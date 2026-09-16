Officiel : la F1 dévoile le calendrier de la saison pour 2027, un Sprint à Monaco !

La FIA et la Formule 1 auront finalement attendu aujourd’hui, à la mi-septembre, pour dévoiler le calendrier 2027. Il n’y a pas de grandes surprises avec toujours 24 courses au programme mais un plan de secours est prévu (non dévoilé) au cas où les courses dans le Golfe ne pourront pas avoir lieu. Les nouveautés prévues sont bien là : retour du Portugal et de la Turquie et augmentation à 10 du nombre de Sprints F1, avec Monaco sélectionné !

Il aura donc fallu attendre la mi-septembre cette année pour connaitre le calendrier de la Formule 1 de la prochaine saison. Un délai inhabituel ces derniers temps de la part de la FIA et de la FOM mais qui s’explique.

Il y a quelques années encore, il était commun de devoir attendre le traditionnel Conseil Mondial du sport automobile de septembre pour connaitre les dates des Grands Prix de l’année à suivre. Mais la FIA et la F1 s’étaient accordées il y a quelques années déjà pour avancer cette annonce afin de donner plus de visibilité aux promoteurs, aux équipes de F1 mais aussi aux fans.

Pourquoi une telle attente à nouveau cette année ? Pour une raison très simple : le contexte géopolitique très compliqué dans le Moyen-Orient. Il a fallu annoncer un calendrier qui comporte certes les quatre épreuves habituelles - Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar et Abu Dhabi - mais aussi trouver des dates qui permettent un certain aménagement de ce calendrier en cas de nouvelles annulations en 2027.

La F1 a en effet prévu un plan de secours - non dévoilé, bien entendu - pour le début de saison en cas d’annulations (ou de reports) de ces courses et certains circuits ont été mis en réserve, prêts à prendre le relais : Imola, Barcelone et Zandvoort selon nos informations. Les dates choisies permettent aussi une certaine souplesse afin de bouger certaines épreuves si nécessaire. En cas d’annulations pour Sakhir et Djeddah, l’Australie, le Japon et la Chine pourraient être avancés dans ce cas et créer de la place pour Imola et Barcelone, par exemple.

Le calendrier en détail

La saison 2027 de Formule 1 s’annonce à nouveau particulièrement dense avec un calendrier comprenant 24 Grands Prix (voir le tableau complet en fin d’article), répartis de mars à décembre, et une nouvelle organisation qui conserve une place importante aux courses Sprint. La campagne débutera, si tout va mieux dans le Golfe, à Bahreïn et s’achèvera à Abu Dhabi, avec plusieurs rendez-vous rapprochés et dix week-ends intégrant une course Sprint (voir le détail plus bas).

Le calendrier proposé débute donc avec des essais privés à Bahreïn du 24 au 27 février, quatre jours donc au total. Deux semaines plus tard, le même circuit accueillera l’ouverture du championnat, du 12 au 14 mars, avec une première course Sprint. La Formule 1 restera ensuite dans la région puisque le Grand Prix d’Arabie saoudite suivra immédiatement. Le championnat prendra ensuite la direction de l’Australie pour un triplé de courses. Le Japon enchaînera dès la semaine suivante. Après Suzuka, les équipes iront directement au Grand Prix de Chine.

Après l’Asie, la F1 traversera l’océan Atlantique pour rejoindre Miami. Le championnat reviendra ensuite en Amérique du Nord à la fin du mois de mai avec le Grand Prix du Canada.

La saison européenne débutera ensuite à Monaco, avec un format Sprint dans les rues de la Principauté ! Le Portugal, première nouveauté de l’année, suivra avant le mois de juillet commencera par le Grand Prix de Grande-Bretagne puis l’Autriche. La F1 poursuivra ensuite sa traditionnelle séquence estivale avec la Belgique puis la Hongrie.

Après la pause estivale d’une durée de 5 semaines (une souplesse en cas de modification du calendrier), le championnat reprendra en Italie. L’Espagne suivra immédiatement avant deux autres rendez-vous européens lointains : l’Azerbaïdjan à Bakou puis la Turquie, qui fait son retour au calendrier comme le Portugal.

Le Grand Prix de Singapour sera ensuite tenu avant le traditionnel passage sur le continent américain. Les États-Unis accueilleront leur manche avant le Mexique puis le Brésil.

Deux semaines plus tard, la Formule 1 se rendra à Las Vegas. Et si tout va bien d’ici là, le championnat se terminera ensuite au Moyen-Orient avec le Qatar et Abu Dhabi.

