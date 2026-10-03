Lawson n’avait ’pas le rythme’ pour la Q3, Lindblad ne pense qu’à la course

Racing Bulls a raté la Q3 à Sepang ce samedi, malgré un travail d’équipe pour tenter de donner l’aspiration à Liam Lawson. Celui-ci a échoué à la 11e place de la qualification du Grand Prix de Bahreïn, et il n’a pas caché sa frustration après la fin de la qualif, expliquant qu’il aurait aimé faire mieux et qu’il n’a pas du tout retrouvé son aisance des essais libres lors de la séance qui comptait pour la grille de départ.

Le Néo-Zélandais détaille les différences qu’il a ressenties au volant, et son incompréhension face aux difficultés et au manque de rythme. Il espère désormais faire mieux demain en course, alors qu’il s’élance 11e aux portes des points.

"C’est un peu ennuyant, on était à l’aise en essais libres ce matin donc je ne sais pas où nous avons perdu autant de rythme. La voiture était compétitive ce week-end et malheureusement, on a eu des difficultés durant cette session, on essaiera de faire mieux demain en course" a déclaré Lawson.

Arvid Lindblad est condamné à s’élancer en fond de grille à cause d’une pénalité, et il a donné l’aspiration à son équipier. S’il est satisfait d’avoir bien orchestré ce coup de main, il est déçu que cela n’ait pas payé.

"C’était correct, c’est parfois difficile à avaler mais j’ai fait ce que je pouvais pour l’équipe. Ils ont tout fait pour m’aider cette année et j’étais heureux de le faire pour eux. C’est dommage que Liam n’ait pas réussi à aller en Q3" note Lindblad.

"De mon côté, je suis plutôt content, mon tour en Q1 était bon, celui sur lequel j’étais quand on m’a dit d’abandonner, et de mon côté je suis satisfait de mon rythme, je crois que je n’ai fait que cinq tours d’attaque. On sait que notre bataille est la course demain."

"Environ 90 ou 95 % de mes tours se sont faits ce week-end avec beaucoup de carburant, je me sens préparé sur ce à quoi je dois m’attendre, mais il y aura des surprises. Beaucoup de choses vont se passer, il y aura des arrêts, la météo on ne sait jamais, donc j’ai hâte."