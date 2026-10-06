Red Bull ne s’attendait pas à gagner, prête à ’prendre des risques’ pour la suite

La victoire dominante de Max Verstappen à Sepang a marqué un tournant majeur dans la saison de Red Bull, mais Laurent Mekies reconnaît que son équipe elle-même ne s’attendait pas à un redressement aussi spectaculaire. Reléguée à plus d’une seconde des meilleurs en début d’année, la structure de Milton Keynes a progressivement comblé son retard grâce à une succession d’évolutions, jusqu’à décrocher son premier succès de 2026 avec son propre groupe propulseur. Une réussite historique que le directeur de l’équipe attribue notamment à la vision de Dietrich Mateschitz, qui avait accepté de lancer ce projet moteur particulièrement ambitieux cinq ans auparavant.

Le Grand Prix de Bahreïn, exceptionnellement disputé en Malaisie cette année, a offert à Red Bull bien davantage qu’une simple victoire. Sur le circuit de Sepang, Verstappen a signé une pole position dominante avant de transformer cet avantage en un succès confortable, malgré un départ retardé et des conditions météorologiques changeantes.

Cette 72e victoire en Grand Prix du Néerlandais constitue également la première de Red Bull en tant que motoriste, avec un groupe propulseur développé en partenariat avec Ford.

Pour mesurer l’importance de ce résultat, il faut revenir aux difficultés rencontrées par l’équipe au début de la saison, lorsque la RB22 accusait un retard considérable sur les références du plateau. La progression de Red Bull s’est construite progressivement, au fil d’un programme de développement particulièrement soutenu.

Les évolutions se sont succédé tout au long de l’année, permettant à l’équipe de réduire régulièrement l’écart avec les meilleurs. Le dernier ensemble de nouveautés prévu pour la saison 2026 a été introduit en Azerbaïdjan. Sur un circuit traditionnellement difficile pour Red Bull, Verstappen avait déjà été en mesure de se battre pour la victoire, terminant finalement juste derrière George Russell.

Mais à Sepang, sur un tracé aux caractéristiques très différentes, le Néerlandais a franchi une nouvelle étape en dominant les qualifications puis la course. Mekies reconnaît que l’ampleur du redressement dépasse les attentes initiales de son équipe.

"Au début de la saison, nous avions une seconde de retard. À un moment donné, nous sommes revenus à trois dixièmes, mais nous pensions que combler ces trois derniers dixièmes serait la partie la plus difficile."

Le directeur français insiste cependant sur le fait qu’aucune évolution miracle ne peut expliquer à elle seule cette transformation. Même si le package introduit à Bakou a représenté une étape importante, le retour de Red Bull aux avant-postes résulte d’une accumulation de progrès plutôt que d’une découverte technique soudaine.

"Ce n’est pas comme si nous savions qu’une évolution magique allait arriver."

Cette incertitude existait également lorsque Red Bull discutait de l’avenir de Verstappen plus tôt dans la saison. Mekies révèle que l’équipe n’avait pas promis à son pilote un retour imminent au sommet pour le convaincre de poursuivre l’aventure.

"Non, nous n’avons pas non plus dit cela à Max pendant les négociations contractuelles plus tôt cette année. Mais nous lui avons montré sur quoi nous travaillions, aussi bien du côté du châssis que du moteur, et où se trouvaient les possibilités de progrès à court et à long terme."

La première victoire était l’objectif prioritaire de Red Bull

Après plusieurs mois de travail, Red Bull a donc atteint l’un des objectifs majeurs qu’elle s’était fixés pour cette première saison de la nouvelle réglementation.

"Nous avons été très clairs : une victoire figurait tout en haut de notre liste de souhaits. Nous avons maintenant atteint cet objectif."

Mais Mekies ne considère pas que son équipe doit désormais simplement chercher à préserver sa position.

"Le deuxième élément de la liste sera très important dans les prochaines semaines. Il s’agit d’apprendre autant que possible de cette voiture, d’expérimenter et d’être prêts à prendre des risques afin de maximiser les enseignements."

Red Bull souhaite profiter de sa compétitivité retrouvée pour mieux comprendre les caractéristiques de sa monoplace et identifier les domaines dans lesquels elle peut encore progresser pour la RB23, en cours de développement très actif à Milton Keynes.

Une domination à Sepang que Red Bull n’avait pas anticipée

L’un des aspects les plus surprenants du week-end malaisien réside dans le niveau de performance affiché par Verstappen. Red Bull s’attendait plutôt à ce que les virages lents de Singapour conviennent davantage à sa monoplace. Pourtant, c’est à Sepang, sur un circuit très différent, que la RB22 a affiché une supériorité particulièrement nette.

