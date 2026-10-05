’Les bons choix’ et sept points : Racing Bulls a connu un bon dimanche à Sepang

Racing Bulls a bien effacé la déception d’avoir raté la Q3 du Grand Prix de Bahreïn en allant chercher sept points à Sepang ce dimanche, avec la septième place de Liam Lawson et la dixième d’Arvid Lindblad. Le Néo-Zélandais a très bien géré son départ en intermédiaires, jusqu’à pointer quatrième, tandis que le Britannique a fait une belle remontée depuis le fond de grille où il avait pris le départ.

Alan Permane, le directeur de l’équipe, se félicite des bons choix effectués et des performances des pilotes, qui permettent à Racing Bulls de posséder 22 points d’avance sur Alpine F1 dans la lutte pour la cinquième place.

"La course a semblé longue à Sepang, mais elle a aussi défilé en un éclair. C’était formidable d’être de retour ici en Malaisie. Se retrouver sur la grille sous une pluie battante dimanche après-midi donnait l’impression que nous n’étions jamais partis. Ce circuit nous offre toujours des courses animées, et c’est exactement ce que nous avons vécu" raconte Permane.

"Nous avons fait les bons choix en course : opter pour les pneus intermédiaires était la bonne décision, surtout au moment de prendre la piste, alors que les projections d’eau étaient considérables."

"Pour Liam, la course a été assez linéaire : il n’a pas été menacé derrière lui, nous avons effectué un arrêt sous régime de voiture de sécurité pour chausser un premier train de pneus durs, puis un second arrêt plus tard dans la course. Il a donc bien assuré le maximum de points possibles."

"La journée a été un peu plus difficile pour Arvid, parti dernier. Il a souffert d’une dégradation des pneus bien plus importante que Liam. Il a toutefois affiché un bon rythme tout au long du week-end et a réalisé une belle manœuvre pour dépasser Nico [Hülkenberg] dans le dernier tour, décrochant ainsi ce point supplémentaire."

"Si nous repartons avec un beau total de points, rien n’est encore joué face à Alpine. Nous mettrons donc à profit les enseignements tirés de cette course pour l’étape de Singapour, qui conclura cette série de trois Grands Prix."

S’il a tenu à féliciter son équipe pour ce bon résultat, il a aussi eu un mot pour Red Bull et son département Powertrains, qui ont remporté la première victoire d’un moteur issu de Milton Keynes.

"Un immense bravo à toute l’équipe, que ce soit sur le circuit ou à Faenza, ainsi qu’à toute l’équipe de Red Bull Ford Powertrains : une première victoire dès la première saison, c’est très impressionnant. Félicitations !"