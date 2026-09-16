Russell prolongé dans le silence chez Mercedes F1, Red Bull prépare son annonce

Le marché des pilotes de Formule 1 pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours. Alors que plusieurs baquets restent liés à l’avenir des pilotes du programme Red Bull, des prolongations de contrats seraient imminentes au sein de l’écurie et de Racing Bulls. Chez Mercedes, en revanche, Toto Wolff affirme que l’un des dossiers est déjà réglé : George Russell aurait signé sa prolongation, même si l’équipe n’a pas encore officialisé l’accord.

Red Bull devrait annoncer plusieurs prolongations dans les prochains jours. Le groupe Red Bull doit notamment clarifier la situation de plusieurs pilotes de son vivier, alors que les performances de chacun ont compliqué les choix pour la suite.

Isack Hadjar apparaît protégé grâce à ses performances et aura droit à une prolongation. Le Français réalisait une saison particulièrement convaincante avant sa blessure au poignet, qui l’a contraint à manquer plusieurs Grands Prix.

Laurent Mekies a déjà laissé entendre que Red Bull avait peu de raisons de se séparer de Hadjar à son retour, quand le pilote sera totalement rétabli. Arvid Lindblad semble également bien positionné chez Racing Bulls.

La situation est toutefois loin d’être simple pour le deuxième baquet. Liam Lawson a réalisé plusieurs performances solides depuis qu’il a remplacé Hadjar, tandis que Nikola Tsolov s’est lui aussi illustré par une campagne convaincante en Formule 2.

Le groupe Red Bull doit donc arbitrer entre plusieurs options, alors que les performances observées cette saison rendent les décisions concernant les baquets particulièrement sensibles. L’idée de faire patienter Nikola Tsolov avec une saison en Super Formula fait partie des options pour protéger le duo Lawson - Lindblad qui donne toute satisfaction à Peter Bayer et Alan Permane. Et si Lindblad réussit à prendre le dessus sur Lawson dans sa deuxième année, Tsolov pourrait alors remplacer le Néo-Zélandais.

Avec l’annonce de Red Bull, il ne restera ensuite plus qu’à s’intéresser à ce qui se passera chez Haas F1 pour le baquet d’Esteban Ocon. Le Français est menacé par Rafael Camara, junior de Ferrari, mais aussi par Leonardo Fornaroli, Jack Doohan ou encore Rio Hirakawa. Camara est toutefois le grand favori grâce au budget de Ferrari qu’il peut apporter, si Ayao Komatsu décide de se passer des services du Français.

Russell a déjà prolongé chez Mercedes

Chez Mercedes, le dossier George Russell serait en revanche déjà réglé. Toto Wolff affirme que le Britannique a conclu sa prolongation de contrat avec l’équipe, même si aucune annonce officielle n’a été publiée.

Interrogé sur la date à laquelle cet accord serait enfin confirmé, Wolff a répondu sans ambiguïté : "Cela s’est déjà produit."

Le directeur de Mercedes a expliqué que l’équipe n’avait simplement pas jugé nécessaire de communiquer officiellement sur le sujet. Le contrat annoncé l’an dernier comportait des options, en faveur de Russell comme de Mercedes. Les performances de Russell ont donc suffi au Britannique pour valider son contrat pour 2027.

"Je ne commenterais pas par un oui ou par un non (sourire). Nous n’avons simplement pas publié de grande déclaration. Il n’y a vraiment rien de plus à ajouter. Il sera chez nous en 2027."

Cette prolongation intervient alors que Russell éprouve davantage de difficultés cette saison à suivre son jeune équipier Kimi Antonelli, actuellement en tête du championnat. Mercedes n’envisagerait cependant pas de remettre en question sa confiance envers le Britannique.

Pour Toto Wolff, les résultats de Russell doivent notamment être replacés dans le contexte d’une saison où plusieurs circonstances ont joué contre lui. Le Grand Prix d’Espagne à Madrid en constitue un exemple, puisque le Britannique a été directement affecté par le timing de la voiture de sécurité virtuelle.

"George a été malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité virtuelle à Madrid," a insisté Wolff.

"Il traverse également une phase de développement importante. Il considère cela comme un défi pour s’adapter à cette nouvelle situation."

"S’il y parvient, lui aussi peut se battre pour le championnat du monde. Il fait partie des tout meilleurs."

La rencontre avec Verstappen minimisée

Toto Wolff a également été interrogé sur sa récente rencontre très commentée avec Max Verstappen au large de la Sardaigne. Les deux hommes avaient été photographiés ensemble sur l’eau, alimentant rapidement de nouvelles spéculations autour de l’avenir du quadruple champion du monde.

Verstappen a depuis réaffirmé son engagement avec Red Bull jusqu’en 2030, mais cette rencontre avait néanmoins relancé les interrogations sur une éventuelle approche de Mercedes.

Wolff a toutefois minimisé la portée de cet échange.

"C’était complètement involontaire," a-t-il déclaré à propos de cette rencontre avec Verstappen.

"Nous étions simplement dans l’eau à nous amuser et à discuter. Je trouve toujours amusant de voir ce qui inquiète les gens."

"Evidemment, nous aurions aimé l’avoir chez Mercedes F1, il y a eu des discussions et les premières remontent à plus de 10 ans déjà !"

"Max est le pilote le plus exceptionnel de sa génération, mais il a aussi besoin de la voiture et du moteur pour se battre pour le titre mondial. Il doit être le meilleur pilote, au volant de la meilleure voiture et avec le meilleur moteur. Nous verrons si Red Bull peut lui redonner une telle machine."

Kimi Antonelli domine désormais le championnat, mais Wolff refuse également de mettre le jeune Italien sur le même plan que Max Verstappen. Le pilote Mercedes réalise une deuxième saison en Formule 1 particulièrement impressionnante, mais son expérience reste évidemment incomparable avec celle du Néerlandais.

"On ne peut pas comparer un quadruple champion du monde avec un débutant qui en est à sa deuxième année de Formule 1 et qui n’a remporté qu’une poignée de courses," a rappelé Wolff.

"D’un autre côté, on ne peut pas minimiser ce qu’il a accompli jusqu’à présent."