Mekies refuse néanmoins d’en conclure que son équipe dispose désormais de la meilleure voiture sur tous les types de circuits.

"Est-ce suffisant pour nous battre pour la victoire sur tous les circuits désormais ? Impossible à dire."

"Nous avons été surpris par la hiérarchie en Malaisie. D’un côté, cela confirme la tendance positive que nous observons désormais depuis Monza, Madrid et Bakou. Nous avons ajouté un peu de performance à chaque course, ce qui est formidable."

"D’un autre côté, y a-t-il d’autres facteurs qui ont influencé ce que nous avons vu en Malaisie ? C’est possible. Avec la chaleur extrême, la rugosité de la piste et la configuration du circuit, je suis certain que la plupart des voitures étaient en dehors de leur fenêtre de fonctionnement idéale. Est-ce que cela a influencé la hiérarchie ? C’est possible."

Mekies a toutefois reconnu que le chaos initial sur le bug logiciel qui a aussi touché Max Verstappen aurait pu coûter cher.

"Je pense que cela a pris tout le monde au dépourvu. Au départ, nous pensions tous qu’il s’agissait d’un problème lié à notre propre voiture et à notre groupe propulseur, Max a été le premier touché, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’un problème central, avec les Ferrari ensuite et d’autres. On a vraiment cru que tout allait s’arrêter là pour Max."

"Cela nous rappelle à tous que nous devrions probablement veiller à ce que la complexité ne devienne pas incontrôlable et à garder la situation aussi bien maîtrisée que possible. Je suis certain que nous aurons des discussions avec les écuries, la FIA et la F1 pour voir comment nous prémunir contre ce genre de situations à l’avenir, et pour nous assurer de garder la complexité des voitures et des systèmes sous contrôle."

La procédure a été relancée, la victoire a pu être sauvée et Red Bull passe donc à la suite. L’équipe continuera à adapter son package aux caractéristiques des circuits, tout en cherchant à comprendre le niveau réel de ses adversaires.

"Est-ce que cette victoire quelque chose à notre manière d’aborder les prochaines courses ? Pas vraiment. Nous allons essayer de nous adapter du mieux possible pour la suite et nous verrons. Nous pensons toujours que Singapour devrait, espérons-le, nous convenir en matière de performance dans les virages lents. Ce que fera la concurrence est très, très difficile à comprendre. Nous allons en tout cas prendre des risques car l’objectif c’est de bien préparer 2027 pour nous."

Mekies rend hommage à la vision de Dietrich Mateschitz

Au-delà du retour en forme de la RB22, la victoire de Sepang restera particulièrement importante dans l’histoire de Red Bull. Pour la première fois, l’équipe a remporté un Grand Prix avec un groupe propulseur développé par sa propre structure, Red Bull Ford Powertrains.

Ce succès représente l’aboutissement d’un projet lancé en 2021, lorsque Dietrich Mateschitz avait donné son accord à la création d’une activité de motoriste à Milton Keynes.

Mekies estime que cette décision, particulièrement audacieuse à l’époque, mérite aujourd’hui d’être saluée.

"Nous devons être reconnaissants envers Dietrich Mateschitz d’avoir dit ’oui’, il y a cinq ans, à un projet auquel tous les autres dans le monde auraient dit ’non’. Tout le monde à l’usine de Milton Keynes peut être très fier de cette première victoire avec un moteur développé en interne et de ce qui a été accompli en si peu de temps. C’est la confirmation que nous avançons tous dans la bonne direction."

Le retour de Verstappen sur la plus haute marche du podium confirme que Red Bull a largement surmonté les difficultés qui avaient accompagné ses débuts sous la réglementation 2026.

La RB22 est désormais capable de se montrer compétitive sur des circuits aux caractéristiques variées, après avoir progressivement retrouvé le rythme des meilleures monoplaces.

Mais Mekies se garde de présenter son équipe comme la nouvelle référence de la fin du championnat.

"Je pense que nous serons dans la lutte pour le podium lors des prochaines courses parce que, fondamentalement, nous nous battons déjà pour le podium depuis un certain nombre de courses : six, sept, huit. Je pense donc que nous serons dans cette lutte."

"Serons-nous dans la lutte pour la victoire ? Je pense que seule Mercedes a toujours été dans la lutte pour la victoire cette année. Nous avons vu qu’il a été très difficile pour tout le monde de rivaliser constamment avec Mercedes sur l’ensemble des courses."

"Nous avons vu une bonne période pour McLaren et une bonne période pour Ferrari. Nous nous concentrons donc sur nous-mêmes, en essayant d’extraire un peu plus de performance de la voiture. Est-ce que cela suffira pour être compétitifs sur tous les circuits lors des dernières courses ? Je ne sais pas quoi répondre."