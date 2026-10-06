Mercedes F1 en plein doute : Russell pénalisé à Singapour, les évolutions de la W17 en cours d’analyse

C’est confirmé ! George Russell devra s’élancer du fond de la grille lors du Grand Prix de Singapour, Mercedes ayant décidé d’installer un cinquième groupe propulseur sur sa monoplace après son abandon en Malaisie. Une nouvelle complication pour le Britannique, qui vient de perdre 18 points supplémentaires face à Kimi Antonelli au championnat. Mais les difficultés de l’équipe allemande ne se limitent pas à la fiabilité : après un week-end particulièrement décevant à Sepang, Mercedes cherche également à comprendre pourquoi ses dernières évolutions aérodynamiques n’ont pas produit les résultats espérés. Un retour à l’ancienne configuration n’est désormais plus exclu.

Le Grand Prix de Singapour s’annonce donc particulièrement compliqué pour Russell, qui devra composer avec une pénalité sur l’un des circuits du calendrier où les dépassements sont les plus difficiles.

Mercedes a confirmé en cette fin de matinée que son pilote recevrait un nouveau groupe propulseur dès vendredi, portant à cinq le nombre d’unités utilisées cette saison. Le Britannique dépassera ainsi le quota réglementaire de quatre groupes propulseurs autorisés, ainsi que pour d’autres éléments, ce qui entraînera une pénalité le reléguant en fond de grille pour la course de dimanche.

Cette sanction était attendue avant la fin de la saison, mais Mercedes a finalement décidé d’avancer son application à la suite de la panne survenue dans les derniers tours du Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie.

À Sepang, Russell occupait la troisième position, juste derrière son équipier Kimi Antonelli, lorsque son groupe propulseur l’a contraint à abandonner. Sans cet incident, le Britannique était en passe de concéder seulement trois points supplémentaires à son rival au championnat. Son abandon a finalement porté cette perte à 18 points, creusant l’écart entre les deux pilotes Mercedes à 84 unités.

Un revers important dans la lutte pour le titre, auquel s’ajoute désormais une pénalité particulièrement pénalisante sur le circuit urbain de Marina Bay. Initialement, Russell devait attendre le Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit des Amériques à Austin, pour recevoir un nouveau groupe propulseur. Ce rendez-vous semblait plus favorable à une remontée dans le peloton, notamment grâce aux possibilités de dépassement plus importantes qu’à Singapour.

Mercedes envisageait également de faire coïncider ce changement avec l’introduction d’une évolution moteur dans le cadre du dispositif ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), qui autorise des développements supplémentaires sous certaines conditions.

Avant que la décision ne soit prise, Russell avait expliqué pourquoi il souhaitait attendre cette évolution.

"Nous attendons de pouvoir purger ma pénalité en même temps que l’introduction de l’évolution ADUO. Sinon, si je la prenais sans cette évolution, je devrais en subir une autre ensuite, donc cela n’aurait absolument aucun sens pour moi."

La défaillance rencontrée à Sepang a toutefois modifié les plans de Mercedes. Le constructeur a désormais confirmé que Russell recevrait son cinquième groupe propulseur dès le vendredi du Grand Prix de Singapour, sans attendre l’éventuelle introduction de l’évolution ADUO.

Le Britannique pourrait donc encore devoir composer avec une autre sanction plus tard dans la saison si l’arrivée de cette nouvelle spécification nécessitait un changement supplémentaire au-delà de son allocation.

Le format Sprint apporte néanmoins une nuance importante : la pénalité de fond de grille ne concernera que le Grand Prix de dimanche. Russell pourra participer normalement aux qualifications Sprint et au Sprint de samedi, conservant ainsi une occasion de marquer de bons points avant de devoir remonter le peloton lors de la course principale.

Mercedes n’a pas encore identifié l’origine exacte de la panne

L’équipe allemande poursuit parallèlement son enquête sur la défaillance qui a provoqué l’abandon de Russell en Malaisie.

Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes F1, confirme que les premières inspections ont permis d’identifier la nature générale du problème, sans toutefois en déterminer précisément l’origine.

"Dans le cadre de notre enquête jusqu’à présent, nous avons récupéré la voiture et nous avons pu procéder à une première inspection. Il s’agit clairement d’une défaillance mécanique du côté du groupe propulseur."

"Nous devons encore déterminer précisément la cause profonde du problème, mais les conséquences étaient évidentes pour tout le monde."

Mais la fiabilité n’est pas le seul sujet de préoccupation de l’équipe après ce qui apparaît comme son week-end le plus difficile de la saison en matière de performance globale.

Les évolutions aérodynamiques de Sepang posent question

Mercedes avait introduit en Malaisie son plus important ensemble de nouveautés depuis le Grand Prix du Canada, disputé en mai. Celui-ci comprenait notamment un fond plat revu et des modifications des pontons, avec l’objectif d’améliorer les performances de la W17.

Le résultat n’a cependant pas été celui attendu. Max Verstappen a largement dominé le week-end au volant de sa Red Bull, transformant sa pole position en victoire, tandis que Mercedes a rencontré des difficultés inhabituelles pour exploiter sa monoplace.

