Lawson termine septième après ’un des meilleurs départs’ de sa carrière

Racing Bulls continue de creuser l’écart sur Alpine F1 après les sept points inscrits à Sepang ce dimanche. Liam Lawson a terminé septième et continue d’enchaîner les belles performances, puisqu’il termine encore à la place de meilleur des autres derrière les top teams à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, après avoir notamment gagné sept places au départ et pointé quatrième en début de course sur piste humide.

Le Néo-Zélandais était neuvième dans les dernières phases de la course et a admis que cette position le décevait, mais un abandon pour George Russell et une erreur de Lando Norris l’ont promu plus haut.

"Je suis heureux de la septième place, c’est amusant car je pensais à la fin qu’on avait connu une très bonne course, tout ça pour une neuvième place. Je pensais qu’on méritait mieux, et on a eu un peu de chance. La voiture était très bonne, on a été solides en course, je suis très heureux" a déclaré Lawson.

"Ce sont deux week-ends où Alpine est plus rapide que nous et on arrive à marquer davantage de points. On a pris des bonnes décisions sur la stratégie du départ, j’ai pris un des meilleurs départs de ma carrière et ça nous a mis en bonne position pour le reste de la course."

Arvid Lindblad termine dixième et admet qu’il aurait aimé faire mieux derrière le volant. Cependant, le Britannique se félicite du résultat de son ensemble et salue aussi Max Verstappen pour sa victoire et celle de Red Bull Powertrains.

"Ca a été une journée plutôt folle, intéressante. C’était intense, peut-être la course la plus intense de ma carrière, et l’issue est incroyable, de finir dans les points en partant dernier, c’est mieux que je pensais" a expliqué Lindblad.

"Une journée incroyable pour l’équipe, pour toute la famille Red Bull, bravo à Max et à Red Bull Powertrains, une première victoire après une année incroyable, je suis très content pour eux."

"De mon côté, je n’étais pas content de ma propre performance, il y a eu de bonnes choses mais une bonne partie au milieu où j’étais trop lent. Je dois comprendre pourquoi, et pourquoi j’étais plus lent, notamment sur les longs relais. L’équipe a fait un travail parfait, merci à eux de nous avoir donné cette performance."