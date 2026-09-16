’Il n’aurait pas dû le faire’ : Norris recadré pour son Coca-Cola au GP d’Espagne

Lando Norris s’est retrouvé au cœur d’une polémique pour le moins inhabituelle après le Grand Prix d’Espagne. Le champion du monde en titre, troisième à Madrid derrière Kimi Antonelli et Max Verstappen, a été rappelé à l’ordre après avoir consommé une Coca-Cola dans la salle de récupération avant le podium. Une séquence anodine en apparence, mais qui a rapidement pris de l’ampleur, au point de provoquer les critiques de Gunther Steiner, qui juge le comportement du pilote McLaren "non professionnel" .

Le contexte commercial explique en partie cette situation. Pepsi est en effet devenu partenaire officiel de la Formule 1 après avoir signé un accord avec le championnat la saison dernière. À Madrid, c’est pourtant son principal concurrent, Coca-Cola, qui s’est retrouvé sous les projecteurs.

Après avoir terminé troisième du Grand Prix d’Espagne, Norris a rejoint Kimi Antonelli et Max Verstappen dans la salle de récupération, juste avant la cérémonie du podium. Les trois pilotes y regardaient les meilleurs moments de la course lorsque Norris a commencé à boire une canette de Coca-Cola.

Un officiel lui a alors indiqué qu’il ne pouvait pas consommer cette boisson. Une remarque que le Britannique n’a manifestement pas particulièrement appréciée.

"Je risque de me faire engueuler," a-t-il lancé à Antonelli avant de s’adresser directement à l’officiel.

Puis Norris a répondu : "Je viens de faire une course, donc je suis autorisé à boire ce que je veux. Merci beaucoup."

Steiner : "Si vous êtes un professionnel, vous ne faites pas ça"

Pour Gunther Steiner, ancien directeur de l’écurie Haas, cette réaction pourtant saluée par la très grande majorité des fans de F1 sur les réseaux n’était pourtant pas appropriée. Selon l’Italien, les pilotes savent parfaitement qu’ils ne sont pas censés afficher des boissons portant une marque concurrente dans la salle de récupération. De même que divers accessoires autres que leurs casques.

Il estime donc que Norris aurait dû respecter les règles, même si l’ancien patron de Haas reconnaît lui-même que les conséquences de l’incident sont particulièrement limitées.

"Si vous êtes un professionnel, vous ne faites pas ça. Fin de l’histoire," a-t-il déclaré dans le podcast The Red Flags.

"Vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes parfaitement formé. Il n’aurait pas dû le faire."

Pour autant, Steiner ne considère pas l’affaire comme particulièrement grave.

"Est-ce que c’est une mauvaise chose qu’il l’ait fait ? Est-ce que quelqu’un va être blessé ? Non. Mais en tant que professionnel, vous ne devriez pas le faire. Mais il l’a fait."

"Et vous savez quoi ? Je m’en fous complètement."

Le paradoxe de cette histoire est précisément là : sans l’intervention de l’officiel, personne n’aurait probablement remarqué que Norris buvait un Coca-Cola dans la salle de récupération.

Le Britannique aurait simplement terminé sa course, rejoint Antonelli et Verstappen, regardé les images et consommé une boisson de son choix avant de monter sur le podium.

Mais l’intervention a transformé cette scène banale en véritable sujet médiatique.

Steiner estime ainsi que la réaction de Norris n’était pas la meilleure possible, notamment parce que les partenariats commerciaux de la Formule 1 imposent nécessairement certaines limites.

"Tout cela fonctionne par catégories. Ils vendent tels ou tels espaces et, évidemment, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas l’avoir. Et lui avait un Coca-Cola. Ce n’était pas la chose la plus intelligente à faire."

"Mais comme je l’ai dit, je m’en fiche parce que maintenant, pour Coca-Cola, ça s’est plutôt bien passé. C’était plutôt une bonne pub pour Coca-Cola."

Selon Steiner, l’intervention de l’officiel a finalement produit exactement l’effet inverse de celui recherché. En attirant l’attention sur la boisson, elle lui a offert une visibilité qu’elle n’aurait probablement jamais obtenue autrement.

"S’ils n’avaient rien dit, personne ne l’aurait même remarqué, mais comme cela a été autant mis en avant, c’est devenu quelque chose, et maintenant Coca-Cola doit bien rigoler."

"La séquence illustre a ainsi offert un paradoxe assez savoureux du sport-spectacle : une tentative de protéger les intérêts commerciaux d’un partenaire officiel a involontairement offert une exposition supplémentaire à son principal concurrent !"