülkenberg. Stroll est à 5 secondes et il accélère légèrement, ce qui lui permet de garder 5 secondes de marge sur Gasly.

Tour 38 : Piastri riposte avec le meilleur chrono en 1’40"351, et il remonte à 2"2 d’écart. Hülkenberg prend une seconde au tour sur les McLaren et voit Hamilton revenir à 8 dixièmes. Stroll décroche et Gasly revient à 4"4 en ramenant Russell, tandis qu’Alonso s’arrête ! Il ressort avant dernier en pneus mediums, et l’on va voir s’il a pris la bonne décision ou s’il s’arrête trop tôt. L’ingénieur de Russell a refusé cette option en disant "on est courageux mais pas suicidaires".

Tour 39 : Norris signe le meilleur chrono en 1’39"668, et Hamilton est toujours derrière Hülkenberg. Alonso est pour l’instant très lent dans le deuxième secteur mais Russell s’arrête à son tour et ressort 13e. Mercedes lui a chaussé des pneus durs, ce qui devrait être très compliqué.

Tour 40 : Norris améliore le meilleur temps en 1’39"550 et il revient à 1"7 de Piastri. Hülkenberg a repris de l’air sur Hamilton, tandis que Stroll est toujours cinquième. Leclerc a dépassé Sainz. Russell a fait une erreur avec un tête-à-queue à très haute vitesse mais il revient en piste et plonge en 14e place !

Tour 41 : Meilleur tour en course pour Piastri en 1’39"461, battu par Norris en 1’39"286 ! Hülkenberg améliore son meilleur chrono personnel et repousse Hamilton à plus de 2 secondes ! Stroll est à 11 secondes et Gasly a perdu du temps. Verstappen revient sur l’Alpine, et Leclerc est huitième devant les deux Alpine.

Tour 42 : Piastri bat le meilleur temps en 1’39"273. Russell et Alonso semblent bientôt au "crossover" en termes de temps par rapport aux pilotes en pneus intermédiaires, et Hamilton s’arrête à son tour, tout comme Stroll, Verstappen, Gasly, Sainz et Bearman ! Hamilton repart en softs, comme Stroll ,alors que les pilotes derrières prennent des mediums. Russell et Alonso sont plus lents que les McLaren mais dans les chronos de Hülkenberg.

Tour 43 : Piastri améliore le meilleur tour en 1’38"870 et Norris fait mieux en 1’38"778. Hülkenberg s’arrête, tout comme Leclerc et Albon, ainsi qu’Ocon. Hülkenberg repart troisième en mediums avec neuf secondes d’avance sur Hamilton, qui avait fait une erreur en piste, et malgré un arrêt moins bon !

Tour 44 : Piastri s’arrête et laisse Norris en tête, surtout qu’il doit purger ses dix secondes de pénalité. Il ressort à 30 secondes de son équipier. Hamilton remonte sur Hülkenberg, qui chauffe encore ses pneus, et signe le meilleur temps en 1’36"929, battu par Stroll en 1’36"611. Bearman et Ocon se sont accrochés, à cause d’une erreur du Britannique.

Tour 45 : Norris s’arrête à son tour et ressort en mediums aussi, avec 5"4 de marge seulement ! Mais il est bel et bien en tête. Hamilton signe le meilleur tour en 1’34"874, tandis que Verstappen se plaint d’une voiture "inconduisible" en sixième place. Alonso améliore le meilleur temps en 1’33"635 ! Piastri dit à la radio que si sa pénalité est injuste, Norris doit l’attendre et qu’ils doivent se battre !

Tour 46 : Piastri a fait une erreur et pointe à 4"4, tandis que Hülkenberg signe le meilleur tour en course en 1’33"473 ! L’écart avec Hamilton est toujours de 7 secondes. Alonso roule encore plus vite en 1’33"119, et Ocon fait encore mieux en 1’32"673 !

Tour 47 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’31"777 et Piastri fait mieux en 1’31"673. Hamilton accélère en 1’31"328 et revient à 5"5 de Hülkenberg avec 6 tours à boucler. Stroll est cinquième devant Verstappen, qui perd du temps et voit Gasly le menacer !

Tour 48 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’30"035 et il repasse à plus de 5 secondes d’avance sur Piastri. Hülkenberg reprend de l’avance sur Hamilton, qui s’est visiblement loupé et pointe de nouveau à plus de sept secondes !

Tour 49 : Norris a encore accéléré en 1’29"734 et a désormais plus de six secondes d’avance sur Piastri. Hülkenberg perd de nouveau un peu de temps sur Hamilton mais garde 6"5 d’avcance. Verstappen revient sur Stroll mais ramène toujours Gasly avec lui, qui n’a toutefois pas la vitesse de pointe suffisante pour aller chercher la Red Bull.

Tour 50 : L’écart entre les McLaren est stabilisé à six secondes, et Hamilton revient légèrement sur Hülkenberg mais il a plus de 5 secondes de retard, alors qu’il reste moins de 3 tours.

Tour 51 : Piastri améliore le meilleur tour en course en 1’29"686, et Hülkenberg ne perd que deux dixièmes sur Hamilton. Verstappen est revenu dans le sillage de Stroll et lui prend la cinquième place.

Dernier tour : Piastri signe le meilleur tour une nouvelle fois en 1’29"337 et il revient à 5 secondes de Norris. C’est également l’écart entre Hülkenberg et Hamilton en cette fin de course. Verstappen a lâché Stroll, qui est sous la menace de Gasly dans ce dernier tour.

Arrivée : Norris gagne à domicile la course qu’il voulait absolument remporter dans sa carrière ! Le tableau est parfait pour McLaren avec un nouveau doublé, et Piastri pourra s’en vouloir de perdre sa victoire avec une énorme erreur de jugement.

Nico Hülkenberg signe, après 239 courses en catégorie reine, son premier podium en Formule 1 ! C’est le premier podium de Sauber depuis 2012, et l’Allemand débloque enfin une statistique avec laquelle il était maudit ! Il était en plus parti 19e, soit une remontée exceptionnelle.

Hamilton est quatrième devant Verstappen, et Gasly termine sixième après avoir passé Stroll dans le dernier tour ! Albon a repassé Alonso également pour la huitième place, et Russell marque un point de la dixième place. Bearman est 11e devant Sainz, Ocon, Leclerc et Tsunoda.