L’équipe a notamment souffert dans certains virages, en particulier les plus lents, malgré les gains aérodynamiques apportés par ses nouvelles pièces.

Bradley Lord estime que l’augmentation de l’appui, accompagnée d’une hausse de la traînée aérodynamique, explique probablement une partie du comportement observé.

"C’est probablement l’un des points qui soulèvent le moins d’interrogations. Nous savons qu’ajouter de l’appui aérodynamique entraîne également de la traînée, et le calcul consiste à considérer que ce que vous gagnez dans les virages compensera ce que vous perdez dans les lignes droites."

Nous avons observé ce à quoi nous nous attendions sur ce point. Nous constatons les bénéfices dans les virages rapides et à vitesse moyenne, et les pilotes disent également qu’ils les ressentent. Mais il ne fait aucun doute que nous avons rencontré des difficultés dans certains virages tout au long du week-end, particulièrement dans les plus lents."

Mercedes cherche à comprendre pourquoi les gains attendus n’ont pas permis à la voiture de fonctionner correctement sur l’ensemble du tour. Selon Lord, les difficultés rencontrées à Sepang pourraient résulter d’une combinaison de facteurs plutôt que d’un défaut isolé.

"La combinaison des évolutions, de la température de la piste et de son revêtement a potentiellement provoqué une interaction et un ensemble de comportements qui ont fait que la voiture ne se trouvait pas dans sa fenêtre de fonctionnement habituelle. Les pilotes devaient utiliser l’accélérateur pour faire tourner la voiture dans les virages lents."

"Cela aggravait encore les difficultés liées aux températures des pneumatiques. Ce n’est pas quelque chose de facile à démêler. C’est un problème à trois dimensions que nous devons analyser, puis nous devrons déterminer précisément les mesures à prendre pour la suite afin de nous assurer que nous disposons des connaissances fondamentales nécessaires pour comprendre si l’évolution fonctionne correctement et si nous allons dans la bonne direction dans notre développement, non seulement pour la voiture de cette année, mais aussi pour celle de l’année prochaine."

"C’est le travail qui est actuellement effectué à l’usine, mais aussi à Singapour, afin d’établir précisément notre plan pour les prochains jours et pour le week-end du Grand Prix de Singapour."

L’objectif est de distinguer les problèmes directement liés aux évolutions de ceux provoqués par les conditions particulières rencontrées à Sepang. Cette distinction est essentielle, car elle déterminera non seulement les choix techniques de l’équipe pour Singapour, mais également la direction de son développement pour la fin de saison et pour 2027.

Mercedes pourrait revenir à son ancienne configuration

Plusieurs scénarios restent actuellement à l’étude. L’une des possibilités serait de faire rouler les deux Mercedes dans des configurations différentes lors des essais libres à Singapour, afin de comparer directement les performances des nouvelles pièces avec celles de l’ancienne version.

Cette approche permettrait de recueillir des données en conditions réelles et de mieux mesurer les gains et les pertes associés à l’évolution introduite en Malaisie. Si les analyses démontrent que les nouveautés n’apportent pas les bénéfices espérés, Mercedes n’exclut pas de revenir durablement à son ancien package aérodynamique.

Une telle décision entraînerait toutefois des complications logistiques, notamment pour la gestion et la disponibilité des différentes pièces.

À l’inverse, l’équipe pourrait conclure que les difficultés de Sepang étaient essentiellement liées à la chaleur et aux caractéristiques du revêtement. Dans ce cas, Mercedes pourrait conserver les nouvelles pièces sur ses deux monoplaces et poursuivre leur exploitation.

Aucune de ces options n’est actuellement écartée, la décision devant dépendre des conclusions des analyses menées en ce début de semaine et vendredi à Singapour.

Le calendrier rend cependant la situation particulièrement délicate. Singapour accueille en effet un week-end Sprint, avec une seule séance d’essais libres vendredi avant les qualifications Sprint. Le temps disponible pour effectuer des comparaisons techniques sera donc extrêmement limité.

Bradley Lord souligne enfin que les difficultés rencontrées en Malaisie ne concernent pas uniquement Mercedes.

La hiérarchie a évolué de manière inattendue à Sepang, certaines équipes ayant progressé sans apporter de nouveautés, tandis que d’autres ont obtenu des résultats contrastés malgré l’introduction d’évolutions.

"Il y a beaucoup de choses à démêler côté hiérarchie aussi. Nous avons vu certaines équipes progresser ce week-end sans apporter d’évolutions. D’autres équipes ayant introduit des nouveautés ont également progressé, tandis que certaines autres, qui disposaient elles aussi d’évolutions, ont été moins performantes que ce à quoi nous pouvions nous attendre."

"Nous ne sommes pas les seuls à quitter le week-end de Sepang avec des questions auxquelles répondre. Mais nous devons absolument comprendre ce qui est dû à quoi et déterminer si cela a des conséquences sur notre manière d’aborder Singapour et les six courses restantes après celle-ci."