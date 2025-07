Pourquoi Piastri n’est ’pas surpris’ de voir Verstappen en pole

Oscar Piastri a été surpris de voir comment des monoplaces aux caractéristiques très différentes parviennent à se tenir en une poignée de dixièmes. Le pilote McLaren F1 s’attendait toutefois à voir la Red Bull dans ce groupe de tête, voire devant, car les caractéristiques de Silverstone lui rappellent Suzuka, où Max Verstappen avait signé la pole et gagné la course.

"Pour moi, la plus grande surprise est la façon dont chaque voiture génère son temps au tour. En regardant les vitesses, elles semblent toutes complètement différentes, mais elles aboutissent pratiquement au même point à la fin du tour. C’est donc assez intéressant de s’y retrouver. Je ne suis pas surpris que Max soit rapide ici" détaille Piastri.

"C’est assez similaire à Suzuka, les conditions sont similaires à Suzuka. Il est clair qu’ils ont trouvé du rythme par rapport à hier. Je pense que la grande surprise a été Ferrari hier, et même ce matin. Ce n’est donc pas une grande surprise que ce soit si serré. Peut-être que le nombre d’équipes impliquées a été une surprise, mais les qualifications ont été serrées neuf fois sur dix cette année."

Le circuit du Japon avait offert un triste spectacle, mais Piastri pense qu’il y a d’autres paramètres qui entreront en jeu et qui permettront d’avoir une belle course ce dimanche après-midi : "Je l’espère, car il n’y avait pas grand-chose au Japon. Nous verrons bien."

"Je pense que les pneus seront un peu plus intéressants qu’ils ne l’étaient au Japon, et aussi avec les différents points forts des différentes voitures, nous verrons quel sera le meilleur compromis demain. Je l’espère. Si c’est bon pour un dépassement, alors je serais assez content. Mais attendons de voir."

Lando Norris ne sait pas si les pneus Pirelli tiendront en course ou si le facteur de dégradation viendra perturber les stratégies : "Il est certain que cela peut être un facteur. Il a fait très chaud vendredi par rapport aux qualifs et par rapport à ce qu’il fera en course. La pluie est également attendue pour la course, alors attendons de voir ce qu’il en est."

"Je pense qu’il pourrait encore y avoir une différence de stratégie. Comme Oscar l’a dit, chaque voiture obtient le temps au tour de manière assez différente. Nous semblons probablement un peu plus au milieu d’une Red Bull et d’une Ferrari, mais je pense que cela peut facilement créer beaucoup d’opportunités pour tout le monde demain. Je m’attends donc à une course difficile, mais passionnante."

La Red Bull a un aileron très débraqué par rapport aux McLaren, et il se pourrait que ce soit un problème en course, comme l’explique Piastri : "Il est difficile de le savoir pour le moment. Je pense que, pour nous, ce qui a été impressionnant, c’est la performance à haute vitesse qu’ils peuvent continuer à réaliser, même avec un faible appui."

"Attendons donc de voir ce qui se passera en course. Bien sûr, j’espère que la force d’appui plus élevée fonctionnera un peu mieux dans certains domaines, mais honnêtement, nous ne le saurons pas avant demain."

"Ce qui est intéressant avec les autres équipes, c’est qu’il n’y a pas que la force d’appui qui permet d’être plus rapide dans tous les virages. Dans certains virages, nous sommes toujours plus lents que les Red Bull et Max. Ce n’est donc pas si simple, mais je pense que ce sera intéressant à voir demain."

Norris ne sait pas si cela réduira ses chances de victoire ou celles de son équipier : "C’est difficile, honnêtement, de savoir jusqu’à ce que vous soyez derrière et que vous ayez l’air sale, le DRS et d’autres choses comme ça."

"Pour être honnête, à l’heure actuelle, notre vitesse au DRS correspond à peu près à celle de Max. Donc, je pense que ce sera difficile parce que nous allons probablement le rattraper à grande vitesse, mais nous ne nous rapprocherons pas beaucoup quand nous ouvrirons le DRS. Je pense que ça peut être difficile, mais il y a aussi probablement plus d’opportunités qu’une course normale."

"Comme ils l’ont tous les deux dit, entre nous, nous sommes rapides et lents à différents endroits. Vous regardez le Red Bull Ring et vous dites que le Red Bull Ring est à grande vitesse, mais comparé à Silverstone, c’est plutôt à vitesse moyenne."

"Ici, c’est vraiment à grande vitesse, et cela a probablement mis en évidence quelques-unes de nos faiblesses. Nous nous sommes très bien comportés sur les circuits à vitesse lente et moyenne, nous ne sommes pas mauvais sur certains circuits à vitesse plus élevée."

"Mais nous semblons toujours perdre face à Max et à la Red Bull, comme Oscar l’a dit, au Japon, ici, ce genre de choses. Donc, oui, il y a clairement des choses sur lesquelles nous devons travailler. Mais je pense que nous abordons la course de demain avec encore beaucoup d’opportunités."

Norris pense quant à lui que Verstappen ne sera pas le seul rival des McLaren : "Je m’attends à ce que tout le monde y soit, et probablement plus les Ferrari parce qu’elles ont le plus fort appui du lot. Leurs performances à haute vitesse sont assez impressionnantes et même bien meilleures que les nôtres. Je dirais donc plutôt Ferrari, mais je n’exclurais pas non plus les Mercedes."

"Je pense qu’elles sont rapides. George est toujours là dans ce genre de courses où il y a beaucoup d’opportunités et une météo imprévisible, des choses comme ça. Il y a donc des opportunités pour tout le monde, mais je pense que les Ferrari sont celles qui ont été très rapides depuis les EL1. Très rapides à haute vitesse, et cela aide toujours sous la pluie."