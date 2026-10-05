Il faut ’accepter les ratés’ des F1 2026 mais faire en sorte ’que ça ne se reproduise plus’

Andrea Stella déclare qu’il accepte que des bugs logiciels invalidants, tels que ceux vus au GP de Bahreïn dimanche en Malaisie, soient une possibilité avec la réglementation actuelle, mais il espère que la FIA pourra éviter qu’ils ne se reproduisent. Le directeur de McLaren F1, pense qu’il est important pour la Formule 1 d’éviter une répétition du problème qui a retardé le départ de la course à Sepang.

Le départ sur un circuit de Sepang détrempé a été repoussé après que plusieurs voitures ont subi une avarie logicielle qui les a bloquées en piste, le temps d’un redémarrage. Il a finalement fallu un délai de 50 minutes pour que la course commence.

Durant cette période, les ingénieurs de la FIA ont codé un correctif d’urgence et l’ont envoyé aux équipes pour qu’elles l’installent sur leurs voitures. Cette interruption a lancé une polémique sur la complexité des monoplaces 2026.

"Je pense que nous devons admettre que la Formule 1 a fait un excellent travail en élaborant la nouvelle réglementation, avec quelques points d’interrogation du point de vue du comportement de l’unité de puissance" a déclaré Stella.

"Je pense que nous devons reconnaître qu’il y a eu un travail vraiment remarquable pour que le spectacle fonctionne, pour que la course fonctionne. Et s’il y a des ratés occasionnels, nous devons alors accepter qu’il y ait des ratés pour tout le monde."

"Si l’on pense aux équipes, nous en avons beaucoup. Et s’il s’agit du sport ou de certains problèmes logiciels communs, je pense que nous devons être dans l’acceptation et le soutien pour nous assurer que cela ne se reproduise plus."

"Mais en tant que concurrent, je ne me sentirais pas à l’aise de dire que cela n’était pas aux bons standards, étant donné qu’en tant que concurrents, nous avons de nombreux problèmes pratiquement chaque week-end. Lorsqu’il y a ce niveau de nouveauté, nous pouvons accepter qu’il puisse y avoir certains aspects qui nécessitent des ajustements."

Le directeur adjoint de l’équipe Mercedes, Bradley Lord, a ajouté que les problèmes logiciels ont prouvé pourquoi la Formule 1 devrait rechercher une plus grande simplicité dans les réglementations futures.

"Cela montre que la Formule 1 est vraiment difficile" note Lord. "Et que lorsque nous rencontrons des situations que nous n’avons pas rencontrées auparavant... je suppose qu’il y a une raison pour laquelle nous faisons des essais avant de courir, et c’était une situation non testée, une situation non essayée."

"Nous savons donc que ces voitures sont diaboliquement complexes, que la réglementation qui régit les voitures est diaboliquement complexe et que nous pouvons, vous savez, même maintenant à la course 15, 16, être encore pris au dépourvu par certains de leurs éléments."

"Je pense donc que la direction générale pour l’avenir est celle d’une plus grande simplification plutôt que d’une plus grande complexité. Ce qui s’est passé aujourd’hui n’était, je pense, qu’une note de bas de page dans ce qui a été par ailleurs un après-midi de course vraiment passionnant."

"Cela ne prendra donc probablement pas trop de colonnes de texte ou de minutes de diffusion. Mais je pense que cela souligne l’idée que la simplicité face à la complexité est une direction valable pour le sport."