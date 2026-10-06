Quand et comment Antonelli peut-il être sacré champion du monde de F1

Kimi Antonelli a fait un pas supplémentaire vers le titre mondial en terminant deuxième du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie pendant que George Russell abandonnait, mais le pilote Mercedes F1 ne pourra pas encore être sacré lors du Grand Prix de Singapour. Même un week-end parfait à Marina Bay ne suffirait pas mathématiquement, y compris avec le Sprint samedi. La première possibilité de décrocher la couronne se présentera au mieux à l’occasion du Grand Prix des États-Unis à Austin, même si le scénario nécessaire pour y parvenir reste particulièrement exigeant.

Le week-end de Sepang a considérablement renforcé la position d’Antonelli au championnat.

Deuxième du Grand Prix tandis que Russell n’inscrivait aucun point après son abandon, l’Italien a fait passer son avantage sur son équipier de 66 à 84 unités. Russell a lui-même reconnu après la course que ses chances de revenir dans la lutte pour le titre étaient désormais extrêmement faibles.

Antonelli totalise 320 points après Sepang, contre 236 pour Russell. Lewis Hamilton occupe la troisième position avec 214 unités, devant Charles Leclerc avec 191. Lando Norris et Max Verstappen comptent quant à eux 188 points chacun.

Mathématiquement, le championnat reste donc ouvert, et pas uniquement pour les deux pilotes Mercedes.

Pourquoi Antonelli ne peut pas être titré à Singapour

Il reste actuellement 183 points à distribuer jusqu’à la fin de la saison.

Sur ce total, 175 pourront être inscrits lors des sept Grands Prix encore au calendrier, à raison d’un maximum de 25 points pour une victoire. Les huit unités restantes seront disponibles lors du Sprint de Singapour ce week-end, qui constituera le dernier Sprint de la saison.

Cette particularité permet à un pilote de marquer jusqu’à 33 points durant le week-end de Marina Bay. Mais même en réalisant le maximum possible, Antonelli ne pourrait pas devenir Champion du monde à Singapour.

S’il remportait à la fois le Sprint et le Grand Prix, il ajouterait 33 points à son total et passerait de 320 à 353 unités. Dans le même temps, si Russell ne marquait absolument aucun point durant les deux courses, l’écart entre les deux hommes atteindrait 117 points.

Il resterait cependant encore six Grands Prix après Singapour, soit un maximum de 150 points à inscrire. Russell conserverait donc une possibilité mathématique de revenir sur Antonelli. Le titre ne pourra par conséquent pas être attribué sur le circuit de Marina Bay. Et même si Lewis Hamilton ne marque aucun point, il se retrouverait à 139 points. Le titre pilotes ne serait donc même pas acquis à un des deux pilotes Mercedes F1.

Le week-end singapourien reste néanmoins particulièrement important pour Antonelli. Puisqu’il s’agit du dernier Sprint de la saison, ce sera la dernière occasion pour un pilote de marquer plus de 25 points durant un seul week-end. Avec 33 unités disponibles, Singapour représente donc la meilleure possibilité restante pour le leader du championnat de faire brutalement augmenter son avance.

Le scénario devient ensuite intéressant en considérant les deux prochains Grands Prix. Si Antonelli remportait le Sprint de Singapour, puis le Grand Prix de Singapour et celui des États-Unis, il ajouterait 58 points à son total actuel.

L’Italien arriverait alors à 378 points après Austin. Dans le scénario le plus favorable, son avance pourrait atteindre 142 unités à l’issue du Grand Prix des États-Unis. Or il ne resterait ensuite que 125 points à distribuer. Concrètement, Antonelli serait donc assuré du titre s’il quittait Austin avec une avance d’au moins 126 points sur tous ses adversaires encore mathématiquement en lice.

Hamilton peut également repousser le sacre

Russell n’est cependant pas le seul pilote susceptible d’empêcher Antonelli d’être titré au Texas. Hamilton accuse actuellement 106 points de retard sur le leader. Le pilote Ferrari fait partie des cinq adversaires qui peuvent encore mathématiquement rattraper Antonelli, avec Russell, Leclerc, Norris et Verstappen.

Et même si Antonelli remportait les trois prochaines courses – le Sprint de Singapour ainsi que les Grands Prix de Singapour et des États-Unis –, Hamilton pourrait encore repousser son sacre en inscrivant suffisamment de points.

Si le Britannique terminait deuxième du Sprint de Singapour, puis deuxième des Grands Prix de Singapour et des États-Unis, il inscrirait 43 points supplémentaires. Son total passerait ainsi de 214 à 257 points.

Même avec ses trois victoires consécutives, Antonelli ne posséderait alors que 121 points d’avance sur Hamilton après Austin. Avec encore 125 points disponibles après le rendez-vous texan, le septuple champion du monde resterait donc mathématiquement dans la course à Mexico.

Dans la pratique, Antonelli devra donc pratiquement tout gagner lors des deux prochains week-ends tout en espérant que Russell et Hamilton marquent très peu de points, voire aucun, pour avoir une possibilité réaliste de décrocher le titre dès Austin.

La règle de départage pourrait également entrer en jeu dans certaines configurations. Si deux pilotes terminent la saison avec le même nombre de points, le premier critère utilisé pour les départager est le nombre de victoires obtenues.

Mais Antonelli n’est pas obligé de compter sur les mauvais résultats de ses adversaires pour devenir champion du monde. Il existe également un total de points qu’il peut viser et qui lui garantirait le titre indépendamment des performances de Russell. Le Britannique peut encore atteindre au maximum 419 points d’ici la fin de la saison. Antonelli en compte actuellement 320. Il lui suffit donc d’en inscrire 100 supplémentaires pour atteindre 420 points et rendre impossible tout retour de son équipier, quels que soient les résultats de celui-ci.

La situation du leader est suffisamment favorable pour qu’il n’ait pas nécessairement besoin de continuer à gagner afin de s’assurer le championnat. Sur les sept Grands Prix et le Sprint restant à disputer, un pilote terminant systématiquement deuxième pourrait encore inscrire 133 points. Et le total disponible en terminant systématiquement troisième est de 111 unités.

Ces chiffres signifient qu’Antonelli pourrait terminer sur n’importe quelle marche du podium lors de chacune des courses et du Sprint restant au calendrier et tout de même devenir champion du monde, même si Russell remportait toutes les courses jusqu’à la fin de la saison.

Avec son avance actuelle de 84 points, la régularité peut donc suffire au pilote italien. Un scénario très différent de celui d’un éventuel sacre anticipé à Austin, qui nécessiterait au contraire une succession de résultats presque parfaite de sa part combinée à de très faibles scores de ses principaux adversaires.

Le calendrier peut encore modifier les calculs

Une dernière variable pourrait néanmoins changer le nombre de points nécessaires pour assurer définitivement le titre : le calendrier.

Le Qatar et Abu Dhabi figurent toujours au programme de la saison. Mais si le championnat devait finalement être réduit à 22 Grands Prix au dernier moment avec Imola qui entrerait en jeu, les calculs évolueraient sensiblement.

Dans cette hypothèse, Antonelli n’aurait plus besoin d’inscrire 100 points supplémentaires pour garantir son titre indépendamment des résultats de Russell. Il lui en faudrait seulement 75.

Cette modification ne changerait toutefois pas la première date possible pour son couronnement. Même avec un calendrier réduit à 22 courses, Singapour resterait trop tôt pour attribuer mathématiquement le championnat. Austin demeurerait donc la première occasion pour Antonelli de devenir champion du monde de Formule 1.