Dix Sprints F1 en 2027

C’était une promesse de Stefano Domenicali, le PDG de la F1, depuis quelques années et répétée ces dernières semaines : l’augmentation du nombre de Sprints dans le calendrier. Ils passeront de 6 à 10 l’an prochain et les courses sélectionnées sont le Bahreïn, l’Australie, le Japon et le Canada pour la première partie de saison.

Pour la deuxième partie européenne, trois Grands Prix sélectionnés et surprise, Monaco est dans le lot ! Un circuit sur lequel on a bien du mal à dépasser pourtant. Pourquoi ? Pour lancer les pilotes dans deux séances de qualification, la partie la plus spectaculaire dans les rues de la Principauté. Il y en aura donc une le vendredi pour le Sprint, l’autre le samedi pour le Grand Prix. La Grande-Bretagne et l’Italie complètent cette deuxième partie.

Pour la 3e partie du championnat, il y aura trois Sprints au Brésil, au Qatar et à Abu Dhabi.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a déclaré : "Le calendrier du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2027 reflète parfaitement l’attrait mondial et la croissance continue de notre discipline. Avec vingt-quatre Grands Prix répartis sur cinq continents, le retour du Portugal et de la Turquie, ainsi que la possibilité d’un programme de courses Sprint élargi, ce calendrier allie tradition, innovation et engagement des fans, tout en respectant les normes sportives les plus élevées."

"Je tiens à remercier Formula One Management, les promoteurs, les autorités sportives nationales, les officiels et bénévoles de la FIA ainsi que toutes les parties prenantes pour leur collaboration et leur engagement. Ensemble, nous continuons à renforcer le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA et à offrir une saison exceptionnelle aux concurrents comme aux fans du monde entier."

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré : "Le calendrier 2027 réunit certains des circuits les plus emblématiques et des villes les plus dynamiques au monde, offrant un cadre incroyable pour une nouvelle saison inoubliable de Formule 1. Nous sommes ravis d’accueillir le Portugal et la Turquie au sein du championnat et de porter à dix le nombre de courses Sprint, offrant ainsi à nos fans encore plus d’intensité, de suspense et de duels roue contre roue qui rendent notre sport si unique."

"La Formule 1 ne cesse de se renforcer et d’attirer de nouveaux publics à travers le monde. Semaine après semaine, les meilleurs pilotes de la planète s’affronteront sur certaines des pistes les plus exigeantes du sport automobile, soutenus par les écuries exceptionnelles, les constructeurs de premier plan et les partenaires mondiaux de la F1. Ensemble, ils créent un spectacle sans équivalent dans le monde du sport. Alors que nous poursuivons cette remarquable dynamique de croissance, je tiens à remercier nos fans du monde entier, car leur passion est le moteur de toutes nos actions."

"Je souhaite remercier le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ainsi que la FIA, nos écuries et pilotes, les promoteurs, partenaires, sponsors et villes hôtes pour leur engagement et leur soutien constants. Nous saluons également le dévouement extraordinaire des bénévoles, commissaires de piste et officiels dont le travail acharné rend chaque Grand Prix possible. Nous sommes impatients de voir ce calendrier prendre vie et d’offrir une nouvelle saison riche en moments inoubliables, en compétition acharnée et en divertissement de classe mondiale pour nos fans aux quatre coins du globe."

Des conséquences pour Verstappen et Norris

Le calendrier de la F1 de 2027 va avoir des répercussions sur les projets d’endurance de Max Verstappen et Lando Norris. Le Grand Prix du Portugal n’entre finalement pas en conflit avec les 24 Heures du Mans, qui se dérouleront entre Monaco et Portimao le week-end du 12 et 13 juin.

Max Verstappen et Lando Norris n’avaient pas écarté une participation au Mans dès 2027 si le calendrier le permettait. Norris aurait adoré son test de la McLaren Hypercar à Portimao et Verstappen envisageait lui une participation en GT3. Reste que le calendrier est très tendu avec des essais libres dès le mercredi puisqu’ils pourraient être exemptés sans problème de la Journée Test qui aura lieu le dimanche du GP de Monaco.

Les 24 Heures du Nürburgring et les 24 Heures de Spa sont les deux autres grandes épreuves d’endurance visées par Verstappen à s’intégrer sans heurts dans le calendrier de la F1.

Le calendrier de la Formule 1 pour la saison 2027 :