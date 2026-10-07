Villeneuve met Antonelli en garde : ’une de ses erreurs finira par lui coûter très cher’

Kimi Antonelli a fait un pas supplémentaire vers son premier titre mondial en Formule 1 en terminant deuxième du Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie, tandis que son équipier George Russell abandonnait sur problème mécanique. Désormais crédité de 84 points d’avance au championnat, l’Italien semble disposer d’une marge confortable à sept week-ends de la fin de saison. Mais Jacques Villeneuve estime que ses erreurs répétées pourraient encore lui jouer des tours, notamment face à un Max Verstappen dont la précision au volant constitue, selon lui, une différence fondamentale. David Coulthard voit quant à lui dans la réussite d’Antonelli un phénomène qui lui rappelle Michael Schumacher.

Le week-end de Sepang a considérablement renforcé la position d’Antonelli dans la course au titre. Malgré les évolutions apportées à la Mercedes W17, l’Italien n’a pas pu empêcher Verstappen de décrocher la pole position puis de s’imposer avec deux secondes d’avance.

Le pilote Red Bull a ainsi remporté sa première victoire de la saison, alors même qu’il avait reconnu avant l’épreuve que les nouveautés introduites par Mercedes rendraient probablement sa tâche "un peu plus difficile".

Derrière lui, Antonelli a assuré la deuxième place, profitant également de l’abandon de Russell à six tours de l’arrivée.

Alors que Mercedes semblait se diriger vers un double podium, une défaillance du groupe propulseur a contraint le Britannique à immobiliser sa monoplace. Un incident qui a transformé ce qui devait être une perte de trois points face à Antonelli en un déficit supplémentaire de 18 unités.

Le jeune Italien a bien exprimé sa compassion à la radio, se disant "désolé pour George", mais le résultat représente une avancée majeure dans sa quête du titre.

Avec 84 points d’avance et un maximum de 183 unités encore disponibles, Antonelli dispose désormais d’un avantage considérable et pourrait s’assurer le titre dès Austin selon les scénarios les plus favorables (à retrouver ici).

Jacques Villeneuve estime toutefois que cette avance ne doit pas masquer certaines fragilités dans le pilotage du jeune pilote Mercedes.

Le Champion du monde 1997 a notamment relevé une erreur commise par Antonelli dans le dernier virage du circuit de Sepang. L’Italien est parti tout droit et a heurté une balise située à l’entrée des stands, évitant de peu une situation qui aurait pu l’obliger à effectuer un arrêt supplémentaire alors qu’aucun changement de pneumatiques n’était prévu.

Pour Villeneuve, cet incident illustre une différence importante entre Antonelli et Verstappen, dont la capacité à éviter les erreurs dans les moments décisifs constitue l’une des principales qualités.

"La grande différence entre Max et Kimi, c’est que Verstappen commet très, très rarement des erreurs. Lorsqu’il est en route vers un excellent résultat, il pilote avec une précision incroyable."

"Nous voyons des différences non seulement entre Verstappen et son équipier Isack Hadjar, mais aussi entre Verstappen et Kimi."

"Kimi a commis une erreur dans le dernier virage lorsqu’il est parti tout droit et a heurté une balise. Il a eu de la chance. S’il avait contourné la balise par la droite, il aurait été obligé de rentrer aux stands, alors qu’aucun changement de pneumatiques n’était prévu."

Cet incident n’est pas isolé aux yeux de Villeneuve, qui rappelle également l’erreur commise par Antonelli lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Canadien considère que cette tendance pourrait devenir problématique si le jeune pilote devait affronter Verstappen dans une lutte directe pour le championnat.

"Si Verstappen et Antonelli se battaient pour le titre, le nombre d’erreurs serait un facteur déterminant. Red Bull Racing a comblé son retard. Malheureusement pour Max, c’est trop tard cette saison."

La situation est différente pour Russell, qui reste le principal adversaire de son équipier malgré son retard désormais important. Selon Villeneuve, Antonelli dispose aujourd’hui d’un avantage à la fois comptable et psychologique sur Russell.

"Antonelli peut contrôler le championnat parce qu’il sait qu’il est plus rapide que George Russell. Russell le sait aussi, et cela ne va pas le rendre plus rapide. C’est difficile."

"Il ne reste plus beaucoup de courses, mais il y a encore quelques Sprints, et Kimi peut connaître des abandons."

"Kimi pourrait abandonner trois fois de suite et rester en tête du championnat ! Mais s’il continue à commettre ces erreurs, l’une d’elles finira par lui coûter très cher."

Coulthard retrouve chez Antonelli la réussite de Schumacher

David Coulthard porte un regard différent sur la situation. L’ancien pilote McLaren et Red Bull considère que les circonstances favorables dont bénéficie Antonelli rappellent celles qui accompagnaient parfois Michael Schumacher durant ses années de domination.

Le Grand Prix de Malaisie 2001 constitue à ses yeux un exemple particulièrement révélateur. Cette année-là, Schumacher avait connu un début de course compliqué à Sepang, avec notamment une sortie dans les graviers lors des premiers tours.

Alors qu’une pluie torrentielle commençait à s’abattre sur le circuit, plusieurs pilotes étaient partis en aquaplanage et avaient dû abandonner, provoquant l’intervention de la voiture de sécurité. Schumacher avait ensuite dû patienter derrière son équipier Rubens Barrichello lors d’un double arrêt aux stands chez Ferrari, l’intervention sur la voiture du Brésilien ayant pris plus de temps que prévu.

Malgré cet enchaînement de difficultés, l’Allemand avait réussi à revenir en tête dès le 16e tour, avant de s’imposer avec 23 secondes d’avance sur Coulthard.

Interrogé sur l’idée selon laquelle "les champions ont toujours toute la chance", l’Écossais a répondu : "C’est l’impression que cela donne, n’est-ce pas ?"

"On a vraiment cette impression lorsque l’on est dans une dynamique de performance... Il me serait facile de repenser à l’époque Schumacher."

"En Malaisie en 2001, en course, il sort de la piste et parvient quand même à gagner le Grand Prix grâce à un concours de circonstances."

"Mais les grands champions sont des vainqueurs à répétition. Ils savent se créer leur propre réussite la plupart du temps."

De son côté, George Russell ne cherche pas à minimiser les conséquences de son abandon. Le Britannique savait déjà qu’il lui faudrait une série de circonstances favorables pour revenir sur Antonelli. La défaillance de son groupe propulseur en Malaisie a rendu cette perspective encore plus difficile.

Interrogé sur ses chances de titre, Russell a reconnu que la situation était désormais particulièrement compromise.

"Je n’ai pas besoin de dire que je pense que c’est terminé, ou quoi que ce soit de ce genre, mais c’est extrêmement improbable, et c’est la réalité."

"Je savais que, si je voulais revenir, j’avais besoin que la chance soit de mon côté et, malheureusement, elle m’a souvent fait défaut."

"Une perte de trois points, en terminant derrière Kimi, s’est transformée en une perte de 18 points. Bien sûr, si le problème avait touché l’autre voiture, cela aurait été un gain de 18 points. C’est vraiment dommage, mais c’est comme ça."